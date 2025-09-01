  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Karon
  4. Kompleks mieszkalny Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.

Kompleks mieszkalny Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.

Karon, Tajlandia
$264,185
10
ID: 32711
Data aktualizacji: 23.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Karon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Hennessy Residence Karon to architektoniczny symbol stylu, komfortu i jakości, położony 100 metrów od plaży Karon.

Ten projekt Art House Group, dewelopera z ugruntowaną pozycją na Phuket, oferuje życie w stylu rezydencji z autorskim designem, unikalną koncepcją i atmosferą prywatnego klubu.

Udogodnienia Hennessy wykraczają poza standardowe udogodnienia: dwa firmowe bary (Moët i Hennessy), palarnia cygar Cohiba, biblioteka z przestrzenią coworkingową, restauracja Mirage, klub dla dzieci, basen bez krawędzi i bar na dachu.

Kompleks składa się z dziewięciu czteropiętrowych budynków, w których znajduje się 297 lokali – apartamenty jednopokojowe (1+1) i dwupokojowe (2+1) o powierzchni od 45 do 94 m².

Wszystkie apartamenty są w pełni wykończone, z designerskimi meblami, wbudowaną kuchnią, hydrauliką i klimatyzacją.

Dodatkowo, u dewelopera można zamówić kompletny pakiet mebli i tekstyliów.

Gwarantowany dochód z wynajmu: 7% przez 3 lata!
Program wynajmu dla grup: 60% | 40%.

Układy i ceny:

  • 1 sypialnia (45 m² - 47 m²) - cena od 8 660 000 ฿
  • 2 sypialnie (57 m² - 94 m²) - cena na zapytanie!

Wpłata początkowa: 30%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Basen panoramiczny
  • Bar na dachu
  • Restauracja Mirage
  • Dwa autorskie bary: Moët i Hennessy
  • Palarnia cygar Cohiba
  • Biblioteka z przestrzenią coworkingową
  • Klub dla dzieci
  • Ochrona 24/7

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Karon, Tajlandia

