Kompleks mieszkalny Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.

Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę.

Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Projekt obejmuje 760 apartamentów o powierzchni od 28 m² do 168 m², w tym kawalerki, apartamenty jedno- i dwupokojowe oraz penthousy.

Kompleks oferuje wszystko, czego potrzeba do komfortowego życia i wypoczynku, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sklepy, restauracje, kawiarnie i popularne atrakcje Phuket.

Apartamenty urządzone są w eleganckim stylu śródziemnomorskim, z wykorzystaniem ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobraz.

Termin zakończenia: II kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

Baseny

Sala fitness

Strefa jogi

Minikino

Przestrzenie coworkingowe

Sala gier

I wiele więcej

