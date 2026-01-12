  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Kompleks mieszkalny AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Choeng Thale, Tajlandia
od
$240,543
29.01.2026
$240,543
13.06.2024
$141,185
;
22
ID: 19957
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

    Monolityczny
    Gotowe
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Русский Русский

Instrument inwestycyjny! Przychody z 7%!

Osprzęt!

Meble wliczone w cenę

Piękny widok na morze!

AYANA Heights jest otoczony parkami narodowymi i tropikalną roślinnością, w pobliżu słynnej plaży Bang Tao. Jest to odosobniony raj z łatwym dostępem do wszystkich udogodnień miasta.

Wyposażenie: 3 baseny i wodospad, biblioteka współpracy, plac zabaw dla dzieci, pokój dla dzieci, studio fitness, sauna, lobby.

Lokalizacja:

- Layan Beach, 3 minuty.

- Laguna Phuket, 5 minut;

- Pole golfowe Laguna, 5 minut;

- Boat Avenue, 10 minut.

- Porto de Phuket, 10 minut.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

