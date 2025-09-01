  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Willa THE TRINITY VILLAGE

Willa THE TRINITY VILLAGE

Phuket, Tajlandia
od
$793,143
;
15
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33052
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Wille z basenem Trinity Village zbudowany w nowoczesnym luksusowym stylu i będzie doskonałym wyborem zarówno dla stałego pobytu i wynajmu na wakacje w Phuket!
Dostępne urządzenia!
Nowoczesne wille z basenem łączącym modernizm, minimalizm i deco sztuki. Harmonijne elementy konstrukcyjne tworzą poczucie luksusu, spokoju i cichej zieleni, w której znajduje się wieś, zapewnia maksymalną prywatność.
Wyposażenie: prywatny bassin, panoramiczne okna, system cyrkulacji powietrza, własny taras, ogród, parking, ochrona.
Lokalizacja:
10 minut jazdy zabierze Cię do Boat Avenue, która ma mnóstwo miejsc do jedzenia, butiki i supermarkety wokół niego.
Ta sama odległość jazdy doprowadzi Cię do kompleksu Laguna Phuket Resort z 18- dołkowe pole golfowe, a to miejsce stanowi doskonałą okazję do spokojnej aktywności i relaksu.
Najbliższe plaże takie jak Bangtao, Lyan i Surin są dostępne w promieniu 15 minut samochodem.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Villa s originalnym dizaynom
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$825,177
Willa Walai Layan Phase 1
Choeng Thale, Tajlandia
od
$842,946
Willa ALLTHAI Villages
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$830,909
Willa The Ozone Campus
Thalang, Tajlandia
od
$681,751
Willa KHIRI COLLECTION
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$754,804
Państwo przegląda
Willa THE TRINITY VILLAGE
Phuket, Tajlandia
od
$793,143
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tajlandia
od
$744,269
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 320 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój własny raj Luksusowe życie otoczone naturą Najlepsze w Phuket Hotel Residence pod międzynarodową marką. Kolekcja 68 mieszkań z widokiem na morze inspirowana natury znajduje się między górami i morzem Ciesz się panoramicznym widokiem na Morze Andamańskie otoczone dżunglą, przejdź…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Pokaż wszystko Willa ALISHA SEAVIEW
Willa ALISHA SEAVIEW
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$514,702
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa willa na wzgórzu Ko Keo! Opłacalna inwestycja w mieszkalnictwo z pięknym widokiem na morze i otoczone bujną zielenią. Dochód od 7%! Dom został przekazany! Gotowi do wprowadzenia się! Willa umeblowana! ALISHA SEAVIEW, która jest idealnym połączeniem luksusowego designu i malownic…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Pokaż wszystko Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Kamala, Tajlandia
od
$342,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Townhai w pobliżu morza W tym projekcie twoje marzenie o życiu we własnym domu w odległości spaceru od morza może stać się rzeczywistością, kompleks kamienicy łączy wygodę życia we własnej przestronnej dom. Kamala ma chwałę obszaru rodzinnego, tutaj spokojny i wymiar życia jest w p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje