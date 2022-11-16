Złoty Program Wizowy Minimalna inwestycja w nieruchomości mieszkalne lub komercyjne od 250.000 euro, po zakupie, można wynająć i zarobić dochód. Dokument pobytowy w Grecji pozwala na odwiedzenie ponad 187 krajów UE bez wizy. Po 5 latach możesz ubiegać się o stałe miejsce zamieszkani…