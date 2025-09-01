Kompleks mieszkalny PARK RESIDENCES

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w prestiżowej dzielnicy Bang Tao. Jest to idealny projekt dla osób szukających stabilnego dochodu i komfortu.
Osprzęt!
Odległość od plaży: tylko 50 metrów!
Ogrody Eden - Park Residence, znakomite połączenie luksusowego życia i naturalnego spokoju.
Szeroka gama udogodnień: kompleks ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym baseny, siłownia, SPA, tropikalny ogród, plac zabaw i basen, rondo-zegar bezpieczeństwa, bezpłatny parking podziemny z ładowarkami.
Lokalizacja:
- plaża, 50 m;
- Phuket Laguna, 5 minut jazdy.
Wysokiej jakości konstrukcja: doświadczony budowniczy znany ze swoich projektów wysokiej jakości.
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu