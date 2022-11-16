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Nieruchomości na sprzedaż w Grecji

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Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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V2 Development
Limar Homes
KEGHOLDINGS EE
Marina Villas
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Grekodom Development
Hellenic Property Greek Real Estate & Investments Company
Halkidiki Properties
Euroland Crete
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Programy imigracyjne w Grecja

  • Zezwolenie na pobyt
    Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
    Golden Visa & European Residency | INVEST CAFE
    Grecja Grecja
    od
    $7,421
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 2 miesięcy
    Zdobądź europejskie zezwolenie na pobyt poprzez inwestycje w nieruchomości w Grecji. INVEST CAFE towarzyszy klientom na każdym etapie: wybór obiektu, weryfikacja prawna, rejestracja transakcji, uzyskanie Złotej Wizy, otwarcie konta bankowego, wsparcie podatkowe i dalsze zarządzanie nieruc…
    Agencja
    Invest Cafe
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Grecja
    Zezwolenie na pobyt w Grecja
    Grecja Grecja
    od
    $5,702
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 2 miesięcy
    Grecki program Visa Digital Nomad jest przeznaczony dla obywateli spoza UE, którzy pracują zdalnie dla zagranicznej firmy lub prowadzą własną działalność internetową poza Grecją.Program pozwala legalnie mieszkać w Grecji, podróżować do krajów Schengen i cieszyć się europejskim sposobem życia…
    Agencja
    Invest Cafe
    Zostaw prośbę
  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Grecja
    Zezwolenie na pobyt w Grecja
    Grecja Grecja
    od
    $291,563
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 3 miesięcy
    Złoty Program Wizowy Minimalna inwestycja w nieruchomości mieszkalne lub komercyjne od 250.000 euro, po zakupie, można wynająć i zarobić dochód. Dokument pobytowy w Grecji pozwala na odwiedzenie ponad 187 krajów UE bez wizy. Po 5 latach możesz ubiegać się o stałe miejsce zamieszkani…
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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