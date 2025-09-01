Kompleks mieszkalny SKYPARK ELARA

Zainwestuj w unikalny kompleks mieszkalny, który łączy luksus, charakter i wysoką rentowność!

Podaje do 8%!

Przewidywany wzrost wynosi 10- 15% rocznie!

Dostępne urządzenia!

Skypark Elara Lakelandy to ekskluzywny kompleks mieszkalny w słynnej Laguna Phuket, stworzony dla tych, którzy szukają harmonii z naturą. Projekt składa się z trzech budynków, z których każdy ma siedem pięter i 220 przestronnych apartamentów od 54 do 181 m2. Kompleks znajduje się wśród obszarów tematycznych, takich jak wzgórza, ogrody, lasy i jeziora, połączone przez 15 km długiej sieci szlaków. Ciesz się luksusowe udogodnienia, w tym baseny na dachu nieskończoności, centra fitness i prywatny klub plażowy.

Wyposażenie: baseny nieskończoności na dachach, centra fitness, prywatny klub plażowy, barbecue i ogród gazebos, zadaszony parking i bezpieczeństwa, tropikalny ogród i basen komunalny.

Lokalizacja:

Kompleks Laguna Phuket usytuowany jest zaledwie 2000 metrów od plaży i obok największego zintegrowanego ośrodka w Azji.

14 km od lotniska i 6 km od najlepszych szkół międzynarodowych;

transfer zapewnia wygodny dostęp do morza i głównych atrakcji;

Doskonałe połączenia transportowe sprawiają, że to miejsce jest idealne dla komfortowego życia i odpoczynku.

