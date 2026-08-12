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Domy na sprzedaż w Tajlandia

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Phuket
2024
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3 124 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z 3 sypialniami w Talanga w super cenie - 4.75 mln baht!Na sprzedaż nowoczes…
$147,395
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Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
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Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie nowej, jednopoziomowej willi w nowoczesnym stylu tropikalnym - harmonijne połąc…
$594,450
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Dom 4 pokoi w Bangkok, Tajlandia
TOP TOP
Dom 4 pokoi
Bangkok, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 568 m²
Doświadcz ponadczasowej elegancji w Park Heritage Pattanakarn, ekskluzywnej kolekcji tylko 3…
$2,06M
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Ko Samui, Tajlandia
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Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$289,110
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Dom 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 556 m²
Liczba kondygnacji 1
kod 202607161151Ekstra nowoczesna willa z przepięknym widokiem, znajduje się w jednym z najb…
$2,36M
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luksusowe życie w sercu przylądka YamuPołożony w prestiżowej Półwysep Cape Yamu, 5-pokojowa …
$7,64M
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Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luksusowe życie w sercu przylądka YamuPołożony w prestiżowej Półwysep Cape Yamu, 5-pokojowa …
$7,64M
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Agencja
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Dom 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 793 m²
Liczba kondygnacji 2
Kod: 20260715044724Wyobraź sobie poranek z widokiem na morze, własny basen nieskończoności i…
$7,90M
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Położony w cichej enklawie Sai Taan Estate w pożądanej dzielnicy Phuket Bang Tao, Sai Taan E…
$2,06M
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Agencja
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Dom w Nong Prue, Tajlandia
Dom
Nong Prue, Tajlandia
$75,634
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 424 m²
Wyobraź sobie budzenie się do imponujących widoki botaniczne z prywatnej luksusowej willi, p…
$1,30M
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Agencja
International Property Alerts
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Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Powierzchnia 455 m²
Przestronny willa z 4 sypialniami i basenem w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!Wyjątkowa okazj…
$1,45M
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Agencja
DDA Real Estate
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Dom 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 415 m²
Liczba kondygnacji 1
kod 202607161135Prezentujemy ekskluzywne apartamenty premium zlokalizowane na pierwszej lini…
$5,70M
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Dom w Huai Yai, Tajlandia
Dom
Huai Yai, Tajlandia
$103,822
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
kod 20260729125037Stylowa nowa willa z prywatnym basenem w popularnej okolicy Layan.Idealny …
$682,025
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 626 m²
Liczba kondygnacji 1
kod 20260720082400Powierzchnia: 349 m2 (wewnętrzna) + 182 m2 (zewnętrzna)Placówka: ogród 61 …
$4,34M
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Położony w cichej enklawie Sai Taan Estate w pożądanej dzielnicy Phuket Bang Tao, Sai Taan E…
$2,06M
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Położony w cichej enklawie Sai Taan Estate w pożądanej dzielnicy Phuket Bang Tao, Sai Taan E…
$2,06M
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Willa 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa z basenem i najemcą w Rawai, Phuket!Sprzedane od właściciela!Rzadka okazja, aby kupić …
$157,623
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DDA Real Estate
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Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 424 m²
Wyobraź sobie budzenie się do imponujących widoki botaniczne z prywatnej luksusowej willi, p…
$1,30M
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Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 910 m²
Luksusowe życie w sercu przylądka YamuPołożony w prestiżowej Półwysep Cape Yamu, 5-pokojowa …
$7,64M
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Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 424 m²
Wyobraź sobie budzenie się do imponujących widoki botaniczne z prywatnej luksusowej willi, p…
$1,30M
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Agencja
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Dom 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 414 m²
Liczba kondygnacji 1
kod 20260714153314Jest to idealne połączenie prywatności, nowoczesnej architektury i stylu ż…
$2,89M
VAT
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2-Storey Pool Villa na sprzedaż w ChaiyapruekW spokojnej i dobrze połączonej części miejscow…
$275,635
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PLC Real Estate
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Dom 3 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Widok na basen Villa 3 Sypialnia na sprzedaż Huai Yai PattayaWilla z widokiem na basen znajd…
$534,236
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PLC Real Estate
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Dom 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
4 sypialnie Basen Villa w Thepprasit drogi - Ten przestronny dwupiętrowy basen willa posiada…
$371,642
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PLC Real Estate
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Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 276 m²
Liczba kondygnacji 1
Boutique kompleks 16 nowoczesnych willi z 3-4 sypialniami w Pru Jampa
$425,000
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Dom 3 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom w East Pattaya 3 Sypialnie na sprzedaż - Ten dobrze zaprojektowany 3-sypialnia, 3-łazien…
$154,541
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PLC Real Estate
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Szeregowiec w Huai Yai, Tajlandia
Szeregowiec
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
2 Storey Corner Townhome na sprzedaż w East PattayaPołożony w East Pattaya, ten dwa piętrowy…
$86,407
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PLC Real Estate
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Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz uosobienia elegancji i komfortu w tej luksusowej dwupiętrowej willi o powierzchni …
$884,114
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Agencja
UndersunEstate
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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