Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG

Inwestuj w unikalne apartamenty, które zapewniają wysokie zyski i wzrost cen każdego roku.

Osprzęt!

W pełni umeblowane mieszkanie!

FANTASEA CONDO CHALONG będzie położony w samym sercu Chalong, naprzeciwko centrum handlowego Robinson Lifestyle. Projekt ten oferuje doskonałe połączenie dostępności i piękna naturalnego, wspierając pragnienia i preferencje każdego rezydenta.

Wyposażenie: parking, basen, strefa współpracy, fitness, ochrona 24 / 7.

Lokalizacja:

kilka minut jazdy od malowniczych plaż na południu;

- istnieje wiele sklepów, restauracji i rozrywki;

- w pobliżu międzynarodowej szkoły i przedszkola.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu