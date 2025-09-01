Willa THE TRINITY VILLAGE

Wille z basenem Trinity Village zbudowany w nowoczesnym luksusowym stylu i będzie doskonałym wyborem zarówno dla stałego pobytu i wynajmu na wakacje w Phuket!

Dostępne urządzenia!

Nowoczesne wille z basenem łączącym modernizm, minimalizm i deco sztuki. Harmonijne elementy konstrukcyjne tworzą poczucie luksusu, spokoju i cichej zieleni, w której znajduje się wieś, zapewnia maksymalną prywatność.

Wyposażenie: prywatny bassin, panoramiczne okna, system cyrkulacji powietrza, własny taras, ogród, parking, ochrona.

Lokalizacja:

10 minut jazdy zabierze Cię do Boat Avenue, która ma mnóstwo miejsc do jedzenia, butiki i supermarkety wokół niego.

Ta sama odległość jazdy doprowadzi Cię do kompleksu Laguna Phuket Resort z 18- dołkowe pole golfowe, a to miejsce stanowi doskonałą okazję do spokojnej aktywności i relaksu.

Najbliższe plaże takie jak Bangtao, Lyan i Surin są dostępne w promieniu 15 minut samochodem.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.