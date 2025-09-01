Kompleks mieszkalny SEASPIRE

Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomtien to nowy wysoki kompleks mieszkalny na pierwszej linii morza, położony zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien, który zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Wyposażenie: baseny, łaźnia, sauna, spa, parking (w tym dla gości), restauracje, bar, tereny rekreacyjne, place zabaw, kolacje, biblioteki, teren panoramiczny dla sportu, obszar chroniony z rozpoznawaniem twarzy i nadzoru wideo. W pobliżu znajdują się: - sklepy; - kawiarnia; - klub paintball; - poczta; - stacje benzynowe. Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania! * Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.