Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Willa 8 Season Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$885,071
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Witamy w elitarnej kolekcji innowacyjnej przez Sezon Luksusowe wille Gdzie podnosimy luksusowe życie na nowe wyżyny. Każda willa w naszej kolekcji jest prawdziwym arcydziełem, skrupulatnie zaprojektowanym tak, aby oferować dziedzictwo wyjątkowego bogactwa. Nasze właściwości płynnie łączą …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Willa Sunrise Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$416,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Sunrise Valley to unikalna kolekcja 13 prywatnych willi z basenem w malowniczej krajobrazie Phuket Każda willa jest starannie zaprojektowana w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i samotności. Ze względu na wygodną lokalizację zaledwie 700 metrów od mini-rynku i w bezpośrednim sąsiedztw…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Diamond Pool Villa
Willa Diamond Pool Villa
Willa Diamond Pool Villa
Willa Diamond Pool Villa
Willa Diamond Pool Villa
Willa Diamond Pool Villa
Si Sunthon, Tajlandia
od
$419,689
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Witamy w Diamond Pool Villa, gdzie oferujemy Państwu przytulną, prostą i neutralną przestrzeń, która emanuje ciepłą i zachęcającą atmosferę. Nasze wille są zaprojektowane, aby zapewnić wyrafinowany komfort i elegancję bez wysiłku, co sprawia, że czujesz się jak w domu od momentu wkroczenia.R…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa SRA
Willa SRA
Willa SRA
Willa SRA
Willa SRA
Willa SRA
Sakhu, Tajlandia
od
$384,043
Opcje wykończenia Gotowe
Witamy w SRA Villas Z dumą przedstawiamy, że życie jest zawsze połączone w SRA Villas. Przynosząc wagę do funkcjonalnego stylu życia wewnętrznego i zewnętrznego, nasze nowoczesne i tropikalne przestrzenie mieszkalne 5-RII mają okoliczne widoki na góry i bryzy oceaniczne. Każda z naszych pr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Willa Monetaria
Rawai, Tajlandia
od
$661,277
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 274–374 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy projekt luksusowych willi w rejonie Rava Projekt ekskluzywnych willi położonych w spokojnej dzielnicy mieszkalnej 800 metrów od pięknej plaży zostanie ukończony w kwietniu 2025 r. Piękna lokalizacja w rejonie Ravai pozwala jednocześnie poczuć samotność, ale znajduje się również w ce…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Willa Belvedere
Phuket City Municipality, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Willa Utopia Thalang
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$163,560
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Utopia Thalang to starannie zaprojektowany projekt domu szeregowego, nadający się do długoterminowego zamieszkania. Urządzony w czystym japońskim stylu pełnym prostoty i minimalizmu, otoczony czystą naturą Phuket. Projekt obejmuje domy szeregowe z 2 i 3 sypialniami, salonami i w pełni wyposa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Willa Botanica Foresta 2
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
A Symphony of Serenity Amidst The Forest About Us Tranquilly in the midst of nature where you can feel completely relaxed. A waterfall garden that will bring you to the middle of nature but nonetheless luxurious and comfy with a modern luxury design with a common area where you can enjoy …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Willa REDWOOD LAKESIDE
Choeng Thale, Tajlandia
od
$952,188
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny kompleks willi na tle malowniczego jeziora w spokojnym regionie Jung Tale to wyjątkowe połączenie spokojnego życia w warunkach wyrafinowania miejskiego. To nie tylko dom, ale styl życia łączący piękno przyrody i zwykły komfort miasta. Witamy w raju nad jeziorem, gdzie twoje życie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Willa Banyan Tree Grand Residence Lagoon pool
Choeng Thale, Tajlandia
od
$77,197
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Experience a new standard of luxury with 3 & 5 bedroom Phuket pool villas at Banyan Tree Grand Residences. Situated between a serene lagoon and the white sands of Bang Tao Beach, these waterfront apartments fully embrace the beauty of the surrounding landscapes to create a magnificent reside…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Willa Khram at Karon
Karon, Tajlandia
od
$2,67M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Welcome to Khram Phuket – a luxury property for sale in Phuket. Located in 2 different prime locations, all on spacious land plots and uniquely designed in a blend of contemporary style. Offer exceptional living spaces: perfect for quality family time and entertaining, each with a large p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Willa RIVERHOUSE Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$647,717
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 228–406 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Pierwszy i jedyny autonomiczny projekt w TajlandiiRIVERHOUSE wprowadza nową koncepcję budowy w Tajlandii, domu przyszłości z E Land Development Co., Tajlandia pierwszy inteligentny kompleks sieci dla zrównoważonego życia. Jest to całkowicie unikalny system energii słonecznej, który jest połą…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Willa Patina Courtyard
Si Sunthon, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Witamy w luksusowej willi i nowoczesnej Villa Patina Courtyard. Styl dekoracji jest nowoczesny tropikalny. Projekt willi będzie blisko naturalnego. Willa wtapia się w środowisko i prywatną, jak to możliwe. Lokalizacja- Liporn Village (Khao Lan), Tambon Srisoonthorn Thalang Phuket Ten obsza…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Willa Viriya Green
Thalang, Tajlandia
od
$621,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Nazwa projektu: Viriya Green Deweloper: Viriya Property and Development Co., Ltd. Całkowity obszar gruntów: 15 017,60 m2 Liczba jednostek: 21 Tytuł jednostki: Freehold/Lease Hold Typ willi: 3-5 sypialni basen rozmiar działki: 360,00 - 748,85 m2 Rozmiar konstrukcji: 253,00 -…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Willa Larimar
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$506,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Larimar Villas - kompleks willi na wyspie Phuket w Tajlandii. W pobliżu znajdują się sklepy, przedszkole, szkoła. Centrum fitness, piekarnia, klub golfowy będzie pracował na terytorium. Domy są zaprojektowane przez taras, basen, parking na 2 samochody. Możesz kupić wille w willach Larimar z …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Willa Patong Bay Seaview Cottages
