  2. Tajlandia
Kompleks mieszkalny THE CUBE AMAZE

Phuket, Tajlandia
od
$69,961
;
13
ID: 33036
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w nowoczesne mieszkanie w słonecznym Phuket, idealne zarówno dla życia osobistego i wynajmu!
Osprzęt!
Projekt CUBE AMAZE składa się z dwóch siedmiopiętrowych apartamentów z nowoczesną infrastrukturą zapewniającą komfortowe i komfortowe życie na wyspie.
Wyposażenie: przestronny basen, salon, ogród dachowy, siłownia, dobrze utrzymany ogród, pralnia, parking, ochrona rondo-zegar i nadzór wideo.
Lokalizacja:
- w pobliżu pomnika dwóch sióstr na rondzie przy ulicy Thepkasattri;
- odległość do plaży Bang Tao - 9 km;
- do plaży w Surinie - 11 km;
- Centrum handlowe Robinson Lifestyle można dotrzeć w 5 minut;
Porto de Phuket i Boat Avenue są 10 minut jazdy od hotelu.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
