Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG

Osprzęt!
W pełni umeblowane mieszkanie!
FANTASEA CONDO CHALONG będzie położony w samym sercu Chalong, naprzeciwko centrum handlowego Robinson Lifestyle. Projekt ten oferuje doskonałe połączenie dostępności i piękna naturalnego, wspierając pragnienia i preferencje każdego rezydenta.
Wyposażenie: parking, basen, strefa współpracy, fitness, ochrona 24 / 7.
Lokalizacja:
kilka minut jazdy od malowniczych plaż na południu;
- istnieje wiele sklepów, restauracji i rozrywki;
- w pobliżu międzynarodowej szkoły i przedszkola.
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu