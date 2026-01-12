Kompleks mieszkalny LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES

Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowy apartament w otoczeniu zieleni i nowoczesnych udogodnień!
Dostępne urządzenia!
Pełne wyposażenie!
Poczucie przestrzeni i spokoju obejmuje LAKELANDS LAKELAVIEW RESIDENCES condominium w Phuket, gdzie nieograniczone niebo miesza się z spokojnymi wodami w wyzwalających odcieniach błękitu.
Wyposażenie: Mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej gamy udogodnień, w tym obszarów tematycznych, rozległe krajobrazy z szlakami przez lasy deszczowe i ogrody botaniczne, centrum przygody i rekreacji z parkiem przygodowym i kompleksem sportowym, a także ekskluzywny klub plażowy.
Lokalizacja:
- w ciągu 5-10 minut jazdy są Boat Avenue, supermarket produktów europejskich Villa Market, dzielnicy handlowej Porto de Phuket, restauracje i różne sklepy codziennego popytu;
Do głównych centrów handlowych Talanga, takich jak Lotus, Makro i Robinson, jak również pobliskich międzynarodowych szkół jest 15- 20 minut.
- Plaże Bangtao i Layan są tylko 10 minut;
Phuket International Do lotniska można dojechać w około 25 minut samochodem.
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.