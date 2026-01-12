Kompleks mieszkalny AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Instrument inwestycyjny! Przychody z 7%!
Osprzęt!
Meble wliczone w cenę
Piękny widok na morze!
AYANA Heights jest otoczony parkami narodowymi i tropikalną roślinnością, w pobliżu słynnej plaży Bang Tao. Jest to odosobniony raj z łatwym dostępem do wszystkich udogodnień miasta.
Wyposażenie: 3 baseny i wodospad, biblioteka współpracy, plac zabaw dla dzieci, pokój dla dzieci, studio fitness, sauna, lobby.
Lokalizacja:
- Layan Beach, 3 minuty.
- Laguna Phuket, 5 minut;
- Pole golfowe Laguna, 5 minut;
- Boat Avenue, 10 minut.
- Porto de Phuket, 10 minut.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!