Kompleks mieszkalny THE CUBE AMAZE

Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w nowoczesne mieszkanie w słonecznym Phuket, idealne zarówno dla życia osobistego i wynajmu!

Osprzęt!

Projekt CUBE AMAZE składa się z dwóch siedmiopiętrowych apartamentów z nowoczesną infrastrukturą zapewniającą komfortowe i komfortowe życie na wyspie.

Wyposażenie: przestronny basen, salon, ogród dachowy, siłownia, dobrze utrzymany ogród, pralnia, parking, ochrona rondo-zegar i nadzór wideo.

Lokalizacja:

- w pobliżu pomnika dwóch sióstr na rondzie przy ulicy Thepkasattri;

- odległość do plaży Bang Tao - 9 km;

- do plaży w Surinie - 11 km;

- Centrum handlowe Robinson Lifestyle można dotrzeć w 5 minut;

Porto de Phuket i Boat Avenue są 10 minut jazdy od hotelu.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.