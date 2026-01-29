Międzynarodowa platforma
nieruchomości

Szukaj wśród 321 235 obiektów
Nowe budynki Kupić Wynajem Codziennie Handlowy
Flag
{{ item.title }} {{ item.label }}
All countries Cypr Czarnogóra Emiraty Arabskie Francja Grecja Hiszpania Rosja Tajlandia Turcja Uzbekistan
Rodzaj nieruchomości {{ property_type }}
Nowe budynki
Apart - hotel Apartamentowiec Centrum biznesowe Centrum handlowe Chata Dom klubowy Dzielnica mieszkaniowa Handel Hotel Kompleks turystyczny Kompleks willi Rezydencja Szeregowiec Wieś domków Willa Zespół mieszkaniowy
Mieszkaniowy
Mieszkanie Penthouse Kawalerka Dom Willa Dom wolnostojący Pokój
Inne
Działki
Wynajem długoterminowy
Mieszkanie Penthouse Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom wolnostojący Rezydencja Bungalow Szeregowiec Bliźniak Nieruchomości komercyjne Lokale gastronomiczne Pomieszczenie biurowe Magazyn
Wynajem krótkoterminowy
Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Handlowy
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
Cena w {{ current_currency }} od {{ price_from }} do {{ price_to }}
Potwierdzić
Na mapie
Albania
Nowe budynki (39) Mieszkania (4819) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Czechy
Mieszkania (1267) Komercyjne Wynajem długoterminowy
Czarnogóra
Nowe budynki (168) Mieszkania (14392) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Malta
Mieszkania (2930) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy
Grecja
Nowe budynki (43) Mieszkania (8476) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Hiszpania
Nowe budynki (833) Mieszkania (39964) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Niemcy
Nowe budynki (1) Mieszkania (358) Komercyjne
Bułgaria
Nowe budynki (45) Mieszkania (6896) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Białoruś
Nowe budynki (9) Mieszkania (5908) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Gruzja
Nowe budynki (295) Mieszkania (6782) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy Wynajem długoterminowy
Cypr Północny
Nowe budynki (437) Mieszkania (2870) Komercyjne Wynajem długoterminowy
Włochy
Nowe budynki (2) Mieszkania (2474) Komercyjne Wynajem krótkoterminowy
Pokaż wszystkie kraje
Realting.com

REALTING jest międzynarodowym asystentem kupna i sprzedaży nieruchomości

Z naszą pomocą kupujący i sprzedający z całego świata mogą łatwo znaleźć się nawzajem. Nasi klienci i partnerzy robią wszystko, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo  transakcji na rynku nieruchomości. Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi agencjami nieruchomości i pośrednikami z różnych krajów. Wszyscy nasi partnerzy mają podpisaną umowę z REALTING.

Czytaj więcej

Popularne lokalizacji

Czarnogóra
Łotwa
Bułgaria
Dominikana
Grecja
Gruzja
Ukraina
Białoruś
Turcja

Niedawno dodane mieszkania

Mieszkanie 3 pokoi w Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Rincón de la Victoria. 3 łóżko · 2 wanna · 135 …
$516,599
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w 65, Czarnogóra
Mieszkanie 1 pokój
65, Czarnogóra
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
124; 56 m2 124; taras 40 m2 124; 1 sypialnia 124; 1 łazienka 124; 8 piętro 124; 2 windy 124;…
$222,786
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
MONTBEL D.O.O.
Języki komunikacji
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Ten uroczy 4-sypialnia, 4-łazienka basen willa znajduje się w spokojnej strzeżonej społeczno…
$666,380
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Krok w wygody i komfortu z tym w pełni umeblowane 2-sypialnia, 2-łazienka mieszkanie znajduj…
$239,291
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
3- 4 Sypialnie: 124; 2 Storeys: 124; Private Pool Villas: 124; Zaczynając od THB 25.79MPrzeg…
$781,179
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 204 m²
Położony w Soi Suksan 2 dzielnicy Rawai, to dobrze wyposażone 3-sypialnia, 3,5-łazienka odsp…
$378,625
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Situated in the heart of Limassol's vibrant Katholiki neighborhood, this impressive new four…
$346,753
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Nowoczesny Luksusowy basen Villa w jednym z najbardziej prestiżowe społeczności PhuketOdkryj…
$781,482
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Zobacz wszystkie apartamenty

