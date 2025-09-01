  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phuket City Municipality
  4. Kompleks mieszkalny Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Kompleks mieszkalny Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.

Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$128,000
BTC
1.5225345
ETH
79.8025436
USDT
126 551.6167463
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
21
Zostawić wniosek
ID: 27990
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 13.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Phuket City Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Radisson Blu znajduje się wśród ekskluzywnych luksusowych kompleksów hotelowych, na granicy z Sirinat Parku Narodowego, i Layan Beach jest 350 metrów od hotelu.

W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlowe Boat Avenue, a także elitarny klub golfowy Laguna.

Etap 1 (sprzedany): operacyjny kompleks hotelowy Laya Resort 5 *

Etap 2 (w sprzedaży): Radisson Blu hotel, składający się z trzech 7- piętrowych budynków

Projekt oferuje inwestorom:

🟦Pod kierownictwem - Radisson Blu na 15 + 10 lat.
🟦5 lat gwarantowanego dochodu z wynajmu w wysokości 6% rocznie.
🟦Rental pool stosunek dochodu netto 70% do właściciela, 30% do spółki zarządzającej.

  • Okres zwrotu od 5 do 7 lat
  • Wzrost kapitalizacji do 50% w ciągu 5 lat
  • Oczekiwany zysk do 17% rocznie

🟦Program wynajmu pozwala właścicielowi korzystać z urządzenia przez okres do 4 tygodni w roku.

Warunek ten jest początkowo określony w umowie kupna i sprzedaży, co oznacza, że nie stracisz zainwestowanych pieniędzy w żadnych okolicznościach, a dochód jest gwarantowany.

Na sprzedaż:

  • Studio - 25 m2
  • Jednoosobowe sypialnie - 35 m2 i 50 m2
  • Dwa i trzy sypialnie - 70 m2 i 75 m2

Budynek G: 209 jednostek • Budynek H: 230 jednostek • Budynek I: 94 jednostek.

🟦Wszystkie rezydencje są dostarczane "pod klucz" - z meblami, urządzeniami, tekstyliami i naczyniami.

Prawa własności:

  • Freehold
  • Leasehold - 30 + 30 + 30

Płatność zaliczkowa 30%
Brak raty% do końca budowy

Zakończenie budowy: 2. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Restauracje i bary
  • Obszar fitness
  • Współpracujące
  • Lobby
  • Basen i obszary rekreacyjne
  • Wellness & SPA
  • Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku
  • Animacja
  • I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Phuket City Municipality, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Vinzita Elite Residences
Si Sunthon, Tajlandia
od
$792,342
Zespół mieszkaniowy Complex of tropical villas with swimming pools close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$262,115
Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,02M
Zespół mieszkaniowy New business class villas in the north-east of Samui, 5 minutes to Choeng Mon Beach, 8 minutes to Samui Airport, Bo Phut, Thailand
ban bang raks, Tajlandia
od
$597,770
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$92,374
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$128,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$277,049
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy First-class residential complex of villas with swimming pools, Plai Laem, Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Tajlandia
od
$554,677
Unikalny kompleks składający się z 11 luksusowych jednopiętrowych willi z prywatnymi basenami z widokiem na góry. Oferujemy różnorodne wille z 4, 3 i 2 sypialniami, różniące się ich właściwościami. Każda willa ma przytulną altankę, a jeśli chcesz, można dodać kuchnię na zewnątrz, aby cieszyć…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Comfortable complex of villas with swimming pools, gardens and wateralls at 550 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Phuket, Tajlandia
od
$735,006
Panora Pool Villas - są 38 luksusowe rezydencje, które łączy korzyści życia willi z unikalną infrastrukturą dużego condominium. Panora Villas znajduje się w odległości spaceru od pięknych Surin i Bangtao plaż. Sama marka Panora stała się symbolem udanego i wspaniałego życia nad morzem na wys…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje