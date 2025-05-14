Kompleks mieszkalny Noble Form Thonglor

Luksusowe apartamenty w Noble Form Thonglor są punktem odniesienia prestiżu w sercu Bangkoku!

Inwestuj w elitarne nieruchomości w najbardziej modnej okolicy miasta - Thonglor!

Jest to nowy luksusowy luksus highly-rise condominium, które uosabia znakomity styl Art Deco, nienaganny serwis i lokalizacja statusu. Projekt jest przeznaczony dla tych, którzy cenią wyjątkową jakość życia, prywatności i premium stylu życia w dynamicznym centrum Bangkoku.

Wyposażenie: oaza ogrodów miejskich, hala deco sztuki, elektroniczne komory magazynowe, salon, biblioteka, wielofunkcyjna przestrzeń, salon, sala konferencyjna panoramiczna, bar panoramiczny Moon Bar, basen Sky Lagoon, jacuzzi na tarasie odkrytym z baldachimem, basen, dekoracyjny wodospad, bar przy basenie, hammam, sala gimnastyczna z panoramicznym widokiem, taras jogi, barbecue, taras widokowy.

Idealna lokalizacja w epicentrum życia Thonglor:

dostęp do najlepszych restauracji, barów i klubów w Bangkoku;

- w pobliżu The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - przestrzenie gastronomiczne mody i stylu życia;

- bliskość do Sukhumvit - główny biznes i rozrywka tętnica miasta;

Thonglor Soi 18 jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w stolicy.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.