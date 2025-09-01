  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Kompleks mieszkalny Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.

Thalang, Tajlandia
od
$71,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
6
ID: 27951
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001149
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Stylowy kompleks mieszkalny w okolicy Talang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.

Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z dobrze przemyślanym układem, położony w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą mieli dostęp do basenu, strefy fitness i przytulne wspólne obszary, tworząc komfortową i przyjemną atmosferę do życia.

Pierwsza faza obejmuje 3 budynki i klub z łącznie 411 apartamentów - studia, apartamenty z jedną, dwie i trzy sypialnie, o powierzchni od 26 m2 do 78 m2.

Data zakończenia: 4 kwietnia 2026 r.

Infrastruktura:

  • Wahadłowiec do Bang Tao Beach (8.8 km)
  • Basen 60 metrów
  • Siłownie
  • Współpracujące
  • Pokój dziecięcy
  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Studio jogi
  • Parking
  • Stacje ładowania
  • Centrum handlowe dla mieszkańców
  • Bieżnia
  • Ogród i strefa relaksu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Thalang, Tajlandia

