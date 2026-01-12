  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang

Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Płatność kryptowalutą
;
9
Zostawić wniosek
ID: 36570
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Wzgórze na baldachim
Prywatny kompleks z 9 widokiem, przestronne i funkcjonalne wille, starannie zaprojektowane dla rodzin z dziećmi.
Wille są idealnym wyborem i rozsądnym rozwiązaniem dla rezydencji rodziny długoterminowej w Phuket.
Nie jest to kolejna nieruchomość kurortu, ale projekt premium dla inwestycji.

Budowa projektu rozpoczęła się w lipcu 2024 r. i zostanie zakończona w grudniu 2026 r.
Lokalizacja:
w promieniu 3-20 minut - 5 szkół międzynarodowych, wysoki popyt na czynsz długoterminowy,
wspaniałe widoki na wzgórza, jeziora i British International School.
Jakość życia:
wysoki standard budowy, inżynierii, urządzeń gospodarstwa domowego i materiałów wykończeniowych,
Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych i ekologicznych technologii znacznie zmniejsza koszty utrzymania i utrzymania willi.
Płynność:
Nie ma konkurujących projektów premium w obszarze Canopy Hills, przy czym zapotrzebowanie na zakwaterowanie poza turystyką nadal rośnie wraz z otwarciem nowych szkół międzynarodowych.
konkurencyjna cena za wille z widokiem - 80 000 BTH (2300 USD / m)

2 rodzaje willi:
650 m2ня4 + 1 sypialnia
745 m2 ня5 + 1 sypialnia ня

Obszary powierzchni od 670 m2 do 1200 m2

Dziś jest 6 willi na sprzedaż:
1) 754 m2 na działce o powierzchni 1,214 m2 z 5 + 1 sypialniami, 7 s / w i 15 x 3,5 puli o wartości $2,144,618

2) 742 m2 na działce o powierzchni 804 m2 z 5 + 1 sypialniami, 7 s / w i basenem o powierzchni 15 × 3,5 wartym 1,761,324 dolarów

3) 742 m2 na działce o powierzchni 816 m2 z 5 + 1 sypialniami, 7 s / w i basenem o powierzchni 15 × 3,5 wartym $1,767,265

(4) 722 m2 na działce 672 m2 z 4 + 1 sypialniami, 7 s / w i 12 x 3,5 puli kosztującej $1,583,176

5) 650 m2 na działce 745 m2 z 4 sypialniami, 7 s / w i 12 x 3,5 basen kosztuje $1,568,412

6) 650 m2 na dzia? ce 860 m2 z 4 sypialniami, 7 s / w i 12 x 3,5 basen kosztuj? cy 1.626,441 dolarów.

Projekt Canopy Hills otrzymał prestiżowe nagrody Southeast Asia Property Awards w kategorii BEST LUXURY LIFESTYLE VILLAS w 2024 roku.

Jest rata.

Aby uzyskać więcej informacji, napisz👇
@ RazumovskaRealEstate

# KanopiHills # PhuketRealEstate # LuxuriLiving # PremiumProject # BestInvestment # Architectural Zwycięzca nagrody

Lokalizacja na mapie

Thalang, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Laguna Park
Choeng Thale, Tajlandia
od
$363,588
Willa Monetaria
Rawai, Tajlandia
od
$661,277
Willa MONO Champaca
Phuket, Tajlandia
Cena na żądanie
Willa Banyan Tree Grand Residences – Lagoon Pool Villas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,64M
Willa Anchan Horizon
Thalang, Tajlandia
od
$1,27M
Państwo przegląda
Willa Tajland ostrov Phuket Tha Lang
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa ALISHA GRAND
Willa ALISHA GRAND
Willa ALISHA GRAND
Willa ALISHA GRAND
Willa ALISHA GRAND
Pokaż wszystko Willa ALISHA GRAND
Willa ALISHA GRAND
Si Sunthon, Tajlandia
od
$432,929
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomość inwestycyjna w sercu Sea Sunton! Dochód od 7%! Raty! Willa jest umeblowana! Spektakularne widoki, panoramiczne widoki na otaczającą przyrodę. Alisha Grand to wyjątkowa inwestycja oferująca połączenie nowoczesnego luksusu i spokojnej natury, co czyni ją idealnym wyborem dla o…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Pokaż wszystko Willa Larimar Villa Phuket
Willa Larimar Villa Phuket
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$424,003
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 240–339 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju w tętniącym życiem raju Phuket. Ten projekt jest skierowany do wymagających nabywców, którzy cenią sobie wygodę i możliwości inwestycyjne.O lokalizacji: „Larimar Villa Phuket” zn…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Pokaż wszystko Willa Waranya Villas
Willa Waranya Villas
Rawai, Tajlandia
od
$429,818
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 205–374 m²
4 obiekty nieruchomości 4
W pełni umeblowane, gwarancja dochoduO kompleksie:Ekskluzywna kolekcja 8 willi z prywatnymi basenami oferuje idealne połączenie nowoczesnego komfortu i tropikalnej elegancji. Wybór między willami z 3 lub 4 sypialniami, każda zaprojektowana w nowoczesnym tropikalnym stylu koncepcyjnym. Przest…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
12.01.2026
Dzielnice Pattayi: w której lepiej się zatrzymać i dlaczego
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje