Kompleks mieszkalny Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.

Hennessy Residence Karon to architektoniczny symbol stylu, komfortu i jakości, położony 100 metrów od plaży Karon.

Ten projekt Art House Group, dewelopera z ugruntowaną pozycją na Phuket, oferuje życie w stylu rezydencji z autorskim designem, unikalną koncepcją i atmosferą prywatnego klubu.

Udogodnienia Hennessy wykraczają poza standardowe udogodnienia: dwa firmowe bary (Moët i Hennessy), palarnia cygar Cohiba, biblioteka z przestrzenią coworkingową, restauracja Mirage, klub dla dzieci, basen bez krawędzi i bar na dachu.

Kompleks składa się z dziewięciu czteropiętrowych budynków, w których znajduje się 297 lokali – apartamenty jednopokojowe (1+1) i dwupokojowe (2+1) o powierzchni od 45 do 94 m².

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z designerskimi meblami, wbudowaną kuchnią, hydrauliką i klimatyzacją.

Dodatkowo, u dewelopera można zamówić kompletny pakiet mebli i tekstyliów.

Gwarantowany dochód z wynajmu: 7% przez 3 lata!

Program wynajmu dla grup: 60% | 40%.

Układy i ceny:

1 sypialnia (45 m² - 47 m²) - cena od 8 660 000 ฿

2 sypialnie (57 m² - 94 m²) - cena na zapytanie!

Wpłata początkowa: 30%

Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

Basen panoramiczny

Bar na dachu

Restauracja Mirage

Dwa autorskie bary: Moët i Hennessy

Palarnia cygar Cohiba

Biblioteka z przestrzenią coworkingową

Klub dla dzieci

Ochrona 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.