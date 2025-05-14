  1. Realting.com
Willa ATMOS PRIME VILLA

Pattaya City, Tajlandia
od
$398,399
;
15
ID: 27396
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Ekstremalne wille nad jeziorem Mabprachan!
Dostępne urządzenia!

Atmos Prime Villa to butikowy kompleks 8 luksusowych willi w nowoczesnym stylu tropikalnym, położony w prestiżowej dzielnicy Pong, obok malowniczego jeziora Mabprachan. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miejsce do życia i inwestowania.

Główne cechy willi: 5 sypialni, 6 łazienek, pokój dzienny open- plan i jadalnia, nowoczesna kuchnia europejska + mini- winiarnia bar, studium lub dodatkowe miejsce dla gości, prywatny basen, taras z rekreacji, inteligentny dom, nadzoru wideo 24 / 7 i bezpieczeństwa, parking dla 2-3 samochodów.

Idealna lokalizacja:

- 5 minut do szpitala Thammasart;
10- 15 minut do międzynarodowych szkół, restauracji, centrów fitness;
- 20 minut do centrum Pattaya;
- wygodne wyjście na autostradę (do Bangkoku - 1.5 godziny).

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
