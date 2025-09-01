Kompleks mieszkalny CANOPY HILLS

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusową willę z panoramicznym widokiem na naturę i wysokiej jakości wykończenia w strzeżonej wiosce w Phuket!

Dostępne urządzenia!

Canopy Hills to prywatny kompleks otoczony, składający się z 9 przestronnych i w pełni funkcjonalnych willi starannie zaprojektowanych dla rodzin z dziećmi. W malowniczej lokalizacji na wzgórzu z widokiem na jezioro i dolinę, w połączeniu z bliskim sąsiedztwie szkół międzynarodowych, wille są idealnym wyborem i rozsądnym rozwiązaniem na długotrwały pobyt rodzinny w Phuket.

Wyposażenie: prywatny basen, park publiczny, fitness, siłownia ogólna, parking dla samochodów osobowych, panele słoneczne, całodobowa ochrona, nadzór wideo.

Lokalizacja:

- do Bang Tao i plaży Layan - 20- 25 minut;

Loch Palm Golf Club - 7 minut

- supermarkety, centra medyczne i handlowe - 10- 15 minut.

Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.