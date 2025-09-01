  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Choeng Thale
  4. Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt Botanica Hythe w dzielnicy Bang Tao.

Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt Botanica Hythe w dzielnicy Bang Tao.

Choeng Thale, Tajlandia
od
$328,000
BTC
3.9014947
ETH
204.4940179
USDT
324 288.5179125
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
Zostawić wniosek
ID: 32709
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001163
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 23.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Botanica Hythe to luksusowy, pionowy kompleks mieszkaniowy z willami, położony w ekskluzywnej dzielnicy Phuket.

Projekt ucieleśnia filozofię ustronnego luksusu, z prywatnymi basenami, tarasami i panoramicznymi widokami na jezioro, góry i pola golfowe.

Botanika Hythe oferuje nowy poziom życia klubowego z udogodnieniami pięciogwiazdkowego hotelu: przestronnym budynkiem klubowym, spa, centrum fitness, restauracją, klubem dla dzieci oraz zagospodarowanym ogrodem z kaskadowymi basenami.

Kompleks składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 276 lokali – apartamentów z jedną (1+1), dwiema (2+1), trzema (3+1) sypialniami oraz penthouse'ów z prywatnymi basenami, o powierzchni od 60 do 217 m².

Wszystkie apartamenty charakteryzują się wysokiej jakości wykończeniem, wbudowanymi meblami, w pełni wyposażoną kuchnią i wysokiej jakości armaturą łazienkową. Każdy apartament wyposażony jest w klimatyzację, okna od podłogi do sufitu i przestronne tarasy.

Kupujący mogą korzystać z pełnego pakietu mebli od dewelopera, co pozwala im na natychmiastowe wprowadzenie się.

Program wynajmu mieszkań.

Układy i ceny:

  • 1 sypialnia (60 m²) - cena od 10 800 000 ฿
  • 2 sypialnie (90 m²) - cena od 17 200 000 ฿
  • 3 sypialnie (127 m² - 217 m²) - cena od 24 290 000 ฿

Wkład własny 35%
Raty bez odsetek do zakończenia budowy.

Termin ukończenia: IV kwartał 2026 r.

Udogodnienia:

  • Baseny kaskadowe
  • Ogród krajobrazowy
  • Spa
  • Sala fitness
  • Restauracje
  • Klub dla dzieci
  • Strefa wypoczynkowa
  • Aranżowane ścieżki spacerowe
  • Klub
  • Place zabaw
  • Ochrona 24/7

Botanica Hythe znajduje się w dzielnicy Layan | Obszar Bang Tao jest jednym z najbardziej prestiżowych i dogodnych miejsc do stałego zamieszkania.

W promieniu 10 minut znajdują się HEI i HeadStart International School, Bangkok Hospital Clinic i Laguna Wellness, centra handlowe Boat Avenue i Porto de Phuket oraz supermarkety Villa Market i Tesco Lotus.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Choeng Thale, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Ollimpus Sity Garden
Pattaya City, Tajlandia
od
$63,644
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tajlandia
od
$199,530
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence with a water park, a hotel and restaurants, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$150,920
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Thep Krasatti, Tajlandia
Cena na żądanie
Zespół mieszkaniowy Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$898,199
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Luksusowy projekt Botanica Hythe w dzielnicy Bang Tao.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$328,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$435,345
Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywilejem …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Rawai, Tajlandia
od
$102,998
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 43–147 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny do zamieszkania i inwestycji, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie luksusowe widoki na morze i szukają nieruchomości o wysokiej płynności.O lokalizacji: Zlokalizowany w malowniczej okolicy Rawai na Phuket, projekt oferuje połąc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.4 – 69.8
113,455 – 208,164
Mieszkanie 2 pokoi
68.9 – 145.3
172,627 – 587,599
Bliźniak
145.3 – 147.2
602,827 – 610,410
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$185,022
Elitarny high- rise condominium jest ucieleśnieniem nowoczesnego stylu i luksusu w prestiżowej okolicy Village Pratumnak, zaledwie 250 metrów od malowniczej plaży. Budynek składa się z 38 pięter z 342 apartamentami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją apartament…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje