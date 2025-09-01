Apart hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.

Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao.

Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lub prywatnych basenów.

Zarządzanie kompleksem - Radisson Hotel Group:

Radisson Hotel Group to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się operatorów w branży hotelarskiej.

Portfolio Radisson obejmuje dziewięć marek i ponad 1500 hoteli w 114 krajach. Firma działa w branży hotelarskiej od ponad 60 lat, koncentrując się na personalizacji i wyjątkowych doświadczeniach gości.

Zarządzanie hotelem Radisson gwarantuje wysoki poziom usług i stabilny dochód dla inwestorów.

Kompleks będzie działał w systemie wynajmu apartamentów w proporcji 70/30, z możliwością samodzielnego zamieszkania w apartamentach przez właścicieli.

Dodatkowo Radisson oferuje własny program lojalnościowy z ekskluzywnymi cenami i przywilejami dla członków.

W projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania inżynieryjne: systemy inteligentnego domu, okna panoramiczne, izolację akustyczną, drzwi przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, japoński system oczyszczania wody, prywatne podgrzewacze wody, parking podziemny oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Lokalizacja charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą: w pobliżu znajdują się pola golfowe, centra spa, restauracje międzynarodowe, kluby sportowe, centra handlowe Boat Avenue i Porto de Phuket. Międzynarodowe lotnisko Phuket oddalone jest o około 30 minut jazdy samochodem.

Termin zakończenia: IV kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

Restauracja na parterze

Restauracja na dachu z barem

Strefa fitness na dachu

Coworking i lobby

Baseny i strefy rekreacyjne

Wellness i SPA

Sporty wodne i wypożyczalnia sprzętu

Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku

Aquapark i klub dla dzieci z animacjami

Mini dyskoteka, spotkania i warsztaty

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.