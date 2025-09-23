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Programy imigracyjne w Polska

  • Zezwolenie na pobyt
    Business incubator in Poland
    Business incubator in Poland
    Polska Polska
    od
    $2,642
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 5 miesięcy
    Wybierając życie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, należy zdecydować o formie działalności gospodarczej. Każdy kraj ma własne niuanse legislacyjne, trudności, podatki i płatności społeczne. Biznesmen musi być w stanie to wszystko zrozumieć, w przeciwnym razie będzie zmuszony …
    Konsultant imigracyjny
    SCB MIAMI INTERNATIONAL
    Zostaw prośbę
  • Obywatelstwo
    Repatriation in Poland
    Repatriation in Poland
    Polska Polska
    od
    $2,116
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 8 miesięcy
    Powrót oznacza powrót osób polskiego pochodzenia do kraju ojczystego i jest jednym ze sposobów uzyskania obywatelstwa polskiego. Tylko osoby, które nie mają polskiego obywatelstwa i chcą na stałe przeprowadzić się do Polski, mają to prawo. Ustawa o powrocie oferuje tę możliwość osobom, któr…
    Konsultant imigracyjny
    SCB MIAMI INTERNATIONAL
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Digital Nomad Hub
    Digital Nomad Hub
    Polska Polska
    od
    $5,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 2 miesięcy
    Światowe talenty przygotowują się!  Jeśli chcesz rozwijać swój startup lub pracować zdalnie z Europy – cyfrowe centrum nomadów w Polsce jest Twoim wyborem!  Tworzymy możliwości i zrzeszamy najbardziej utalentowanych przedsiębiorców i freelancerów z całego świata. Koncentrując się na na…
    Konsultant imigracyjny
    Luxe Real Estate
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  • Zezwolenie na pobyt
    Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
    Work Permit Residence Card (Karta Pobytu)
    Polska Polska
    od
    $1,085
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Praca w Polsce to nie tylko szansa na rozwój zawodowy, ale także szansa na stanie się częścią stabilnej gospodarki europejskiej. Oferujemy kompleksową pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy (Karta Pobytu/ Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) na podstawie zatrudnienia w Polsce. Proces …
    Konsultant imigracyjny
    Szumski&Co
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