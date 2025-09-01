Kompleks mieszkalny GARRYA RESIDENCES

Obiekt atrakcyjny dla inwestorów na malowniczej wyspie Phuket! Apartamenty i penthouses Garrya Residences, położony w malowniczej dzielnicy Bang Tao, Phuket, Tajlandia.

Dostępne urządzenia!

Tylko 100 metrów do plaży!

Apartamenty promieniują przytulną atmosferę charakteryzującą się bogatymi teksturami i odcieniami zieleni, podkreślając zielonym liściem, organicznie wpisanym we wnętrze. Z otwartych tarasów, mieszkańcy mają zapierający dech w piersiach widok, który organicznie łączy się z malowniczą peleryną morską na zewnątrz. Łącząc naturalne elementy organiczne i nowoczesny minimalizm, projekt uosabia ucieleśnienie życia wellness na plaży.

Wyposażenie: Mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej gamy udogodnień, w tym prywatnych basenów dachowych dla każdego penthouse, rozległe otwory elewacji łączące salon i jadalnię z sypialniami i zapierające dech w piersiach widoki na pejzaż morski.

Lokalizacja:

- 100 m do Bang Tao Beach;

100 m do Fino Restauracja Bangtao Restauracja

- 150 m do sklepu z daily Tops;

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.