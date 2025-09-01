  1. Realting.com
Phuket, Tajlandia
od
$280,142
;
11
ID: 33037
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w prestiżowej dzielnicy Bang Tao. Jest to idealny projekt dla osób szukających stabilnego dochodu i komfortu.
Osprzęt!
Odległość od plaży: tylko 50 metrów!
Ogrody Eden - Park Residence, znakomite połączenie luksusowego życia i naturalnego spokoju.
Szeroka gama udogodnień: kompleks ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym baseny, siłownia, SPA, tropikalny ogród, plac zabaw i basen, rondo-zegar bezpieczeństwa, bezpłatny parking podziemny z ładowarkami.
Lokalizacja:
- plaża, 50 m;
- Phuket Laguna, 5 minut jazdy.
Wysokiej jakości konstrukcja: doświadczony budowniczy znany ze swoich projektów wysokiej jakości.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny PARK RESIDENCES
Phuket, Tajlandia
od
$280,142
Realting.com
Udać się
