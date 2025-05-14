Kompleks mieszkalny Nue Z Square

Nowoczesne kondominium z doskonałą lokalizacją!

Świetna inwestycja w rozwijającym się obszarze Bangkoku!

Nue Z- Square Suan Luang to stylowe, niskie kondominium od dewelopera Noble Development, łączące funkcjonalność, nowoczesny design i przystępną cenę. Projekt jest idealny dla młodych specjalistów, nomadów cyfrowych i inwestorów poszukujących komfortowych mieszkań w obiecującym obszarze.

Luksusowe udogodnienia dla komfortowego życia: lobby w stylu "Przestrzeń rytmiczna" - elegancki i technologiczny design, strefa współpracy, sala fitness X- Cite, basen Z- Cret Pool & Play, ogród i grill, taras na dachu.

Idealna lokalizacja:

600 m do Suan Luang Rama 9 (żółta linia BTS)

- w pobliżu centrów handlowych, kawiarni, rynków;

10 szkół międzynarodowych w ciągu 15 minut (Berkeley, Raffles American School)

- w pobliżu szpitali (Szpital Thainakarin, Szpital Synphaet);

- Suan Luang Rama IX Park - miejsce do biegania i odpoczynku;

- 20 minut do lotniska Suvarnabhumi.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.