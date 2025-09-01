Kompleks mieszkalny Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.

Kontrakt na gwarantowany dochód w wysokości 7% rocznie przez 5 lat.

Albo kontrakt na dział dochodów 60 / 40 pomiędzy właścicielem a hotelem na rzecz właściciela.

Sea Heaven jest ekskluzywnym kompleksem kurortu na pierwszej linii plaży Naithon, który jest uważany za jeden z najlepszych na wyspie.

Powierzchnia projektu wynosi 99,200 m2, na tej stronie zostaną zbudowane 4 budynki z apartamentami, 15 willi i 3 budynki komercyjne z sklepami.

Projekt składa się z 471 apartamentów - studio, apartamentów z jedną i dwoma sypialniami, o powierzchni od 28 m2 do 80 m2.

Cena apartamentów obejmuje - pakiet mebli, dekoracji, hydrauliki, built- w kuchni, built- w szafy, klimatyzatory.

Terytorium będzie wyposażone w 500-metrową aleję kwiatów, 5 wspólnych basenów, z których jeden znajduje się na dachu, 4 restauracje, 2 bary, 23 butiki, lobby, parking i 4 siłownie.

Data zakończenia: przedstawiona w 2025 r.

Infrastruktura:

Basen

Centrum fitness

Strefa jogi

Obszary współpracy

Pokój gier

I wiele więcej

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.