  2. Tajlandia
  3. Bangkok
  4. Kompleks mieszkalny Nue Z Square

Kompleks mieszkalny Nue Z Square

Bangkok, Tajlandia
od
$58,490
13
ID: 27443
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Miasto
    Bangkok

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Nowoczesne kondominium z doskonałą lokalizacją!
Świetna inwestycja w rozwijającym się obszarze Bangkoku!

Nue Z- Square Suan Luang to stylowe, niskie kondominium od dewelopera Noble Development, łączące funkcjonalność, nowoczesny design i przystępną cenę. Projekt jest idealny dla młodych specjalistów, nomadów cyfrowych i inwestorów poszukujących komfortowych mieszkań w obiecującym obszarze.

Luksusowe udogodnienia dla komfortowego życia: lobby w stylu "Przestrzeń rytmiczna" - elegancki i technologiczny design, strefa współpracy, sala fitness X- Cite, basen Z- Cret Pool & Play, ogród i grill, taras na dachu.

Idealna lokalizacja:
600 m do Suan Luang Rama 9 (żółta linia BTS)
- w pobliżu centrów handlowych, kawiarni, rynków;
10 szkół międzynarodowych w ciągu 15 minut (Berkeley, Raffles American School)
- w pobliżu szpitali (Szpital Thainakarin, Szpital Synphaet);
- Suan Luang Rama IX Park - miejsce do biegania i odpoczynku;
- 20 minut do lotniska Suvarnabhumi.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Bangkok, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
