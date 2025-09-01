Kompleks mieszkalny CAPRI RESIDENCE

Inwestycje to atrakcyjny przedmiot!

Nowoczesny apartament z gwarantowanym dochodem z wynajmu do 11,5%!

Osprzęt!

Plaża, 850m!

CAPRI Residence Residence kompleks mieszkalny w sercu życia na wyspie, w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc na wyspie.

Wyposażenie: lobby, basen, bar przy basenie, tereny rekreacyjne, fitness, plac zabaw dla dzieci, parking.

Lokalizacja:

Catch Beach Club, 850m

- plaża, 850m;

- Mall Porto de Phuket, 5 km;

- Zakupy ulicy Boat Avenue, 3 km.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.