Popularne nieruchomości

Nowo dodane domy i wille

Willa 4 pokoi w Kargicak, Turcja
Willa 4 pokoi
Kargicak, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa 3 + 1 w Kargicak, Alanya 124; Prywatny basen, Panoramiczny widok na morzeOfe…
$334,058
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Alanya-home
Języki komunikacji
English, Русский, Français, Türkçe
Dom 4 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Dom 4 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Dom z 4 sypialniami w Trachoni, Limassol. Doskonały stan - zbudowany 2009, w pełni odnowiony…
$846,664
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Souni Zanatzia, Cypr
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Souni Zanatzia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 217 m²
Odkryj nowy styl życia na wzgórzach Souni, zaledwie 25 minut od Limassol. W pierwszej społec…
$807,934
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
John Taylor Cyprus
Języki komunikacji
English, Русский, Dutch
Telegram Napisz w Telegram
Willa 3 pokoi w Kerobokan, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kerobokan, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ready-made willa z 3 sypialniami do wynajęcia i na Bali!Nowoczesna willa w Kerobokan jest do…
$300,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec w Trilofo, Grecja
Szeregowiec
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 204 m²
Townhouse na sprzedaż o powierzchni 204 m ² w Salonikach. Dom znajduje się na 2 poziomach. D…
$415,129
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 4 pokoi w Dos Hermanas, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Dos Hermanas, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 217 m²
4-pokojowe kamienice na sprzedaż w Esteponie. 4 łóżko · 3 wanna · 217 m ² zbudowany. Przedst…
$863,943
Zostaw prośbę
Willa w Mengwi, Indonezja
Willa
Mengwi, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Ten elegancki apartament Deluxe z jacuzzi znajduje się na trzecim piętrze Anahita Wellness R…
$220,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom w Wielki Scyklew, Białoruś
Dom
Wielki Scyklew, Białoruś
Powierzchnia 231 m²
Przestronny dom z nowoczesnym wzornictwem jest idealny na rodzinne wakacje lub stałe miejsce…
$235,000
Zostaw prośbę
Zobacz wszystkie domy

Wiadomości i artykuły z rynku nieruchomości

Wszystkie wiadomości Analityka Wywiad Doświadczenie osobiste Kupno i sprzedaż nieruchomości Podatki Praca Życie za granicą Inwestycje Wizy Wiadomości firm

Wywiad

Pokaż więcej

Doświadczenie osobiste

Pokaż więcej

Wiadomości firm

Pokaż więcej

Opinie klientów i partnerów

Białoruś
Białoruś
Dymitr Liszyk
agent nieruchomości

Dzięki Realting.com udało nam się poprawić jakość i obsługę. Dostęp do światowych nieruchomości w jednym miejscu, praca tylko z profesjonalistami w swojej dziedzinie, praca w celu osiągnięcia wyników stała się łatwiejsza.

«7ya», Białoruś
«7ya», Białoruś
Olga Rawino
specjalista rynku nieruchomości

Mamy już udane doświadczenia cudzoziemców kupujących nieruchomości na Białorusi i Białorusinów za granicą. Centrum nieruchomości «7Я» zamierza zintensyfikować pracę w tym kierunku, kiedy pojawi się Realting.com.

«Crown Consulting», Austria
«Crown Consulting», Austria
Olga Troll
dyrektor Crown Consulting

Nasza firma jest bardzo zadowolona z Realting.com, jesteśmy pod szczególnym wrażeniem obsługi klienta i szybkości reakcji, gotowości do pomocy w rozwiązaniu każdego problemu, wspólnie opracowywać koncepcję w celu przyciągnięcia nowych klientów.

MD Realty, Czarnogóra
MD Realty, Czarnogóra

Vyacheslav Maevski

CEO MD Realty

Wpis na Realting.com pomógł nam zwiększyć zasięg i przyciągnąć nowych klientów z Niemiec, Polski, Izraela i Serbii.
Chcielibyśmy podkreślić przyjazny dla użytkownika interfejs platformy, szybkie i profesjonalne wsparcie, a także skuteczne narzędzia, które sprawiają, że praca z serwisem jest wygodna i wydajna.
Polecamy Realting.com jako solidnego partnera dla agencji chcących rozwijać się na rynku międzynarodowym!

