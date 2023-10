Phuket, Tajlandia

Cena na żądanie

32 m² 1

wspaniały kompleks wykonany w stylu francuskiego jedzenia. Powierzchnia działki: 24 800 m2 / m Liczba budynków: 6 Dom klubowy: 1 Całkowita liczba mieszkań: 1300 Złożona infrastruktura: - 3 obszary basenowe - basen dla dzieci - zjeżdżalnie wodne - altany do relaksu i grilla - otwarty parking - bezpieczeństwo i nadzór wideo na terytorium - restauracja - odbiór ( od 9 do 18 godzin ) - salon / bar - siłownia - sauna i łaźnia parowa - jacuzzi z zimną i gorącą wodą - pokój zabaw dla dzieci - tenis stołowy - bilard - sala komputerowa / biblioteka Lokalizacja kompleksu w stosunku do infrastruktury miejskiej: - na plażę 7-10 minut pieszo, 3 minuty komunikacją - przechowuj 7-11 w projekcie - pranie 10 minut pieszo, 3 minuty w transporcie - do najbliższego hipermarketu 10-12 minut transportem - do najbliższej szkoły - 10-12 minut transportem - na najbliższy rynek - 12-15 minut transportem Dla mieszkańców kompleksu oferowany jest bezpłatny transfer na plażę iz powrotem. Transport z projektu jest wysyłany 3 razy dziennie. Czas wyjazdu: 10:30, 13:30, 16:00. Płatność i zameldowanie w ciągu miesiąca jest możliwe. Ekspedycja jest możliwa do grudnia 2023 r. Rozliczenie po pełnej płatności. 50 000 - depozyt rezerwacyjny. 30% ( minus depozyt ) - pierwsza płatność ( w miesiącu ) 30% - wrzesień 2023 r. ( obecnie ) 40% - 30 grudnia 2023 r