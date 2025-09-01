Kompleks mieszkalny SECRET GARDEN

Idealny wybór dla inwestycji i rezydencji długoterminowej! Dochód z 7%!

Osprzęt!

W pobliżu słynnych plaż!

Ze względu na swoją lokalizację, jakość konstrukcji i poziom udogodnień, condominium jest doskonałą szansą inwestycyjną z możliwością wzrostu wartości i dochodów z wynajmu.

SECRET GARDEN, klejnot nowoczesnego życia w Pattaya, jest nowym kondominium oferującym wyjątkowe połączenie komfortu, stylu i jakości życia.

Udogodnienia: panoramiczny widok, basen, fitness, tereny rekreacyjne, podziemny parking, ochrona przed budzikiem i nadzór wideo.

Lokalizacja: w pobliżu słynnych plaż, centrów handlowych, restauracji i miejsc rozrywki.

Zadzwoń do nas i będziemy szczęśliwi, aby pomóc w zakupie luksusowych nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu