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Nowe budynki na sprzedaż w Bang Lamung

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Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$125,743
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 51
Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter. Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży! Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostęp…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tajlandia
od
$99,246
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 24
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! 500m do plaży Jomtien! Ambasada Resort - unikalny 8- piętrowy kompleks mieszkalny, daje możliwość stać się częścią prestiżowego świata, gdzie elegancja World Hotels…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$185,022
Elitarny high- rise condominium jest ucieleśnieniem nowoczesnego stylu i luksusu w prestiżowej okolicy Village Pratumnak, zaledwie 250 metrów od malowniczej plaży. Budynek składa się z 38 pięter z 342 apartamentami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją apartament…
Agencja
TRANIO
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Willa Glory Village
Willa Glory Village
Willa Glory Village
Willa Glory Village
Willa Glory Village
Pokaż wszystko Willa Glory Village
Willa Glory Village
Pattaya City, Tajlandia
od
$363,715
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Największym kompleksem willi w Pattaya jest Glory Village. W sumie około 155 willi, każdy z ogrodem, basenem i rozkładem na 3-4 sypialnie.Na terytorium kompleksu znajduje się centrum medyczne, dwa minigolfy, supermarket, restauracja, siłownia i inne udogodnienia - wszystkie udogodnienia w po…
Agencja
Consulting VP Park SRL
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$153,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomt…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Pokaż wszystko Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$615,127
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basenami w stylu współczesnego luksusu!Wydajność wynajmu: 7- 9% rocznie!Indywidualne harmonogramy płatności dla Klienta są możliwe!Budowa mebli i wyposażenia są wliczone w cenę!Wyposażenie: sufity 5-metrowe…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–64 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Olympus to zupełnie nowy sposób życia z restauracjami, kawiarniami i sklepami dogodnie położony w kompleksie mieszkalnym wraz z udogodnieniami, które będziesz cieszyć się i potrzebować tuż przy progu.Kompleks jest centrum zdrowego stylu życia, z sauną, siłownią na dachu każdego z budynków i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Mieszkanie 2 pokoi
39.1 – 39.2
111,206
Kawalerka
23.2
65,583
Agencja
Geo Estate
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