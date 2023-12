Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Tajlandia

od €1,09M

Jednostki ogółem: 9 willi Powierzchnia działki: od 509,91 do 779,08 m2 Powierzchnia zabudowana: 403,7 - 485,25 m2 Sypialnie: 3 sypialnie i 4 łazienki Rozmiar basenu: 4,20 x 10 metrów Spółka zarządzająca obszarem wspólnym Wspólne centrum fitness Pakiet mebli - 62 000 euro (dla willi z 4 sypialniami 70 000 euro). Zalety Plan płatności: Opłata rezerwacyjna - 2% Umowa sprzedaży i zakupu (w ciągu 30 dni od daty rezerwacji) - 28% Zakończenie głównej struktury - 20% Uzupełnienie dachu i ścian - 20% Wypełnienie okien i drzwi - 20% Zakończenie przeniesienia i własności willi (opłaty za transfer, które mają być dzielone 50/50 między kupującym a sprzedającym) - 10% Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lokalizacja premium - 5 minut jazdy samochodem do laguny Phuket, Boat Avenue i plaży Bangtao. Około 15 minut jazdy samochodem do British International School of Phuket, pól golfowych i międzynarodowego lotniska w Phuket.