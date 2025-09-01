Kompleks mieszkalny Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę.
Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Projekt obejmuje 760 apartamentów o powierzchni od 28 m² do 168 m², w tym kawalerki, apartamenty jedno- i dwupokojowe oraz penthousy.
Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i wypoczynku, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie i popularne atrakcje Phuket.
Apartamenty urządzone są w eleganckim stylu śródziemnomorskim, z wykorzystaniem ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobraz.
Termin zakończenia: II kwartał 2027 r.
Infrastruktura:
