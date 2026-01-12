  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Kompleks mieszkalny Biancana Surin

Kompleks mieszkalny Biancana Surin

Phuket, Tajlandia
od
$158,000
;
8
Zostawić wniosek
ID: 33233
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 30.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Apartamenty nad morzem w Phuket • 200 m do plaży Surin • Przedsprzedaż

Kompleks mieszkalny Premium Biancana Surin Beach jest rzadkim formatem morza w jednym z najbardziej rzadkich miejsc w Phuket.
Nadaje się do inwestycji, wynajmu i zamieszkania osobistego.

📍 Phuket, Surin Beach - 200 metrów do morza
Prestiżowy obszar, gdzie prawie nie ma nowych projektów.

🔑 Dlaczego inwestorzy wybrać tę stronę

✔ Spacer do jednej z najlepszych plaż w Phuket
✔ Tylko 350 jednostek - ograniczona dostawa
✔ Duża powierzchnia 12,312 m2
✔ 4 budynki o 5 piętrach - bez gęstej konstrukcji
✔ Przedsprzedaż → Minimalne ceny i maksymalny wzrost

🏗 Budownictwo - 2 lata
📅 Dostawa - III kwartał 2028

📈 Zyski i wzrost kapitału

• Wydajność wynajmu - od 8% rocznie (netto)
• Wzrost kosztów - od + 30% do zakończenia
Lokalizacja ze stabilnym popytem i niedoborem gruntów

🏡 Produkt gotowy Turnkey

• Naprawa konstrukcji
• Meble i maszyny wliczone
• Format: zakupione → dostarczone / dostarczone
• Brak dodatkowych inwestycji

🌿 Infrastruktura na poziomie resortów

• Onsen, sauny, strefy parowe
• Klub fitness i współpraca
• Kawiarnie i saloniki
Pet- friendly: pet- yard + pet- pool

📐 Planowanie

1 Sypialnia - od 31 m2
2 Sypialnia - do 104 m2
• 3 Sypialnia Penthouse - 131 m2

🔒 Przedsprzedaż 124; Warunki zamknięte

⚠️ Oficjalny początek sprzedaży - 20 lutego
Teraz jest kolekcja return pancerz dla priorytetowego wyboru najlepszych partii.

💰 Szacowane ceny - od ~ 158,000 dolarów
💳 Rezerwacja: 100.000 THB (~ 3000)
✔ Jeśli właściwa opcja nie zostanie wybrana, rezerwacja zostanie w pełni zwrócona.

📌 Biancana Surin Beach

Rzadki atut nad morzem, który inwestorzy wybierają przed rozpoczęciem sprzedaży.

📲 Napisz teraz do:
• Dostać się na listę wczesnego dostępu
• Wybierz najpierw najlepsze plany
• Minimalne warunki przedsprzedaży

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, large terraces and lounge areas, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
od
$808,306
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Choeng Thale, Tajlandia
od
$259,845
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Tajlandia
od
$129,029
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$354,624
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$702,776
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Biancana Surin
Phuket, Tajlandia
od
$158,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$120,449
Nowoczesny luksusowy projekt o powierzchni 12,480 m ² jest 50- piętrowym budynkiem z unikalnym kompleksem rozrywkowym na dachu. Rezydencja posiada szeroką gamę apartamentów z pięknym widokiem na ocean, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay lub Jomtien Beach. Układy apartamentów różnią się od sty…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with terraces and swimming pools in Choeng Mon area, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$274,450
Nowoczesne wille z tarasami i basenami w malowniczej okolicy Chong Mon, Samui. Kompleks składa się z 22 willi z 2-3 sypialniami. Powierzchnia każdego gruntu wynosi 200- 499 m2. Każda willa posiada własny basen, parking, balkon lub taras. Wille są wykonane w nowoczesnym stylu, a panoramiczne …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New property in a luxury apart-hotel on the beach, Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,04M
Ucieczka do nieskazitelnego raju wyrafinowanego luksusu i elegancji bez wysiłku. Ten naturalny, minimalistyczny odwrót harmonijnie łączy się z toczącymi się wydmami i lśniącymi wodami Bang Tao Beach. Kompleks ten jest pierwszym i jedynym hotelem mieszkalnym na środkowo-zachodnim wybrzeżu Phu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
12.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje