Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.

Next Point Condominium to nowoczesny projekt inwestycyjny nowej generacji, położony w malowniczej dzielnicy Rawai w południowej części Phuket, 700 metrów od morza.

Kompleks łączy w sobie unikalną architekturę, najnowocześniejsze technologie budowlane i infrastrukturę klasy biznesowej, tworząc komfortowe środowisko do życia, relaksu i generowania stabilnego dochodu.

Mieszkańcy mają dostęp do czterech basenów, w tym basenu bez krawędzi na dachu z panoramicznym widokiem na morze, siłowni, spa, przestrzeni coworkingowej, kina, klubu dla dzieci i restauracji.

Kompleks składa się z czterech siedmiopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 379 apartamentów – kawalerek, apartamentów z jedną sypialnią (1+1), apartamentów z dwiema sypialniami (2+1) oraz penthouse'ów z prywatnymi basenami, o powierzchni od 35 do 269 m².

Najlepsze plaże wyspy – Nai Harn, Rawai, Kata, Karon i Yanui – znajdują się w zasięgu spaceru, podobnie jak supermarkety, szkoły międzynarodowe i centra handlowe.

Wszystkie apartamenty są wynajmowane z wysokiej jakości wykończeniem, włoskimi meblami w zabudowie, szafkami kuchennymi, nowoczesną instalacją wodno-kanalizacyjną i klimatyzacją.

Gwarantowany dochód z wynajmu: 6% przez 3 lata!

Program Rental Pool: Dla kawalerek (0+1) i apartamentów jednopokojowych (1+1) - 80% | 20%.

Układy i ceny:

Studio (35 m² - 51 m²) - od 3 150 000 ฿

1 sypialnia (50 m² - 70 m²) - od 5 390 000 ฿

2 sypialnie (70 m² - 114 m²) - od 6 230 000 ฿

Wkład własny: 30%

Bezodsetkowe raty do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

Basen bez krawędzi na dachu

Cztery baseny

Strefy rekreacyjne

Restauracja

Bar na dachu

Przestrzeń coworkingowa

Kino

Siłownia

SPA

Klub dla dzieci

Parking podziemny na 140 miejsc

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Całodobowa ochrona

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.