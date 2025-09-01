  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chalong
  4. Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG

Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG

Chalong, Tajlandia
od
$78,998
;
9
ID: 33041
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Chalong

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Русский Русский

Inwestuj w unikalne apartamenty, które zapewniają wysokie zyski i wzrost cen każdego roku.
Osprzęt!
W pełni umeblowane mieszkanie!
FANTASEA CONDO CHALONG będzie położony w samym sercu Chalong, naprzeciwko centrum handlowego Robinson Lifestyle. Projekt ten oferuje doskonałe połączenie dostępności i piękna naturalnego, wspierając pragnienia i preferencje każdego rezydenta.
Wyposażenie: parking, basen, strefa współpracy, fitness, ochrona 24 / 7.
Lokalizacja:
kilka minut jazdy od malowniczych plaż na południu;
- istnieje wiele sklepów, restauracji i rozrywki;
- w pobliżu międzynarodowej szkoły i przedszkola.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Chalong, Tajlandia

