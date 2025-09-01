Kompleks mieszkalny PARK RESIDENCES

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe apartamenty w prestiżowej dzielnicy Bang Tao. Jest to idealny projekt dla osób szukających stabilnego dochodu i komfortu.

Osprzęt!

Odległość od plaży: tylko 50 metrów!

Ogrody Eden - Park Residence, znakomite połączenie luksusowego życia i naturalnego spokoju.

Szeroka gama udogodnień: kompleks ma wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym baseny, siłownia, SPA, tropikalny ogród, plac zabaw i basen, rondo-zegar bezpieczeństwa, bezpłatny parking podziemny z ładowarkami.

Lokalizacja:

- plaża, 50 m;

- Phuket Laguna, 5 minut jazdy.

Wysokiej jakości konstrukcja: doświadczony budowniczy znany ze swoich projektów wysokiej jakości.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu