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Domy Szeregowe w Tajlandia

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106 obiektów total found
Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2 Storey Corner Townhome na sprzedaż w East PattayaPołożony w East Pattaya, ten dwa piętrowy…
$86,407
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale East Pattaya Townhouse na sprzedaż w East Pattaya oferuje komfortowe, now…
$72,636
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Townhouse 4 Sypialnia na sprzedaż w East PattayaTen przestronny dom w East Pattaya oferuje a…
$85,168
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DD CO DEDD CO DE
Szeregowiec 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy na zakup kamienicy w prestiżowej dzielnicy kurortu Bang Tao / Laguna (Phuket, Tajl…
$513,809
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Szeregowiec w Khao Chi Chan, Tajlandia
Szeregowiec
Khao Chi Chan, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z basenem w kompleksie Palm Grove znajduje się w obszarze Na Jomtien. Ten lu…
$399,826
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Piętro 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale East Pattaya Nowo odnowiony Ruch W Gotowy Nowoczesne Odnowione Townhouse …
$71,421
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Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$341,077
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Piętro 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$756,066
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Szeregowiec 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Jest to nowy projekt willi i kamienicy w prestiżowej dzielnicy Bang Tao, oferując pełne udog…
$274,000
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Liczba kondygnacji 2
LAKE jest nowoczesną wioską domową, która znajduje się na ogromnej działce o powierzchni 185…
$164,556
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2- Storey Townhouse na sprzedaż w Siam Country ClubOdkryj uroczy 2- piętrowy dom położony w …
$89,504
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Szeregowiec 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesne wille wielopoziomowe w Layan, PhuketUnikalna kolekcja współczesnych 4-piętrowych …
$1,10M
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Townhouse na sprzedaż w Thung Klom Tan ManOdkryj komfort i wygodę z tego 2-piętrowego kamien…
$77,116
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Agencja
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Szeregowiec 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 541 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten prestiżowy rozwój położony jest bezpośrednio na piaskach Bang Tao Beach w ramach ikony
$3,97M
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Szeregowiec 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt: 124; Przedsprzedaż!Stylowa dwupiętrowa kamienica w dzielnicy Bang Tao. Jest to…
$277,705
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Townhouse for Sale East PattayaZnajduje się w East Pattaya, ten 2 sypialnia kami…
$77,116
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Szeregowiec w Nong Pla Lai, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Pla Lai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Storey Townhouse 2 Sypialnia East PattayaTen 2 piętrowy kamienica znajduje się we wschodni…
$111,493
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Townhome na sprzedaż East Pattaya w pełni umeblowany gotowy do przeniesienia Townhome na spr…
$78,715
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Townhouse for Sale East Pattaya W pełni odnowiony dom z kompletnym pakietem mebli znajduje s…
$99,989
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
3 Storey Townhouse na sprzedaż South Pattaya City Center Prime Lokalizacja w pobliżu Pattaya…
$127,342
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom z basenem w nowoczesnym stylu - Typ C z wygodnym i ergonomicznym układe…
$253,505
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Townhouse na sprzedaż Nong Prue East Pattaya 124; 2 -Sypialnia w pełni umeblowany dom w pobl…
$63,519
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Szeregowiec 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Сontemporary residential development in Phuket 's prestiżowy obszar Laguna, oferuje nowoczes…
$363,000
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Szeregowiec 4 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy kamienica w północnej części Phuket, w cichej zielonej okolicy w pobliżu plaży N…
$190,000
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Townhouse na sprzedaż w Soi Nern Plub Wan w pełni umeblowaneTen komfortowy pobyt w Soi Nern …
$92,601
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Townhouse 3 Sypialnie na sprzedaż w Huay YaiTen trzypiętrowy kamienica zapewnia praktyczny u…
$232,276
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Townhouse 4 Sypialnia na sprzedaż w East PattayaTen 4-sypialnia, 2-łazienka kamienica oferuj…
$108,086
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Szeregowiec 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Szeregowiec 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Projekt znajduje się na południu wyspy Phuket, w spokojnej dzielnicy Rawai, w otoczeniu malo…
$274,000
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Szeregowiec w Nong Prue, Tajlandia
Szeregowiec
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Townhouse Style Single House w East PattayaTen dom jest zaprojektowany w stylu pojedynczego …
$111,183
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
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