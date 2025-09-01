  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Kompleks mieszkalny CANOPY HILLS

Kompleks mieszkalny CANOPY HILLS

Phuket, Tajlandia
od
$1,45M
;
16
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33051
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusową willę z panoramicznym widokiem na naturę i wysokiej jakości wykończenia w strzeżonej wiosce w Phuket!
Dostępne urządzenia!
Canopy Hills to prywatny kompleks otoczony, składający się z 9 przestronnych i w pełni funkcjonalnych willi starannie zaprojektowanych dla rodzin z dziećmi. W malowniczej lokalizacji na wzgórzu z widokiem na jezioro i dolinę, w połączeniu z bliskim sąsiedztwie szkół międzynarodowych, wille są idealnym wyborem i rozsądnym rozwiązaniem na długotrwały pobyt rodzinny w Phuket.
Wyposażenie: prywatny basen, park publiczny, fitness, siłownia ogólna, parking dla samochodów osobowych, panele słoneczne, całodobowa ochrona, nadzór wideo.
Lokalizacja:
- do Bang Tao i plaży Layan - 20- 25 minut;
Loch Palm Golf Club - 7 minut
- supermarkety, centra medyczne i handlowe - 10- 15 minut.
Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Karon, Tajlandia
od
$264,185
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$143,534
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$74,935
Zespół mieszkaniowy Angsana Oceanview Residences Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,26M
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Thalang, Tajlandia
od
$224,778
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny CANOPY HILLS
Phuket, Tajlandia
od
$1,45M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,28M
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafa montowanaKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 7 minutBang Tao Beach - 13 minutNai Thon Beach - 15 mi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Arise Vibe complex in Thalang area.
Thalang, Tajlandia
od
$121,000
Opcje wykończenia Gotowe
Stylowy kompleks mieszkalny w okolicy Talang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z dobrze przemyślanym układem, położony w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą mieli dostęp do basenu, strefy fitness i przytulne …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Tajlandia
od
$274,450
Odkryj ostateczną mieszankę luksusu, komfortu i spokoju. Położony w malowniczej i spokojnej okolicy, basenowe wille oferują idealne rekolekcje dla osób poszukujących spokojnej ucieczki lub wspaniałe wakacje doświadczenia. Każda willa jest zaprojektowana z myślą o Państwa komforcie, z przestr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje