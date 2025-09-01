  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny SECRET GARDEN

Pattaya City, Tajlandia
$116,866
ID: 33043
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Русский

Idealny wybór dla inwestycji i rezydencji długoterminowej! Dochód z 7%!
Osprzęt!
W pobliżu słynnych plaż!
Ze względu na swoją lokalizację, jakość konstrukcji i poziom udogodnień, condominium jest doskonałą szansą inwestycyjną z możliwością wzrostu wartości i dochodów z wynajmu.
SECRET GARDEN, klejnot nowoczesnego życia w Pattaya, jest nowym kondominium oferującym wyjątkowe połączenie komfortu, stylu i jakości życia.
Udogodnienia: panoramiczny widok, basen, fitness, tereny rekreacyjne, podziemny parking, ochrona przed budzikiem i nadzór wideo.
Lokalizacja: w pobliżu słynnych plaż, centrów handlowych, restauracji i miejsc rozrywki.
Zadzwoń do nas i będziemy szczęśliwi, aby pomóc w zakupie luksusowych nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny SECRET GARDEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$116,866
Wyświetlić wszystkie publikacje