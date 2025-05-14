Kompleks mieszkalny EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET

Witamy w Ever Prime Residences, ekskluzywnym projekcie zlokalizowanym w samym sercu Karon Beach, Phuket – jednej z najpiękniejszych i najbardziej tętniących życiem destynacji na wyspie. To coś więcej niż tylko rezydencja; to nowa jakość życia i inteligentna okazja inwestycyjna w jednym.

🌴 Dlaczego warto wybrać Ever Prime Residences?

✔️ Świetna lokalizacja – Zaledwie kilka minut od Karon Beach, jednej z najbardziej znanych plaż Phuket. W otoczeniu sklepów, wyśmienitych restauracji, życia nocnego i atrakcji kulturalnych.

✔️ Nowoczesny design i komfort – Współczesne apartamenty zbudowane z dbałością o każdy szczegół, oferujące stylowe układy, wysokiej jakości wykończenia oraz zachwycające widoki na góry i morze.

✔️ Mądra inwestycja – Dzięki stale rozwijającej się branży turystycznej Phuket, Ever Prime Residences zapewnia duże zapotrzebowanie na wynajem, wysoki potencjał obłożenia oraz atrakcyjny zwrot z inwestycji.

✔️ Udogodnienia w stylu resortowym – Skorzystaj z basenu światowej klasy, centrum fitness, całodobowej ochrony oraz usług premium zaprojektowanych z myślą o wygodzie i relaksie.

✔️ Styl życia i rekreacja – Niezależnie od tego, czy szukasz domu wakacyjnego, stałego miejsca zamieszkania, czy nieruchomości generującej dochód podczas Twojej nieobecności – Ever Prime zapewnia idealną równowagę.

🌅 Wyobraź sobie, że budzisz się w tropikalne poranki zapierające dech w piersiach, spędzasz dni na plaży, odkrywasz bogatą kulturę Phuket, a następnie wracasz do komfortu swojego stylowego apartamentu.

📍 Najważniejsze lokalizacje w pobliżu:

5 minut do Karon Beach

10 minut do Kata Beach

15 minut do Patong (życie nocne i zakupy)

45 minut do Międzynarodowego Lotniska w Phuket

💼 Dla kogo jest ta inwestycja?

Inwestorzy poszukujący wysokich zysków na dynamicznie rozwijającym się rynku nieruchomości w Phuket

Kupujący pragnący luksusowego domu wakacyjnego w najlepszej plażowej destynacji Tajlandii

Osoby marzące o życiu nad morzem z pełnym dostępem do nowoczesnych udogodnień

📞 Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych apartamentach i pakietach inwestycyjnych!