Willa ATMOS PRIME VILLA

Ekstremalne wille nad jeziorem Mabprachan!

Dostępne urządzenia!

Atmos Prime Villa to butikowy kompleks 8 luksusowych willi w nowoczesnym stylu tropikalnym, położony w prestiżowej dzielnicy Pong, obok malowniczego jeziora Mabprachan. Każda willa łączy elegancki design, prywatność i zaawansowane technologie, tworząc idealne miejsce do życia i inwestowania.

Główne cechy willi: 5 sypialni, 6 łazienek, pokój dzienny open- plan i jadalnia, nowoczesna kuchnia europejska + mini- winiarnia bar, studium lub dodatkowe miejsce dla gości, prywatny basen, taras z rekreacji, inteligentny dom, nadzoru wideo 24 / 7 i bezpieczeństwa, parking dla 2-3 samochodów.

Idealna lokalizacja:

- 5 minut do szpitala Thammasart;

10- 15 minut do międzynarodowych szkół, restauracji, centrów fitness;

- 20 minut do centrum Pattaya;

- wygodne wyjście na autostradę (do Bangkoku - 1.5 godziny).

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.