  2. Tajlandia
  3. Kompleks mieszkalny CAPRI RESIDENCE

Kompleks mieszkalny CAPRI RESIDENCE

Phuket, Tajlandia
od
$178,615
;
9
ID: 33045
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

O kompleksie

Inwestycje to atrakcyjny przedmiot!
Nowoczesny apartament z gwarantowanym dochodem z wynajmu do 11,5%!
Osprzęt!
Plaża, 850m!
CAPRI Residence Residence kompleks mieszkalny w sercu życia na wyspie, w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc na wyspie.
Wyposażenie: lobby, basen, bar przy basenie, tereny rekreacyjne, fitness, plac zabaw dla dzieci, parking.
Lokalizacja:
Catch Beach Club, 850m
- plaża, 850m;
- Mall Porto de Phuket, 5 km;
- Zakupy ulicy Boat Avenue, 3 km.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

