Willa THE TRINITY VILLAGE

Wille z basenem Trinity Village zbudowany w nowoczesnym luksusowym stylu i będzie doskonałym wyborem zarówno dla stałego pobytu i wynajmu na wakacje w Phuket!
Dostępne urządzenia!
Nowoczesne wille z basenem łączącym modernizm, minimalizm i deco sztuki. Harmonijne elementy konstrukcyjne tworzą poczucie luksusu, spokoju i cichej zieleni, w której znajduje się wieś, zapewnia maksymalną prywatność.
Wyposażenie: prywatny bassin, panoramiczne okna, system cyrkulacji powietrza, własny taras, ogród, parking, ochrona.
Lokalizacja:
10 minut jazdy zabierze Cię do Boat Avenue, która ma mnóstwo miejsc do jedzenia, butiki i supermarkety wokół niego.
Ta sama odległość jazdy doprowadzi Cię do kompleksu Laguna Phuket Resort z 18- dołkowe pole golfowe, a to miejsce stanowi doskonałą okazję do spokojnej aktywności i relaksu.
Najbliższe plaże takie jak Bangtao, Lyan i Surin są dostępne w promieniu 15 minut samochodem.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.