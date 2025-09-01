Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt Botanica Hythe w dzielnicy Bang Tao.

Botanica Hythe to luksusowy, pionowy kompleks mieszkaniowy z willami, położony w ekskluzywnej dzielnicy Phuket.
Projekt ucieleśnia filozofię ustronnego luksusu, z prywatnymi basenami, tarasami i panoramicznymi widokami na jezioro, góry i pola golfowe.
Botanika Hythe oferuje nowy poziom życia klubowego z udogodnieniami pięciogwiazdkowego hotelu: przestronnym budynkiem klubowym, spa, centrum fitness, restauracją, klubem dla dzieci oraz zagospodarowanym ogrodem z kaskadowymi basenami.
Kompleks składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 276 lokali – apartamentów z jedną (1+1), dwiema (2+1), trzema (3+1) sypialniami oraz penthouse'ów z prywatnymi basenami, o powierzchni od 60 do 217 m².
Wszystkie apartamenty charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem, wbudowanymi meblami, w pełni wyposażoną kuchnią i wysokiej jakości armaturą łazienkową. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, okna od podłogi do sufitu i przestronne tarasy.
Kupujący mogą korzystać z pełnego pakietu mebli od dewelopera, co pozwala im na natychmiastowe wprowadzenie się.
Program wynajmu mieszkań.
Układy i ceny:
Wkład własny 35%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.
Termin ukończenia: IV kwartał 2026 r.
Udogodnienia:
Botanica Hythe znajduje się w dzielnicy Layan | Obszar Bang Tao jest jednym z najbardziej prestiżowych i dogodnych miejsc do stałego zamieszkania.
W promieniu 10 minut znajdują się HEI i HeadStart International School, Bangkok Hospital Clinic i Laguna Wellness, centra handlowe Boat Avenue i Porto de Phuket oraz supermarkety Villa Market i Tesco Lotus.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.