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Nowe budynki na sprzedaż w Khao Chi Chan

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Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Willa Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Tajlandia
od
$153,585
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Pokaż wszystko Willa BAAN DUSIT PATTAYA
Willa BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Tajlandia
od
$136,576
Liczba kondygnacji 2
Komfortowa willa na terenie kurortu Pattaya z czystym środowiskiem ekologicznym i bliskością plaż! Świetna opcja pod inwestycję! Idealna zarówno na stałe mieszkanie i wynajem do wynajęcia! Rentowność od 5%! Możliwe raty! W pełni umeblowane! Cecha kompleksu: - Duży teren z boga…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Na mapie
Realting.com
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