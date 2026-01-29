Z naszą pomocą kupujący i sprzedający z całego świata mogą łatwo znaleźć się nawzajem. Nasi klienci i partnerzy robią wszystko, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo transakcji na rynku nieruchomości. Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi agencjami nieruchomości i pośrednikami z różnych krajów. Wszyscy nasi partnerzy mają podpisaną umowę z REALTING.Czytaj więcej
Ukraińskie agencje nieruchomości uzyskały dostęp do międzynarodowego systemu sprzedaży partnerskiej REALTING
Platforma REALTING wykazała silny wzrost na rok 2019. Od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. ruch i popularność Realting.com w wyszukiwarce odwiedzających wzrosły 15-krotnie
Platforma Realting.com skupia się na zapewnieniu wygodnej i bezpiecznej przestrzeni dla agentów nieruchomości, kupujących lub sprzedających do komunikacji i interakcji
Białoruscy pośrednicy mają teraz możliwość dołączenia do MLS, systemu sprzedaży partnerskiej, jak również międzynarodowego systemu sprzedaży Realting.com
Technologia, taka jak międzynarodowy system sprzedaży partnerskiej, również wkracza na arenę globalną, pozwalając kupującym i sprzedającym z dowolnego miejsca na świecie bezpiecznie odnaleźć się nawzajem i zrealizować transakcje. Przykładem takiej technologii jest — REALTING
Stowarzyszenie pośredników w obrocie nieruchomościami w Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim dołączyło REALTING do grona swoich członków, przyjmując tym samym pierwszego przedstawiciela międzynarodowego
Dzięki Realting.com udało nam się poprawić jakość i obsługę. Dostęp do światowych nieruchomości w jednym miejscu, praca tylko z profesjonalistami w swojej dziedzinie, praca w celu osiągnięcia wyników stała się łatwiejsza.
Mamy już udane doświadczenia cudzoziemców kupujących nieruchomości na Białorusi i Białorusinów za granicą. Centrum nieruchomości «7Я» zamierza zintensyfikować pracę w tym kierunku, kiedy pojawi się Realting.com.
Nasza firma jest bardzo zadowolona z Realting.com, jesteśmy pod szczególnym wrażeniem obsługi klienta i szybkości reakcji, gotowości do pomocy w rozwiązaniu każdego problemu, wspólnie opracowywać koncepcję w celu przyciągnięcia nowych klientów.
Vyacheslav Maevski
Wpis na Realting.com pomógł nam zwiększyć zasięg i przyciągnąć nowych klientów z Niemiec, Polski, Izraela i Serbii.
Chcielibyśmy podkreślić przyjazny dla użytkownika interfejs platformy, szybkie i profesjonalne wsparcie, a także skuteczne narzędzia, które sprawiają, że praca z serwisem jest wygodna i wydajna.
Polecamy Realting.com jako solidnego partnera dla agencji chcących rozwijać się na rynku międzynarodowym!
Nasza firma ma udane doświadczenie w sprzedaży nieruchomości klientom zagranicznym za pośrednictwem naszego partnera REALTING. Kupujący z wielu krajów świata, większość z nich to — obywatele Rosji, Białorusi i Ukrainy. Oferujemy pełną obsługę, co pozwala na zakup nieruchomości i sfinalizowanie transakcji bez konieczności wizyty na Węgrzech. Takie transakcje z powodzeniem przeprowadzano również z klientami, którzy trafili do nas za pośrednictwem platformy Realting.com.
Najefektywniejszy międzynarodowy portal nieruchomości pod względem liczby otrzymywanych zgłoszeń. Byliśmy mile zaskoczeni faktem, że otrzymujemy zgłoszenia nie tylko z krajów byłej WNP, ale duża liczba klientów pochodzi również z krajów UE. Wygodny system wgrywania obiektów. Wygodna archiwizacja ogłoszeń dla klienta. Profesjonalny zespół pracowników portalu.
Dołączyliśmy do platformy REALTING, aby wykorzystać najnowsze technologie informatyczne do skutecznej międzynarodowej sprzedaży nieruchomości. REALTING wdrożył skuteczne rozwiązanie dla sprzedaży partnerskiej na całym świecie. Nasza firma jest otwarta na współpracę z partnerami REALTING z różnych krajów, aby proces kupna i sprzedaży nieruchomości zagranicznych był bezpieczny, a inwestycje w nieruchomości opłacalne.
Miłym zaskoczeniem jest skoordynowana praca zarówno portalu Realting.com, jak i całego zespołu. Życzymy Państwu dobrych klientów, skutecznych zgłoszeń, a ze swojej strony czekamy na współpracę z Państwem w zakresie nieruchomości w Czarnogórze. Nasi prawnicy i agenci będą profesjonalnie kontynuować pracę na miejscu w Czarnogórze, aby znajdować i przetwarzać obiekty dla swoich klientów.