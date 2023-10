Dubaj, Emiraty Arabskie

Ten projekt ma ogromny plus. 1. Cena - po prostu nie ma takich cen w Pattaya na rynku nowych budynków, mimo że jakość jest na najwyższym poziomie. Deweloper jest fińską firmą i wykorzystuje wszystkie swoje know-how technologie w budownictwie, w kwestiach wilgotności i wentylacji, aby uniknąć pewnych problemów i uprościć funkcjonowanie nieruchomości w klimacie tropikalnym. W budownictwie zwracają również szczególną uwagę na łatwość konserwacji budynku po jego zakończeniu. Zmniejsza to koszty konserwacji i naprawy nieruchomości w przyszłości. Wszyscy wiedzą o reputacji Finów w branży budowlanej. Na przykład różnica w infrastrukturze nie ma pola golfowego ani fali biegowej w basenach...To, czy warto zapłacić co najmniej 2-3 razy więcej, to duże pytanie. 2). Lokalizacja kompleksu. Kondominium znajduje się w najbardziej prestiżowej części miasta - na królewskim wzgórzu Pratumnak, niedaleko rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, molo Bali Hai, słynna ulica Volking, jest już blisko, ale dzięki temu Pratumnak jest częścią sypialną i zawsze jest tu cicho i spokojnie. Czyste plaże, parki spacerowe, chodniki wzdłuż dróg, Złote Wzgórze Buddy, platformy widokowe, mały park wodny, targi żywności i cała rosyjska ulica 50 metrów od domu i tylko 400 metrów od domu znajduje się doskonały węzeł komunikacyjny. ] Projekt ma tylko 8 pięter i mieszkań o różnych układach: studia od 23 — 27,5 m2, apartamenty z 1 sypialnią od 29,5 — 31 m2 oraz 2 sypialnie od 34, — 36 m2, Cała infrastruktura kompleksu znajduje się na dachu, a mianowicie: basen, leżaki i parasole, do opalania i relaksu, w pełni wyposażona sala fitness, sauna fińska, zielony taras, a wszystko to z pięknymi panoramicznymi widokami na morze i wzgórze Pratamnak. Kondominium obejmuje również takie udogodnienia, jak: parking podziemny, całodobowy nadzór wideo i ochrona, 2 windy, Wi-Fi na każdym piętrze, bezpłatny transfer basowy na plażę, albo do puk-tuk. ODLEGŁOŚĆ DO : do Walking Street - 3 km do parku wodnego - 1,4 km do świątyni Wielkiego Buddy - 1,5 km do Przytulnej Plaży - 2,2 km do plaży Pratumnak - 1 km do plaży Yinyom - 1,2 km do plaży Jomtien - 2,4 km RODZAJ APARTAMENTÓW: STUDIO: 21,65 m2 - 1 593 900 ฿ ~ 45 800 $ Ceny i pomiary w tym przedziale, wiele układów 27,5 m2 - 1 992 375 ฿ ~ 57,230 $ 1 SYPIALNIA: 29,45 m2: od 2 142 000 ฿ ~ 61 500 $ 31,40 m2 - do 2 354 625 ฿ ~ 67 650 $ 2 SYPIALNIA: 34,20 m2: od 2 425 500 ฿ ~ 69,700 $ do 2 572 500 ฿ ~ 73 900 $ 36,25 m2 - od 2 564 100 ฿ ~ 73,650 $ do 2 797 200 ฿ ~ 80 350 $ Apartamenty sprzedawane są z czystą dekoracją i wyposażonymi meblami. Zestaw mebli + jest dodatkowo płatny: ~ 5.500 $ WYDATKI NA ZAKUP: Podatek od zakupu: 2,1% ( 4,2% płaci deweloperowi ) Instalowanie liczników wody i energii elektrycznej: 10.000 ฿ ( pojedyncza płatność ) Instalowanie Internetu 1500 ฿ ( pojedyncza płatność ) i dodatkowa opłata abonamentowa 550 ฿ miesięcznie Naprawa: 650 ฿ x m ² ( pojedyncza płatność ) ROCZNE WYDATKI: Podatek od nieruchomości: 0,02% kosztów mieszkania Zawartość wszystkich terytoriów kompleksu: 55 ฿ x m ² x 12 miesięcy. ( płatne 1 raz w roku )