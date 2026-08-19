Ban Po Daeng, Tajlandia

Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Idealny dla zamożnych osób poszukujących luksusowe i spokojne zakwaterowanie nad morzem, jak również tych, którzy cenią sobie wyłączne warunki do relaksu i aktywności sportowej.O lokalizacji:AQUELLA Lakeside znajduje się w malowniczej pro…