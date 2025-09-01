  1. Realting.com
  Tajlandia
  Choeng Thale
  Apart hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.

Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$160,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
ID: 27564
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 001155
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 6.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Choeng Thale
  • Wioska
    Ban Bang Thao

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao.

Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lub prywatnych basenów.

Zarządzanie kompleksem - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group to jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się operatorów w branży hotelarskiej.
  • Portfolio Radisson obejmuje dziewięć marek i ponad 1500 hoteli w 114 krajach. Firma działa w branży hotelarskiej od ponad 60 lat, koncentrując się na personalizacji i wyjątkowych doświadczeniach gości.
  • Zarządzanie hotelem Radisson gwarantuje wysoki poziom usług i stabilny dochód dla inwestorów.
  • Kompleks będzie działał w systemie wynajmu apartamentów w proporcji 70/30, z możliwością samodzielnego zamieszkania w apartamentach przez właścicieli.
  • Dodatkowo Radisson oferuje własny program lojalnościowy z ekskluzywnymi cenami i przywilejami dla członków.

W projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania inżynieryjne: systemy inteligentnego domu, okna panoramiczne, izolację akustyczną, drzwi przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, japoński system oczyszczania wody, prywatne podgrzewacze wody, parking podziemny oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

Lokalizacja charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą: w pobliżu znajdują się pola golfowe, centra spa, restauracje międzynarodowe, kluby sportowe, centra handlowe Boat Avenue i Porto de Phuket. Międzynarodowe lotnisko Phuket oddalone jest o około 30 minut jazdy samochodem.

Termin zakończenia: IV kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Restauracja na parterze
  • Restauracja na dachu z barem
  • Strefa fitness na dachu
  • Coworking i lobby
  • Baseny i strefy rekreacyjne
  • Wellness i SPA
  • Sporty wodne i wypożyczalnia sprzętu
  • Plac zabaw dla dzieci w różnym wieku
  • Aquapark i klub dla dzieci z animacjami
  • Mini dyskoteka, spotkania i warsztaty

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Ban Bang Thao, Tajlandia

Państwo przegląda
