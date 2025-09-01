Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt Botanica Hythe w dzielnicy Bang Tao.

Botanica Hythe to luksusowy, pionowy kompleks mieszkaniowy z willami, położony w ekskluzywnej dzielnicy Phuket.

Projekt ucieleśnia filozofię ustronnego luksusu, z prywatnymi basenami, tarasami i panoramicznymi widokami na jezioro, góry i pola golfowe.

Botanika Hythe oferuje nowy poziom życia klubowego z udogodnieniami pięciogwiazdkowego hotelu: przestronnym budynkiem klubowym, spa, centrum fitness, restauracją, klubem dla dzieci oraz zagospodarowanym ogrodem z kaskadowymi basenami.

Kompleks składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 276 lokali – apartamentów z jedną (1+1), dwiema (2+1), trzema (3+1) sypialniami oraz penthouse'ów z prywatnymi basenami, o powierzchni od 60 do 217 m².

Wszystkie apartamenty charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem, wbudowanymi meblami, w pełni wyposażoną kuchnią i wysokiej jakości armaturą łazienkową. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, okna od podłogi do sufitu i przestronne tarasy.

Kupujący mogą korzystać z pełnego pakietu mebli od dewelopera, co pozwala im na natychmiastowe wprowadzenie się.

Program wynajmu mieszkań.

Układy i ceny:

1 sypialnia (60 m²) - cena od 10 800 000 ฿

2 sypialnie (90 m²) - cena od 17 200 000 ฿

3 sypialnie (127 m² - 217 m²) - cena od 24 290 000 ฿

Wkład własny 35%

Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2026 r.

Udogodnienia:

Baseny kaskadowe

Ogród krajobrazowy

Spa

Sala fitness

Restauracje

Klub dla dzieci

Strefa wypoczynkowa

Aranżowane ścieżki spacerowe

Klub

Place zabaw

Ochrona 24/7

Botanica Hythe znajduje się w dzielnicy Layan | Obszar Bang Tao jest jednym z najbardziej prestiżowych i dogodnych miejsc do stałego zamieszkania.

W promieniu 10 minut znajdują się HEI i HeadStart International School, Bangkok Hospital Clinic i Laguna Wellness, centra handlowe Boat Avenue i Porto de Phuket oraz supermarkety Villa Market i Tesco Lotus.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.