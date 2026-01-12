  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Si Sunthon, Tajlandia
od
$257,143
;
13
ID: 22448
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 27.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Si Sunthon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowy apartament w otoczeniu zieleni i nowoczesnych udogodnień!
Dostępne urządzenia!
Pełne wyposażenie!
Poczucie przestrzeni i spokoju obejmuje LAKELANDS LAKELAVIEW RESIDENCES condominium w Phuket, gdzie nieograniczone niebo miesza się z spokojnymi wodami w wyzwalających odcieniach błękitu.
Wyposażenie: Mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej gamy udogodnień, w tym obszarów tematycznych, rozległe krajobrazy z szlakami przez lasy deszczowe i ogrody botaniczne, centrum przygody i rekreacji z parkiem przygodowym i kompleksem sportowym, a także ekskluzywny klub plażowy.
Lokalizacja:
- w ciągu 5-10 minut jazdy są Boat Avenue, supermarket produktów europejskich Villa Market, dzielnicy handlowej Porto de Phuket, restauracje i różne sklepy codziennego popytu;
Do głównych centrów handlowych Talanga, takich jak Lotus, Makro i Robinson, jak również pobliskich międzynarodowych szkół jest 15- 20 minut.
- Plaże Bangtao i Layan są tylko 10 minut;
Phuket International Do lotniska można dojechać w około 25 minut samochodem.
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Si Sunthon, Tajlandia

