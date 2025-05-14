Kompleks mieszkalny Noble Form Thonglor

  1. Realting.com
Bangkok, Tajlandia
$243,860
ID: 27444
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 19.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Miasto
    Bangkok

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    46

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

O kompleksie

Przeniesienie
Luksusowe apartamenty w Noble Form Thonglor są punktem odniesienia prestiżu w sercu Bangkoku!
Inwestuj w elitarne nieruchomości w najbardziej modnej okolicy miasta - Thonglor!

Jest to nowy luksusowy luksus highly-rise condominium, które uosabia znakomity styl Art Deco, nienaganny serwis i lokalizacja statusu. Projekt jest przeznaczony dla tych, którzy cenią wyjątkową jakość życia, prywatności i premium stylu życia w dynamicznym centrum Bangkoku.

Wyposażenie: oaza ogrodów miejskich, hala deco sztuki, elektroniczne komory magazynowe, salon, biblioteka, wielofunkcyjna przestrzeń, salon, sala konferencyjna panoramiczna, bar panoramiczny Moon Bar, basen Sky Lagoon, jacuzzi na tarasie odkrytym z baldachimem, basen, dekoracyjny wodospad, bar przy basenie, hammam, sala gimnastyczna z panoramicznym widokiem, taras jogi, barbecue, taras widokowy.

Idealna lokalizacja w epicentrum życia Thonglor:
dostęp do najlepszych restauracji, barów i klubów w Bangkoku;
- w pobliżu The Commons, 72 Courtyard, J Avenue - przestrzenie gastronomiczne mody i stylu życia;
- bliskość do Sukhumvit - główny biznes i rozrywka tętnica miasta;
Thonglor Soi 18 jest jednym z najbardziej prestiżowych miejsc w stolicy.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

