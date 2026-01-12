Kompleks mieszkalny Biancana Surin

Apartamenty nad morzem w Phuket • 200 m do plaży Surin • Przedsprzedaż
Kompleks mieszkalny Premium Biancana Surin Beach jest rzadkim formatem morza w jednym z najbardziej rzadkich miejsc w Phuket.
Nadaje się do inwestycji, wynajmu i zamieszkania osobistego.
📍 Phuket, Surin Beach - 200 metrów do morza
Prestiżowy obszar, gdzie prawie nie ma nowych projektów.
🔑 Dlaczego inwestorzy wybrać tę stronę
✔ Spacer do jednej z najlepszych plaż w Phuket
✔ Tylko 350 jednostek - ograniczona dostawa
✔ Duża powierzchnia 12,312 m2
✔ 4 budynki o 5 piętrach - bez gęstej konstrukcji
✔ Przedsprzedaż → Minimalne ceny i maksymalny wzrost
🏗 Budownictwo - 2 lata
📅 Dostawa - III kwartał 2028
📈 Zyski i wzrost kapitału
• Wydajność wynajmu - od 8% rocznie (netto)
• Wzrost kosztów - od + 30% do zakończenia
Lokalizacja ze stabilnym popytem i niedoborem gruntów
🏡 Produkt gotowy Turnkey
• Naprawa konstrukcji
• Meble i maszyny wliczone
• Format: zakupione → dostarczone / dostarczone
• Brak dodatkowych inwestycji
🌿 Infrastruktura na poziomie resortów
• Onsen, sauny, strefy parowe
• Klub fitness i współpraca
• Kawiarnie i saloniki
Pet- friendly: pet- yard + pet- pool
📐 Planowanie
1 Sypialnia - od 31 m2
2 Sypialnia - do 104 m2
• 3 Sypialnia Penthouse - 131 m2
🔒 Przedsprzedaż 124; Warunki zamknięte
⚠️ Oficjalny początek sprzedaży - 20 lutego
Teraz jest kolekcja return pancerz dla priorytetowego wyboru najlepszych partii.
💰 Szacowane ceny - od ~ 158,000 dolarów
💳 Rezerwacja: 100.000 THB (~ 3000)
✔ Jeśli właściwa opcja nie zostanie wybrana, rezerwacja zostanie w pełni zwrócona.
📌 Biancana Surin Beach
Rzadki atut nad morzem, który inwestorzy wybierają przed rozpoczęciem sprzedaży.
📲 Napisz teraz do:
• Dostać się na listę wczesnego dostępu
• Wybierz najpierw najlepsze plany
• Minimalne warunki przedsprzedaży