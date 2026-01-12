Kompleks mieszkalny Biancana Surin

Apartamenty nad morzem w Phuket • 200 m do plaży Surin • Przedsprzedaż

Kompleks mieszkalny Premium Biancana Surin Beach jest rzadkim formatem morza w jednym z najbardziej rzadkich miejsc w Phuket.

Nadaje się do inwestycji, wynajmu i zamieszkania osobistego.

📍 Phuket, Surin Beach - 200 metrów do morza

Prestiżowy obszar, gdzie prawie nie ma nowych projektów.

🔑 Dlaczego inwestorzy wybrać tę stronę

✔ Spacer do jednej z najlepszych plaż w Phuket

✔ Tylko 350 jednostek - ograniczona dostawa

✔ Duża powierzchnia 12,312 m2

✔ 4 budynki o 5 piętrach - bez gęstej konstrukcji

✔ Przedsprzedaż → Minimalne ceny i maksymalny wzrost

🏗 Budownictwo - 2 lata

📅 Dostawa - III kwartał 2028

📈 Zyski i wzrost kapitału

• Wydajność wynajmu - od 8% rocznie (netto)

• Wzrost kosztów - od + 30% do zakończenia

Lokalizacja ze stabilnym popytem i niedoborem gruntów

🏡 Produkt gotowy Turnkey

• Naprawa konstrukcji

• Meble i maszyny wliczone

• Format: zakupione → dostarczone / dostarczone

• Brak dodatkowych inwestycji

🌿 Infrastruktura na poziomie resortów

• Onsen, sauny, strefy parowe

• Klub fitness i współpraca

• Kawiarnie i saloniki

Pet- friendly: pet- yard + pet- pool

📐 Planowanie

1 Sypialnia - od 31 m2

2 Sypialnia - do 104 m2

• 3 Sypialnia Penthouse - 131 m2

🔒 Przedsprzedaż 124; Warunki zamknięte

⚠️ Oficjalny początek sprzedaży - 20 lutego

Teraz jest kolekcja return pancerz dla priorytetowego wyboru najlepszych partii.

💰 Szacowane ceny - od ~ 158,000 dolarów

💳 Rezerwacja: 100.000 THB (~ 3000)

✔ Jeśli właściwa opcja nie zostanie wybrana, rezerwacja zostanie w pełni zwrócona.

📌 Biancana Surin Beach

Rzadki atut nad morzem, który inwestorzy wybierają przed rozpoczęciem sprzedaży.

📲 Napisz teraz do:

• Dostać się na listę wczesnego dostępu

• Wybierz najpierw najlepsze plany

• Minimalne warunki przedsprzedaży