Geo Estate, Gruzja
Geo Estate, Gruzja
Elias Marino
założyciel agencji nieruchomości Geo Estate
Realting to narzędzie dla profesjonalistów na międzynarodowym rynku nieruchomości. Oferuje wszystko, czego potrzebujesz do produktywnej pracy - od generowania leadów po content marketing. Aktywnie korzystam z niego w mojej pracy już od kilku lat i to z wielką przyjemnością!
Duna House, Węgry
Duna House, Węgry
Iłona Czyk
partner franczyzowy Duna House

Nasza firma ma udane doświadczenie w sprzedaży nieruchomości klientom zagranicznym za pośrednictwem naszego partnera REALTING. Kupujący z wielu krajów świata, większość z nich to — obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy. Oferujemy pełną obsługę, co pozwala na zakup nieruchomości i sfinalizowanie transakcji bez konieczności wizyty na Węgrzech. Takie transakcje z powodzeniem przeprowadzano również z klientami, którzy trafili do nas za pośrednictwem platformy Realting.com.

"Keller Williams, Polska
"Keller Williams, Polska
Natalia Zajcewa
konsultant ds. nieruchomości Keller Williams

Najefektywniejszy międzynarodowy portal nieruchomości pod względem liczby otrzymywanych zgłoszeń. Byliśmy mile zaskoczeni faktem, że otrzymujemy zgłoszenia nie tylko z krajów byłej WNP, ale duża liczba klientów pochodzi również z krajów UE. Wygodny system wgrywania obiektów. Wygodna archiwizacja ogłoszeń dla klienta. Profesjonalny zespół pracowników portalu.

«Experto International group», Rosja
«Experto International group», Rosja
Irena Suchowskich
kierownik działu relacji z klientami Experto International group

Dołączyliśmy do platformy REALTING, aby wykorzystać najnowsze technologie informatyczne do skutecznej międzynarodowej sprzedaży nieruchomości. REALTING wdrożył skuteczne rozwiązanie dla sprzedaży partnerskiej na całym świecie. Nasza firma jest otwarta na współpracę z partnerami REALTING z różnych krajów, aby proces kupna i sprzedaży nieruchomości zagranicznych był bezpieczny, a inwestycje w nieruchomości opłacalne.

«Montbel», Czarnogóra
«Montbel», Czarnogóra
Swietłana Barina
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu D.O.O. Montbel

Miłym zaskoczeniem jest skoordynowana praca zarówno portalu Realting.com, jak i całego zespołu. Życzymy Państwu dobrych klientów, skutecznych zgłoszeń, a ze swojej strony czekamy na współpracę z Państwem w zakresie nieruchomości w Czarnogórze. Nasi prawnicy i agenci będą profesjonalnie kontynuować pracę na miejscu w Czarnogórze, aby znajdować i przetwarzać obiekty dla swoich klientów.

Media o nas

REALTING podąża z duchem czasu, rozwija i wdraża nowe technologie rynkowe, tworzy zaufane i wiarygodne relacje między partnerami w ramach systemu oraz zapewnia pośrednikom i agentom nieruchomości z całego świata dostęp do międzynarodowego rynku
gzqlp.com

Ukraińskie agencje nieruchomości uzyskały dostęp do międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej REALTING

realt.ua

Platforma REALTING wykazała silny wzrost na rok 2019. Od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. ruch i popularność Realting.com w wyszukiwarce odwiedzających wzrosły 15-krotnie

vsenovostroyki.ru

Platforma Realting.com skupia się na zapewnieniu wygodnej i bezpiecznej przestrzeni dla agentów nieruchomości, kupujących lub sprzedających do komunikacji i interakcji

onlinemarketplaces.com

Białoruscy pośrednicy mają teraz możliwość dołączenia do MLS, systemu sprzedaży partnerskiej, jak również międzynarodowego systemu sprzedaży Realting.com

news.21.by

Technologia, taka jak międzynarodowy system sprzedaży partnerskiej, również wkracza na arenę globalną, pozwalając kupującym i sprzedającym z dowolnego miejsca na świecie bezpiecznie odnaleźć się nawzajem i zrealizować transakcje. Przykładem takiej technologii jest — REALTING

rsp64.ru
Nasza firma Realt.by również nie stoi w miejscu. Ściśle współpracujemy z agencjami nieruchomości i opracowujemy dla nich nowe produkty. W szczególności stworzyliśmy MLS, międzynarodowy projekt partnerskiej sprzedaży nieruchomości Realting.com i inne działania
telegraf.by

Stowarzyszenie pośredników w obrocie nieruchomościami w Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim dołączyło REALTING do grona swoich członków, przyjmując tym samym pierwszego przedstawiciela międzynarodowego

ners.ru
Zaitseva Estates
Гумбати Групп
Capital
MD Realty
BESTAY PROPERTY LTD
Westhill Property D.O.O
Grekodom Development
Престиж
myCG
United Property Expo
Belan