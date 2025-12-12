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Nieruchomości w Portugalii

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3 320 obiektów nieruchomości
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Programy imigracyjne w Portugalia

  • Zezwolenie na pobyt
    Portugal FIP Residence permit
    Portugal FIP Residence permit
    Portugalia Portugalia
    od
    $15,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 4 miesięcy
    Zezwolenie na pobyt w Portugalii dla osób niezależnych finansowo jest przeznaczone dla osób, które posiadają środki na utrzymanie bez konieczności zatrudnienia w Portugalii. Program ten oferuje usprawniony proces uzyskiwania pozwolenia na pobyt, co czyni go atrakcyjną opcją zarówno dla emery…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Portugal Digital Nomad Residence Permit
    Portugal Digital Nomad Residence Permit
    Portugalia Portugalia
    od
    $15,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 4 miesięcy
    Portugalia, ze swoimi malowniczymi krajobrazami, tętniącą życiem kulturą i kwitnącą sceną technologiczną, stała się najlepszym wyborem dla cyfrowych nomadów poszukujących idealnej równowagi między pracą a wypoczynkiem. A teraz, wraz z wprowadzeniem w Portugalii zezwolenia na pobyt cyfrowy no…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Portugal Residence permit by Investments
    Portugal Residence permit by Investments
    Portugalia Portugalia
    od
    $300,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 8 miesięcy
    Portugalia stała się jednym z najpopularniejszych kierunków dla inwestorów poszukujących miejsca zamieszkania w Europie dzięki innowacyjnemu programowi Złotej Wizy. Program ten oferuje obywatelom spoza UE możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt poprzez dokonanie kwalifikującej się inwestycji…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Digital Nomad Visa in Portugal
    Digital Nomad Visa in Portugal
    Portugalia Portugalia
    od
    $5,129
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 2 miesięcy
    Wiza ta jest dla specjalistów pracujących zdalnie dla zagranicznej firmy lub jako wolnych strzelców. Obejmuje pełne wsparcie w całym procesie i 100% gwarancji zwrotu pieniędzy, jeśli wniosek zostanie odrzucony. Korzyści Niższy koszt utrzymania w Portugalii (do 36% niższy w porówn…
    Konsultant imigracyjny
    Immigrazio
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