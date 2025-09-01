Kompleks mieszkalny Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

Długo oczekiwany początek sprzedaży w Bang Tao przez legendarnego dewelopera Tytuł!

Tytuł Vivi Condominium jest nowym projektem butikowym w obszarze Bang Tao, zaledwie 350 metrów od morza.

Jest tu potencjał, który trudno zignorować:

Wejście jest o 1,5 miliona bahtów niższe niż w Modeva i Legendary

Oznacza to, że w ciągu półtora roku, według tej samej tendencji, wzrost wyniesie co najmniej + 1,5 miliona bahtów (30- 60%)

Lub z 15% pasywnego dochodu z czynszu (umowy długoterminowe z 1200 USD / miesiąc)



Wszechstronność:

Wejście na rynek jest na początku niższe od konkurencji - gwarantowany wzrost

Format boutique - komfort i płynność

Zarządzanie od dewelopera - stabilny czynsz i usługa

Kompleks składa się z 8-piętrowego budynku, łącznie 186 apartamentów - jednopokojowe apartamenty o powierzchni od 28 m2 do 52 m2.

W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarne Laguna Golf Club.

Apartamenty są urządzone w eleganckim stylu śródziemnomorskim przy użyciu ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobrazy.

Tytuł Vivi jest atrakcyjny zarówno dla rezydencji osobistej, jak i inwestycji.

Wszystkie apartamenty posiadają oddzielną sypialnię. Nie ma studia, i nie ma dużych 2 -3-pokojowych jednostek.

Układ i ceny:

1BR S (27 m2 - 28 m2) - 66 jednostek, cena od 3,16 - 4,15 mln THB

1BR M (29 m2 - 30 m2) - 83 jednostki, cena od 3,47 - 4,46 mln THB

1BR + (46 m2 - 52 m2) - 32 jednostki, cena od 5,6 - 7,84 mln THB

Płatność zaliczkowa 25%

Żadnych rat odsetek do końca budowy.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.

Infrastruktura:

Basen dachowy

Lobby

Współpracujące

Fitness

Cafe

Obszar SPA

Parking

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.