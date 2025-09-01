  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Rawai
  4. Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.

Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.

Rawai, Tajlandia
od
$93,000
BTC
1.1062165
ETH
57.9815356
USDT
91 947.6590423
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
17
Zostawić wniosek
ID: 32716
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001161
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 23.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Rawai

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Next Point Condominium to nowoczesny projekt inwestycyjny nowej generacji, położony w malowniczej dzielnicy Rawai w południowej części Phuket, 700 metrów od morza.

Kompleks łączy w sobie unikalną architekturę, najnowocześniejsze technologie budowlane i infrastrukturę klasy biznesowej, tworząc komfortowe środowisko do życia, relaksu i generowania stabilnego dochodu.

Mieszkańcy mają dostęp do czterech basenów, w tym basenu bez krawędzi na dachu z panoramicznym widokiem na morze, siłowni, spa, przestrzeni coworkingowej, kina, klubu dla dzieci i restauracji.

Kompleks składa się z czterech siedmiopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 379 apartamentów – kawalerek, apartamentów z jedną sypialnią (1+1), apartamentów z dwiema sypialniami (2+1) oraz penthouse'ów z prywatnymi basenami, o powierzchni od 35 do 269 m².

Najlepsze plaże wyspy – Nai Harn, Rawai, Kata, Karon i Yanui – znajdują się w zasięgu spaceru, podobnie jak supermarkety, szkoły międzynarodowe i centra handlowe.

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniem, włoskimi meblami w zabudowie, szafkami kuchennymi, nowoczesną instalacją wodno-kanalizacyjną i klimatyzacją.

Gwarantowany dochód z wynajmu: 6% przez 3 lata!
Program Rental Pool: Dla kawalerek (0+1) i apartamentów jednopokojowych (1+1) - 80% | 20%.

Układy i ceny:

  • Studio (35 m² - 51 m²) - od 3 150 000 ฿
  • 1 sypialnia (50 m² - 70 m²) - od 5 390 000 ฿
  • 2 sypialnie (70 m² - 114 m²) - od 6 230 000 ฿

Wkład własny: 30%
Bezodsetkowe raty do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

  • Basen bez krawędzi na dachu
  • Cztery baseny
  • Strefy rekreacyjne
  • Restauracja
  • Bar na dachu
  • Przestrzeń coworkingowa
  • Kino
  • Siłownia
  • SPA
  • Klub dla dzieci
  • Parking podziemny na 140 miejsc
  • Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
  • Całodobowa ochrona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Rawai, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$125,549
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$185,022
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and green areas, Bangkok, Thailand
Nonthaburi, Tajlandia
od
$1,10M
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,718
Zespół mieszkaniowy BREEZE BEACHSIDE
Bang Sare, Tajlandia
od
$51,390
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$93,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Zespół mieszkaniowy Capri Residence
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$129,419
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 35–75 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu, wygody i dochodowych inwestycji.O lokalizacji: Projekt znajduje się 850 metrów od plaży Bang Tao w Phuket, otoczony elitarną infrastrukturą: sklepami, restauracjami, spa i wieloma innymi.…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0
142,558 – 163,678
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 75.0
285,117 – 350,739
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Bangkok, Tajlandia
od
$243,860
Liczba kondygnacji 46
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Tajlandia
od
$203,134
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Patong Bay Hill Apartments to luksusowy kondominium składający się z 429 apartamentów na 2 piętrach i opracowany przez Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property. Z kondominium roztacza się wspaniały widok na miasto i Morze Andamańskie! Apartamenty są w pełni wyposażone w mebl…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje