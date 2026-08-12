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Condo na sprzedaż w Tajlandia

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1 211 obiektów total found
Condo w Bangkok, Tajlandia
Condo
Bangkok, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Ten apartament posiada 2 przestronne sypialnie, 2 łazienki i 2 balkony z widokiem na Marriot…
$630,785
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Embassy Life - Luksusowe schody z plaży JomtienWznosząc się majestatycznie wzdłuż Jomtien 2n…
$177,471
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Condo w Choeng Thale, Tajlandia
Condo
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 95 m²
Zero Bang Tao jest forward-thinking condominium inwestycji znajduje się w południowo-po Bang…
$377,558
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż: Nowoczesny 1-Sypialnia Condo w Aeras Jomtien 124; 15 piętro 124; 45.71 Sq.mTen …
$159,120
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Condo 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Nowy kompleks mieszkalny zarządzany przez światowej sławy hotel marki Wyndham oferuje premię…
$78,942
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Condo w Kamala, Tajlandia
Condo
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Oceana Kamala jest nowoczesnym condominium rozwoju w Kamala, Phuket, uznane za jego design n…
$172,610
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż w Jomtien Pattaya w View Talay 5DTo studio apartament w View Talay …
$84,330
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Riviera California 1 Sypialnia na sprzedaż - ta 1-pokojowa jednostka w Riviera California of…
$146,179
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PLC Real Estate
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Inwestor Alert Alert 124; Na sprzedaż: Luxury Sea View Condo w Riviera Monako, JomtienCena: …
$107,422
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Condo na sprzedaż w Andromedzie w Pratumnak Hill PattayaTen stylowy narożnik zna…
$270,487
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PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
The Trust Residence - Central Pattaya Residence 124; Odnowione Studio na sprzedażTen odnowio…
$44,631
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Atlantis Condo Resort 1 Sypialnia na sprzedaż - Ten w pełni umeblowany 1-sypialnia, 1-łazien…
$68,134
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condominium na sprzedaż na Neo Sea View Na jomtienTo dobrze przedstawione condom…
$55,746
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Zobacz Talay 8 Condo na sprzedaż Jomtien Sea View Zobacz Talay 8 mieszkanie na sprzedaż w Jo…
$109,107
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Condo w Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Somphong Condotel Studio na sprzedaż To studio apartament na sprzedaż w Somphong Condotel of…
$41,029
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Condo w Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Grand Florida Beachfront Condo Resort Jednostka na sprzedaż na Na JomtienTa jedna sypialnia …
$145,250
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Raz Pattaya 1 Sypialnia na sprzedaż - Ten stylowy 1-sypialnia, 1-łazienka apartament znajduj…
$164,142
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Urban Attitude Pattaya - Condominium na sprzedaż, South PattayaOdkryj stylowe kondominium w …
$65,037
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Riviera Ocean Drive Pattaya na sprzedaż 1Sypialnia Nowy pokój w pełni umeblowany Ten apartam…
$120,048
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Condo w Chaophraya Surasak, Tajlandia
Condo
Chaophraya Surasak, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Golf View Condo Home Przestronny Condohome na sprzedaż z Golf Course View w SrirachaTen prze…
$229,991
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Condo w Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Somphong Condotel Studio na sprzedaż To studio apartament na sprzedaż w Somphong Condotel of…
$41,029
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Penthouse for Sale Pratumnak Pattaya Ten penthouse na sprzedaż w Pratumnak of…
$820,578
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Grand Caribbean widok na miasto Condo na sprzedażSzczegóły: 1 sypialnia 1 łazienka Rozmiar 3…
$75,063
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Condo w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Riwiera Monako Condominium na sprzedaż Na JomtienTen nowoczesny apartament znajduje się na R…
$149,896
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Embassy Life - Luksusowe schody z plaży JomtienWznosząc się majestatycznie wzdłuż Jomtien 2n…
$177,471
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3 Sypialnia Dom na sprzedaż w East PattayaTen dom na sprzedaż znajduje się w East Pattaya, o…
$142,153
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Condo w Na Chom Thian, Tajlandia
Condo
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Somphong Condotel Studio na sprzedaż Na Jomtien Sea View Condo To studio apartament na sprze…
$41,029
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1- Sypialnia Duplex na sprzedaż - AERAS Beachfront Condominium, Jomtien PattayaPosiadamy kaw…
$216,791
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż: 124; 1-Sypialnia Condo w Wizji, PratumnakObcokrajowiec kontyngent: 124; Częścio…
$93,636
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Condo w Pattaya City, Tajlandia
Condo
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Cetus Jomtien 2 Sypialnia z widokiem na morze Ta przestronna 84 mkw jednostka znajduje się n…
$356,157
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

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z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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