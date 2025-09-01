Kompleks mieszkalny SKYPARK ELARA

  1. Realting.com
Phuket, Tajlandia
od
$253,784
;
10
ID: 33054
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Zainwestuj w unikalny kompleks mieszkalny, który łączy luksus, charakter i wysoką rentowność!
Podaje do 8%!
Przewidywany wzrost wynosi 10- 15% rocznie!
Dostępne urządzenia!
Skypark Elara Lakelandy to ekskluzywny kompleks mieszkalny w słynnej Laguna Phuket, stworzony dla tych, którzy szukają harmonii z naturą. Projekt składa się z trzech budynków, z których każdy ma siedem pięter i 220 przestronnych apartamentów od 54 do 181 m2. Kompleks znajduje się wśród obszarów tematycznych, takich jak wzgórza, ogrody, lasy i jeziora, połączone przez 15 km długiej sieci szlaków. Ciesz się luksusowe udogodnienia, w tym baseny na dachu nieskończoności, centra fitness i prywatny klub plażowy.
Wyposażenie: baseny nieskończoności na dachach, centra fitness, prywatny klub plażowy, barbecue i ogród gazebos, zadaszony parking i bezpieczeństwa, tropikalny ogród i basen komunalny.
Lokalizacja:
Kompleks Laguna Phuket usytuowany jest zaledwie 2000 metrów od plaży i obok największego zintegrowanego ośrodka w Azji.
14 km od lotniska i 6 km od najlepszych szkół międzynarodowych;
transfer zapewnia wygodny dostęp do morza i głównych atrakcji;
Doskonałe połączenia transportowe sprawiają, że to miejsce jest idealne dla komfortowego życia i odpoczynku.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Phuket, Tajlandia

