  2. Tajlandia
  3. Willa HOME TOWN

Willa HOME TOWN

Phuket, Tajlandia
od
$444,049
;
10
ID: 33053
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille na wyspie Phuket! Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają stabilnego dochodu i komfortu!
700m do plaży!
Wyposażenie: lobby, biblioteka, kawiarnia, klinika publiczna, restauracja, sklep z okrągłym zegarem, wspólny basen, sala wielofunkcyjna, sala sportowa, pokój zabaw dla dzieci, ochrona.
Lokalizacja:
- 700 m do plaży Naiyang:
- w odległości spaceru kawiarnie, restauracje, hale fitness, spa, sklepy;
- Do międzynarodowego lotniska Phuket 10 minut samochodem.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Phuket, Tajlandia

