Kompleks mieszkalny EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Karon, Tajlandia
od
$199,530
od
$3,885/m²
;
12 1
ID: 27483
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Mueang Phuket
  • Miasto
    Karon

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Witamy w Ever Prime Residences, ekskluzywnym projekcie zlokalizowanym w samym sercu Karon Beach, Phuket – jednej z najpiękniejszych i najbardziej tętniących życiem destynacji na wyspie. To coś więcej niż tylko rezydencja; to nowa jakość życia i inteligentna okazja inwestycyjna w jednym.

🌴 Dlaczego warto wybrać Ever Prime Residences?
✔️ Świetna lokalizacja – Zaledwie kilka minut od Karon Beach, jednej z najbardziej znanych plaż Phuket. W otoczeniu sklepów, wyśmienitych restauracji, życia nocnego i atrakcji kulturalnych.
✔️ Nowoczesny design i komfort – Współczesne apartamenty zbudowane z dbałością o każdy szczegół, oferujące stylowe układy, wysokiej jakości wykończenia oraz zachwycające widoki na góry i morze.
✔️ Mądra inwestycja – Dzięki stale rozwijającej się branży turystycznej Phuket, Ever Prime Residences zapewnia duże zapotrzebowanie na wynajem, wysoki potencjał obłożenia oraz atrakcyjny zwrot z inwestycji.
✔️ Udogodnienia w stylu resortowym – Skorzystaj z basenu światowej klasy, centrum fitness, całodobowej ochrony oraz usług premium zaprojektowanych z myślą o wygodzie i relaksie.
✔️ Styl życia i rekreacja – Niezależnie od tego, czy szukasz domu wakacyjnego, stałego miejsca zamieszkania, czy nieruchomości generującej dochód podczas Twojej nieobecności – Ever Prime zapewnia idealną równowagę.

🌅 Wyobraź sobie, że budzisz się w tropikalne poranki zapierające dech w piersiach, spędzasz dni na plaży, odkrywasz bogatą kulturę Phuket, a następnie wracasz do komfortu swojego stylowego apartamentu.

📍 Najważniejsze lokalizacje w pobliżu:

  • 5 minut do Karon Beach

  • 10 minut do Kata Beach

  • 15 minut do Patong (życie nocne i zakupy)

  • 45 minut do Międzynarodowego Lotniska w Phuket

💼 Dla kogo jest ta inwestycja?

  • Inwestorzy poszukujący wysokich zysków na dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości w Phuket

  • Kupujący pragnący luksusowego domu wakacyjnego w najlepszej plażowej destynacji Tajlandii

  • Osoby marzące o życiu nad morzem z pełnym dostępem do nowoczesnych udogodnień

📞 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych apartamentach i pakietach inwestycyjnych!

Lokalizacja na mapie

Karon, Tajlandia

Wideo recenzja zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
