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Nowe budynki na sprzedaż w Pattaya

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Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$41,516
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,643
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Pokaż wszystko Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tajlandia
od
$74,379
Rok realizacji 2017
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 56 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Siam Oriental Plaza condominium jest dziewiątym projektem fińskiego dewelopera, który znajduje się w najlepszej części miasta, na wzgórzu Pratumnak. Kondominium składa się z 8 pięter i zawiera łącznie 190 apartamentów. Cała infrastruktura kompleksu znajduje się na dachu: basen, w pełni wypos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
75,970 – 83,570
Deweloper
Siam Oriental Condos
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tajlandia
od
$36,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowy apartament w kompleksie mieszkaniowym Jomtien Sweet Condotel w dzielnicy Jomtien. Mieszkanie wykonane w nowoczesnym stylu z wyposażoną kuchnią i naczyniami kuchennymi, pralką i lodówką. Zapewniamy bardzo wygodną, ​​nieoprocentowaną ratę z minimalną pierwszą ratą! CAŁOŚĆ WYDARZEŃ…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$99,014
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 22
Beverly Mountain Bay znajduje się w centrum miasta i oferuje wspaniałe widoki na morze i panoramę miasta. Luksusowe kondominium Beverly Mountain Bay w Pattaya — idealne miejsce na nocleg. Kompleks zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla środowiska Pattaya. Komple…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Pattaya City, Tajlandia
od
$279,259
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$86,949
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 46
Arcadia Millennium Tower — to projekt kondominium i apartamentu położony w centralnej części Pattaya. Lokalizacja w centralnej części miasta zapewnia bliskość wszystkich najpopularniejszych infrastruktur miejskich. W pobliżu znajdują się także główne miejskie centra handlowe. Odległość od m…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pattaya City, Tajlandia
od
$34,170
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
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Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,687
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
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Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pokaż wszystko Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Willa VILLA ASIATIC PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$182,890
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Świetna inwestycja! Stylowe wille w Pattaya od dewelopera FED MANTY! Osprzęt!VILLA ASIATIC PATTAYA to zupełnie nowa wioska oferująca europejski styl życia z azjatyckim dotykiem w doskonałej lokalizacji. Thai sposób życia jest wesoły, wieś w Europie jest mierzona. Dlatego ci, którzy cenią zar…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Pattaya City, Tajlandia
od
$214,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 18
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Pattaya City, Tajlandia
od
$410,169
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Pokaż wszystko Willa ELEMENT
Willa ELEMENT
Pattaya City, Tajlandia
od
$207,964
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja na inwestycję w luksusowe wille ELEMENT! Plan ratalny! Odkryj swój wymarzony dom w Patta Element. Dzięki kolekcji ponad 5 różnych projektów domów z łatwością znajdziesz ten idealny, który będzie odpowiadał Twojemu niepowtarzalnemu stylowi. W projekcie zwrócono uwagę na każdy…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Willa SABAI HOME 8
Pattaya City, Tajlandia
od
$80,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
SABAI HOME 8 Villas in Bang Lamung, Pattaya! Atrakcyjna inwestycja w przyszłość! Dostępne urządzenia! Pełne wyposażenie!Każda rezydencja posiada hojny układ, który zapewnia zarówno komfort i wygodę dla mieszkańców. Dla tych, którzy szukają harmonijnej mieszanki spokoju i komunikacji miejskie…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya City, Tajlandia
od
$98,360
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Olympus to nowy luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej dzielnicy w centrum Pattaya, z widokiem na morze i miasto! Projekt składa się z sześciu 8-piętrowych budynków, oferuje studia i apartamenty, których wnętrza ozdobione są profesjonalnymi projektantami. Jest też dobrze utrzymany…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,768
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 38
Panora Condominium jest 38-piętrowym drapaczem chmur położonym w jednym z najlepszych obszarów Pattaya (Pratamnak Hill). Z kompleksu znajduje się panoramiczny widok na morze.Panora Pattaya znajduje się zaledwie 250 metrów od plaży. Pratamnak Przewodniczący Hill jest prestiżowym obszarem i je…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,242
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
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Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pokaż wszystko Willa Villa s originalnym dizaynom
Willa Villa s originalnym dizaynom
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NARITA VILLA to nowy kompleks willi położony w Pattaya. Kompleks ma nowoczesny design w stylu japońskim. Jomtien Beach lub South Pattaya District to tylko 10-15 minut! LOKALIZACJA: W pobliżu znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. instytucje, szkoły! Willa znajduj…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$241,996
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 37
Ocean Portofino Jomtien to luksusowy luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksusowy nadmorski kondominium, który oferuje 268 jednostek z niepowtarzalnym widokiem na największą marinę w Azji. Ko…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya City, Tajlandia
od
$57,981
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
STAR to kondominium o nowoczesnym designie, firmy Siam Oriental. Projekt znajduje się w najbardziej prestiżowej części miasta, na królewskim wzgórzu Pratumnak, w pobliżu rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, Bali Hai Pier, słynna ulica Volking, jest już blisko. Pratumnak to miejs…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,130
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 59
Copacabana Beach Jomtien - wieżowiec o 59 piętrach w Pattaya z doskonałą lokalizacją w okolicy Jomtien. Kompleks położony jest blisko morza. Główną cechą Copacabana Pattaya – jest możliwość zakupu mieszkania z prywatnym basenem, w którym można podziwiać luksusowy widok na Zatokę Syjamską. W…
Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Seven Seas Le Carnival to projekt słynnego dewelopera Universal Group Thailand. Kondominium składa się z 4 budynków, z których dwa to 30-piętrowe drapacze chmur. Projekt znajduje się w samym centrum Pattaya, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie 4 minuty od plaży Jomtien! W pob…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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