Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.

Next Point Condominium to nowoczesny projekt inwestycyjny nowej generacji, położony w malowniczej dzielnicy Rawai w południowej części Phuket, 700 metrów od morza.
Kompleks łączy w sobie unikalną architekturę, najnowocześniejsze technologie budowlane i infrastrukturę klasy biznesowej, tworząc komfortowe środowisko do życia, relaksu i generowania stabilnego dochodu.
Mieszkańcy mają dostęp do czterech basenów, w tym basenu bez krawędzi na dachu z panoramicznym widokiem na morze, siłowni, spa, przestrzeni coworkingowej, kina, klubu dla dzieci i restauracji.
Kompleks składa się z czterech siedmiopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 379 apartamentów – kawalerek, apartamentów z jedną sypialnią (1+1), apartamentów z dwiema sypialniami (2+1) oraz penthouse'ów z prywatnymi basenami, o powierzchni od 35 do 269 m².
Najlepsze plaże wyspy – Nai Harn, Rawai, Kata, Karon i Yanui – znajdują się w zasięgu spaceru, podobnie jak supermarkety, szkoły międzynarodowe i centra handlowe.
Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniem, włoskimi meblami w zabudowie, szafkami kuchennymi, nowoczesną instalacją wodno-kanalizacyjną i klimatyzacją.
Gwarantowany dochód z wynajmu: 6% przez 3 lata!
Program Rental Pool: Dla kawalerek (0+1) i apartamentów jednopokojowych (1+1) - 80% | 20%.
Układy i ceny:
Wkład własny: 30%
Bezodsetkowe raty do zakończenia budowy.
Termin ukończenia: IV kwartał 2027 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.