Apart hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.

Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao.
Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lub prywatnych basenów.
Zarządzanie kompleksem - Radisson Hotel Group:
W projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania inżynieryjne: systemy inteligentnego domu, okna panoramiczne, izolację akustyczną, drzwi przeciwpożarowe, systemy gaśnicze, japoński system oczyszczania wody, prywatne podgrzewacze wody, parking podziemny oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Lokalizacja charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą: w pobliżu znajdują się pola golfowe, centra spa, restauracje międzynarodowe, kluby sportowe, centra handlowe Boat Avenue i Porto de Phuket. Międzynarodowe lotnisko Phuket oddalone jest o około 30 minut jazdy samochodem.
Termin zakończenia: IV kwartał 2026 r.
Infrastruktura:
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.