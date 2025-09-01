Kompleks mieszkalny One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.

Długo oczekiwany początek sprzedaży w Bang Tao przez legendarnego dewelopera Tytuł!
Tytuł Vivi Condominium jest nowym projektem butikowym w obszarze Bang Tao, zaledwie 350 metrów od morza.
Jest tu potencjał, który trudno zignorować:
Wszechstronność:
Kompleks składa się z 8-piętrowego budynku, łącznie 186 apartamentów - jednopokojowe apartamenty o powierzchni od 28 m2 do 52 m2.
W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarne Laguna Golf Club.
Apartamenty są urządzone w eleganckim stylu śródziemnomorskim przy użyciu ciepłych kolorów i naturalnych materiałów. Przestronne pokoje, nowoczesna kuchnia i duże okna tworzą komfortową przestrzeń z widokiem na zieleń i krajobrazy.
Tytuł Vivi jest atrakcyjny zarówno dla rezydencji osobistej, jak i inwestycji.
Wszystkie apartamenty posiadają oddzielną sypialnię. Nie ma studia, i nie ma dużych 2 -3-pokojowych jednostek.
Układ i ceny:
Płatność zaliczkowa 25%
Żadnych rat odsetek do końca budowy.
Data zakończenia: 4 kwietnia 2027 r.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.