  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Karon
  4. Kompleks mieszkalny Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.

Kompleks mieszkalny Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.

Karon, Tajlandia
od
$129,000
BTC
1.5344293
ETH
80.4260009
USDT
127 540.3012522
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 27567
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 003131
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 6.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Karon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę.

Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Projekt obejmuje 760 apartamentów o powierzchni od 28 m² do 168 m², w tym kawalerki, apartamenty jedno- i dwupokojowe oraz penthousy.

Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i wypoczynku, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie i popularne atrakcje Phuket.

Apartamenty urządzone są w eleganckim stylu śródziemnomorskim, z wykorzystaniem ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobraz.

Termin zakończenia: II kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

  • Baseny
  • Sala fitness
  • Strefa jogi
  • Minikino
  • Przestrzenie coworkingowe
  • Sala gier
  • I wiele więcej

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Karon, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New luxury complex with a good infrastructure in Pasak, Phuket, Thailand
Ban Nong Bua, Tajlandia
od
$245,771
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with pools in Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$789,120
Zespół mieszkaniowy The Aqua – Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$220,492
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Karon, Tajlandia
od
$158,493
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Thalang, Tajlandia
od
$224,778
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Karon, Tajlandia
od
$129,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$248,375
Nowy kompleks na plaży zachód słońca Rawai od wiarygodnego dewelopera, którego poprzedni projekt został sprzedany w pół godziny! Architektura projektu zostanie wykonana w stylu włoskim. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i technologii budowlanych. Przestronne balkony i tarasy z widoki…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Zespół mieszkaniowy Sunshine Beach Condominium – 7% Guaranteed – 5 years
Choeng Thale, Tajlandia
od
$251,038
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 30–187 m²
20 obiekty nieruchomości 20
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy cenią połączenie luksusowego relaksu i dochodowych inwestycji. Projekt jest stworzony dla rodzin z dziećmi, miłośników golfa i wszystkich marzących o życiu nad morzem w jednym z najbardziej prestiżowych miej…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 56.0
201,298 – 331,525
Mieszkanie 2 pokoi
66.0 – 114.0
583,258 – 703,266
Mieszkanie 3 pokoi
187.0
1,35M
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy New boutique complex of stylish villas with excellent infrastructure just 200 m from the sea, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$169,604
Posiadanie prywatnej willi z pełnym stylu życia resort za cenę mieszkania. Premia kolekcja 26 jedno- i dwupiętrowych willi, z 1-2 sypialniami, przeznaczone do zaoferowania kupującym coś, czego nigdy się nie spodziewali - prywatny dom tropikalny z pełnym zestawem luksusowych udogodnień.Komple…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje