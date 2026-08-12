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Penthouse na Sprzedaż w Tajlandia

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Phuket
107
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10
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117 obiektów total found
Penthouse 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/3
Wspaniałe panoramiczne widoki na bezkresne morze w prestiżowej okolicy Layan.
$734,000
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Penthouse 3 pokoi w Phuket, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 488 m²
Piętro 4/4
Rezydencje Seaview: Oszałamiający widok na morze Penthouse z prywatnym tarasem i basenem
$5,56M
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Penthouse w Na Chom Thian, Tajlandia
Penthouse
Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 282 m²
Piętro 5/8
$3,40M
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TekceTekce
Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Powierzchnia 140 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$837,060
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Penthouse w Rawai, Tajlandia
Penthouse
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 8/8
Dostępne są tylko dwa apartamenty tego typu. Apartamenty znajdują się na ósmym piętrze kompl…
$651,640
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Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 768 m²
Piętro 4/4
Ostateczny dostępny penthouse nad morzem z panoramicznym widokiem na morze, prywatny basen n…
$10,37M
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Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 735 m²
Penthouse z panoramicznym widokiem na morze Budapeszt 124; Naithon BeachWyjątkowy poziom prz…
$3,97M
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Penthouse w Klet Kaeo, Tajlandia
Penthouse
Klet Kaeo, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 6/6
Luksusowy apartament w Bangsaray Heights, Sunplay - idealne połączenie przyrody, stylu i pry…
$640,433
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Penthouse 2 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Piętro 4/5
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają wyjątkowego…
$421,093
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Penthouse 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Piętro 5/8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt VIP Karon jest idealny dla osób…
$629,573
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Penthouse 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
Piętro 1/1
Luksusowy apartament z 3 sypialniami na sprzedaż z projektantem powierzchni remontowej 252,8…
$501,519
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Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Piętro 7/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$923,078
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 101 m²
Piętro 47/51
I will see me, ask me for the time, the presence, price, promotions and current calculation …
$668,250
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 7/7
We are introducing a unique community where a modern lifestyle is combined with the surround…
$381,000
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Penthouse 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: For luxury home seekers with stun…
$1,05M
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Penthouse w Pattaya City, Tajlandia
Penthouse
Pattaya City, Tajlandia
Powierzchnia 136 m²
Piętro 60/60
Pattaya. UPRAWNIENIE. Szczęśliwy🌏 🇹🇭GRANDIOUS KOMPLEX Z PLACJAMI HANDLOWYMI, GALLS PRZEDSIĘB…
$861,638
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
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Penthouse 4 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
Piętro 4/6
400 m from Surin Beach, Reliable Developer About the Complex: A luxury class complex that …
$818,794
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Penthouse 5 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Penthouse 5 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 453 m²
Piętro 3/3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo:Dla osób poszukujących luksusowego zakwa…
$1,81M
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Penthouse 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 3/7
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for those who value luxury and n…
$401,948
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Penthouse 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Piętro 6/7
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Who it’s for: Diamond Condominium Phuket is ideal for fami…
$703,551
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Penthouse w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Cena na zgłoszenie
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Penthouse 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Penthouse 3 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Penthouse 3 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$538,060
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Penthouse 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 263 m²
Piętro 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$1,62M
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Penthouse 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 371 m²
Piętro 3/4
Darmowe bilety w obie strony do Phuket!* Dla kogo to jest.Ten projekt premium przy plaży w …
$1,93M
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Penthouse w Na Kluea, Tajlandia
Penthouse
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Piętro 30/32
Po Pattaya definiuje unikalną szansę cieszyć się życiem w południe-po celu.Położony w samym …
$1,24M
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Penthouse 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 293 m²
Piętro 4/5
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo jest odpowiedni. Bright Phuket jest idealn…
$994,861
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Penthouse 2 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 3/4
Income guaranteeAbout the complex:Phuket's only marina with 5 gold anchors offers luxurious …
$468,208
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Penthouse 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 5/7
1 bedroom condo 28,3 sq.m. on the 8 floor. Unit number B827 in project So Lagoon Cherngtalay…
$922,659
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Penthouse 1 pokój w Rawai, Tajlandia
Penthouse 1 pokój
Rawai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/7
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The project is ideal for those lo…
$359,165
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Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
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z Taras
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z Widok na morze
z Basen
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