Kompleks mieszkalny Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.

Hennessy Residence Karon to architektoniczny symbol stylu, komfortu i jakości, położony 100 metrów od plaży Karon.
Ten projekt Art House Group, dewelopera z ugruntowaną pozycją na Phuket, oferuje życie w stylu rezydencji z autorskim designem, unikalną koncepcją i atmosferą prywatnego klubu.
Udogodnienia Hennessy wykraczają poza standardowe udogodnienia: dwa firmowe bary (Moët i Hennessy), palarnia cygar Cohiba, biblioteka z przestrzenią coworkingową, restauracja Mirage, klub dla dzieci, basen bez krawędzi i bar na dachu.
Kompleks składa się z dziewięciu czteropiętrowych budynków, w których znajduje się 297 lokali – apartamenty jednopokojowe (1+1) i dwupokojowe (2+1) o powierzchni od 45 do 94 m².
Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z designerskimi meblami, wbudowaną kuchnią, hydrauliką i klimatyzacją.
Dodatkowo, u dewelopera można zamówić kompletny pakiet mebli i tekstyliów.
Gwarantowany dochód z wynajmu: 7% przez 3 lata!
Program wynajmu dla grup: 60% | 40%.
Układy i ceny:
Wpłata początkowa: 30%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.
Termin ukończenia: IV kwartał 2026 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.