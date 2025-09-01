Kompleks mieszkalny THE CUBE AMAZE

Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w nowoczesne mieszkanie w słonecznym Phuket, idealne zarówno dla życia osobistego i wynajmu!
Osprzęt!
Projekt CUBE AMAZE składa się z dwóch siedmiopiętrowych apartamentów z nowoczesną infrastrukturą zapewniającą komfortowe i komfortowe życie na wyspie.
Wyposażenie: przestronny basen, salon, ogród dachowy, siłownia, dobrze utrzymany ogród, pralnia, parking, ochrona rondo-zegar i nadzór wideo.
Lokalizacja:
- w pobliżu pomnika dwóch sióstr na rondzie przy ulicy Thepkasattri;
- odległość do plaży Bang Tao - 9 km;
- do plaży w Surinie - 11 km;
- Centrum handlowe Robinson Lifestyle można dotrzeć w 5 minut;
Porto de Phuket i Boat Avenue są 10 minut jazdy od hotelu.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.