  4. Kompleks mieszkalny Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Kompleks mieszkalny Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Sakhu, Tajlandia
od
$176,000
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
7
ID: 27950
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 089317
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket
  • Okolica
    Thalang
  • Miasto
    Sakhu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kontrakt na gwarantowany dochód w wysokości 7% rocznie przez 5 lat.
Albo kontrakt na dział dochodów 60 / 40 pomiędzy właścicielem a hotelem na rzecz właściciela.

Sea Heaven jest ekskluzywnym kompleksem kurortu na pierwszej linii plaży Naithon, który jest uważany za jeden z najlepszych na wyspie.

Powierzchnia projektu wynosi 99,200 m2, na tej stronie zostaną zbudowane 4 budynki z apartamentami, 15 willi i 3 budynki komercyjne z sklepami.

Projekt składa się z 471 apartamentów - studio, apartamentów z jedną i dwoma sypialniami, o powierzchni od 28 m2 do 80 m2.

Cena apartamentów obejmuje - pakiet mebli, dekoracji, hydrauliki, built- w kuchni, built- w szafy, klimatyzatory.

Terytorium będzie wyposażone w 500-metrową aleję kwiatów, 5 wspólnych basenów, z których jeden znajduje się na dachu, 4 restauracje, 2 bary, 23 butiki, lobby, parking i 4 siłownie.

Data zakończenia: przedstawiona w 2025 r.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Centrum fitness
  • Strefa jogi
  • Obszary współpracy
  • Pokój gier
  • I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Sakhu, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
