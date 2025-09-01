Kompleks mieszkalny SEASPIRE

  1. Realting.com
Pattaya City, Tajlandia
$153,182
14
ID: 23314
Data aktualizacji: 12.11.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Tajlandia
  Region / Państwo
    Chon Buri
  Okolica
    Nong Pla Lai
  Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    49

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  Parking

Cechy zewnętrzne:

  Winda

Dodatkowo

  Wycieczka online

O kompleksie

Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomtien to nowy wysoki kompleks mieszkalny na pierwszej linii morza, położony zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien, który zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Wyposażenie: baseny, łaźnia, sauna, spa, parking (w tym dla gości), restauracje, bar, tereny rekreacyjne, place zabaw, kolacje, biblioteki, teren panoramiczny dla sportu, obszar chroniony z rozpoznawaniem twarzy i nadzoru wideo. W pobliżu znajdują się: - sklepy; - kawiarnia; - klub paintball; - poczta; - stacje benzynowe. Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
