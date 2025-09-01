  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Choeng Thale
  4. Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$99,684
BTC
1.1857213
ETH
62.1487246
USDT
98 556.0262792
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28016
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Wioska
    Ban Bang Thao

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Długo oczekiwany początek sprzedaży w Bang Tao przez legendarnego dewelopera Tytuł!

Tytuł Vivi Condominium jest nowym projektem butikowym w obszarze Bang Tao, zaledwie 350 metrów od morza.

Jest tu potencjał, który trudno zignorować:

  • Wejście jest o 1,5 miliona bahtów niższe niż w Modeva i Legendary
  • Oznacza to, że w ciągu półtora roku, według tej samej tendencji, wzrost wyniesie co najmniej + 1,5 miliona bahtów (30- 60%)
  • Lub z 15% pasywnego dochodu z czynszu (umowy długoterminowe z 1200 USD / miesiąc)


Wszechstronność:

  • Wejście na rynek jest na początku niższe od konkurencji - gwarantowany wzrost
  • Format boutique - komfort i płynność
  • Zarządzanie od dewelopera - stabilny czynsz i usługa

Kompleks składa się z 8-piętrowego budynku, łącznie 186 apartamentów - jednopokojowe apartamenty o powierzchni od 28 m2 do 52 m2.

W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarne Laguna Golf Club.

Apartamenty są urządzone w eleganckim stylu śródziemnomorskim przy użyciu ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobrazy.

Tytuł Vivi jest atrakcyjny zarówno dla rezydencji osobistej, jak i inwestycji.
Wszystkie apartamenty posiadają oddzielną sypialnię. Nie ma studia, i nie ma dużych 2 -3-pokojowych jednostek.

Układ i ceny:

  • 1BR S (27 m2 - 28 m2) - 66 jednostek, cena od 3,16 - 4,15 mln THB
  • 1BR M (29 m2 - 30 m2) - 83 jednostki, cena od 3,47 - 4,46 mln THB
  • 1BR + (46 m2 - 52 m2) - 32 jednostki, cena od 5,6 - 7,84 mln THB

Płatność zaliczkowa 25%
Żadnych rat odsetek do końca budowy.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.

  • Infrastruktura:
  • Basen dachowy
  • Lobby
  • Współpracujące
  • Fitness
  • Cafe
  • Obszar SPA
  • Parking

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Ban Bang Thao, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Karon, Tajlandia
od
$118,168
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$113,172
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Kathu, Tajlandia
od
$53,150
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$46,017
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Sakhu, Tajlandia
od
$117,505
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$99,684
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Dzielnica mieszkaniowa LAYAN VERDE
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Samowystarczalne minimiasto LAYAN VERDE — unikalny projekt w Phuket, który obejmuje własne centrum handlowe bezpośrednio na terenie. Teraz Twój styl życia będzie jeszcze wygodniejszy — oszczędzaj czas, robiąc zakupy w odległości spaceru.
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Karon, Tajlandia
od
$132,022
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 30–65 m²
3 obiekty nieruchomości 3
There is 1 studio left at the presale price! Price 3.78 million baht, the developer currently sells such units for 4.36 million baht!Project uniqueness:- 800 meters from Kata Beach- 0% installment plan for the entire construction period- unique installment plan: 30% down payment, 70% upon …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.4
122,970 – 148,179
Mieszkanie 2 pokoi
65.4
319,722
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Tajlandia
od
$176,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kontrakt na gwarantowany dochód w wysokości 7% rocznie przez 5 lat.Albo kontrakt na dział dochodów 60 / 40 pomiędzy właścicielem a hotelem na rzecz właściciela.Sea Heaven jest ekskluzywnym kompleksem kurortu na pierwszej linii plaży Naithon, który jest uważany za jeden z najlepszych na wyspi…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje