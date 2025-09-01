  1. Realting.com
  Tajlandia
  Willa MONO Champaca

Willa MONO Champaca

Phuket, Tajlandia
Cena na żądanie
6
ID: 33048
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Luksusowe wille z wieloma udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą!
Potencjalna wydajność wynajmu: - 6%!
Minimalistyczny projekt premium w stylu tropikalnym!

Meble i dekoracje: w pełni wyposażona kuchnia (okno, lodówka, kuchenka, kaptur), wbudowane szafy, łazienka, spiżarnia.

MONO Champaca - ekskluzywne jednopiętrowe wille w stylu japońsko-azjatyckim z własnym basenem soli i systemem Smart Home 15 minut od najlepszych plaż Phuket.

Obiekty i infrastruktura: Gated community z ochroną, nadzór wideo, parking dla 2 samochodów, fitness, plac zabaw, kawiarnia, inteligentny system Smart Home, basen solny, taras, strefa wypoczynkowa, ogród krajobrazowy.

Lokalizacja:
- w pobliżu: sklepy, kawiarnie, restauracje, sala bokserska;
- Nai Thon Beach - 13 minut
- 11 km do lotniska.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