Pa Tong, Tajlandia
od
$294,231
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Patong Bay Seaview Cottages Domki Patong Bay Sea View już wytwarzają dużo szumu wokół wyspy Phuket. Z strategiczną, spokojną lokalizacją w prywatnej dolinie schowanej w Nanai Hill, domki Patong Bay Sea View są przystępne cenowo, ale luksusowe. Domki ustanowiły punkt odniesienia dla posia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa LuxPride 4
Willa LuxPride 4
Willa LuxPride 4
Willa LuxPride 4
Willa LuxPride 4
Willa LuxPride 4
Si Sunthon, Tajlandia
od
$649,003
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 373 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Villa of A Upative Design z basenem Zainspirowany japońskim projektem w domu i wyjątkowym nowoczesnym stylem architektonicznym naszej własnej marki Wallaya. Projekt znajduje się w idyllicznym środowisku leśnym Luxpride 4 to niesamowita nowoczesna willa z basenem, łączącą elegancki minima…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Willa Mouana Serenity Cherng Talay
Thalang, Tajlandia
od
$882,694
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Mouana Serenity Cherng Talay, where nature and luxury weave an enchanting tapestry. For over 15 years, Modern 79 has been sculpting living spaces that transcend the ordinary. Now, we proudly unveil Mouana Serenity Cherng Talay—an embodiment of exquisite living harmonized with the …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Willa Botanica Hillside
Si Sunthon, Tajlandia
od
$919,448
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Willa Manick Hillside
Si Sunthon, Tajlandia
od
$2,15M
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 820 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Manick Hillside Wille Oferujemy luksusowe życie w spokojnym miejscuNasze wille zachwycają wspaniałe widoki na góry i wyśmienite nowoczesne wnętrza, tworząc przestrzeń, która zapewnia zarówno komfort rodziny i elegancję.15 minut jazdy od Laguna i Bang Tao Beach.Odwiedź nas dzisiaj, aby dowied…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Willa Apple House BTA Invest
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$29,691
Liczba kondygnacji 1
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Willa Janya phase 2
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Mając ponad 30 lat doświadczenia w branży budowlanej, zarówno mieszkaniowej, jak i condominium, rozumiemy, że jakość jest najważniejsza w projektach budowlanych. Spokojne życie w otoczeniu natury zapewnia pełny odpoczynek, który pomoże Ci przygotować się na nadchodzący dzień. Janya Villa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Clover Residence Phase 3
Willa Clover Residence Phase 3
Willa Clover Residence Phase 3
Willa Clover Residence Phase 3
Willa Clover Residence Phase 3
Willa Clover Residence Phase 3
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,07M
Clover Residence offers you a great opportunity to plunge into a luxurious island lifestyle of Phuket The project is located in Sunton, Phuket, and it is planned to be completed in August 2024. The HeadStart school is only 100 meters, and at a distance of 200 meters there is a GO Fresh re…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Kamienica Anasiri Paklok (Sansiri)
Pa Khlok, Tajlandia
od
$155,403
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Introducing Anasiri Paklok, an exciting new housing development by Sansiri, strategically located in a promising area of Phuket. Situated near the iconic Thao Thep Monument, it offers convenient access to various amenities, making it an ideal choice for modern living. Within just 5 minutes, …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Willa Layan Lucky
Thalang, Tajlandia
od
$863,423
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 462–593 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Willa Botanica Sky Valley
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,51M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Oszałamiający 360° panoramiczny widok na góry z każdej willi jest absolutnie zapierający dech w piersiach i nieporównywalny. Ta nagradzana willa odzwierciedla luksus życia najwyższej jakości, który jest znakiem rozpoznawczym BOTANICA Luxury. Otoczony bujnymi wzgórzami i pięknie zagospodarowa…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Willa ANSAYA PHUKET
Choeng Thale, Tajlandia
od
$74,228
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ansaya Phuket ma być rozszerzeniem tajlandzkiego architektury i inteligencji dziedzictwa kulturowego w momencie nowoczesnego i wygodnego życia. Zapewnienie zachwycającej jakości życia kulturowego i tożsamości zarówno duchowo, jak i fizycznie w czasie. Idea wykorzystania efektu wentylacji w…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Willa Urban scapes layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$152,298
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Urban Scapes Layan This unique complex of villas, consisting of 2 phases, has access to the general infrastructure of The Momentum area. Villas with urbanistic and minimalist design, infinity pools, and smart home technologies. This is a unique villa complex with its own infrastructure. Urba…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Willa Botanica Montazure
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,57M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Botanica Montazure is an esteemed villa development situated in the serene locale of Kamala, Phuket, epitomizing luxury amidst nature's embrace. The project showcases 4 to 5-bedroom villas, each spanning 450 to 700 sqm, crafted with modern architecture and opulent finishes. Every villa featu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Willa POETRY
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,66M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 529–561 m²
10 obiekty nieruchomości 10
W samym sercu szanowanej dzielnicy Bang Tao jest nowy projekt Poetry Villas - premium wille z basenem - zespół architektoniczny z ponadczasowym designem, który podkreśla swoją osobowość i status.Każda willa w kompleksie Poetry Villas ma swój własny styl i zdolność do przystosowania się do wł…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
528.8 – 561.0
2,03M – 2,29M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Willa The Exclusive sky
Kamala, Tajlandia
od
$1,08M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kup nieruchomość w Kondominium Exclusive Sky w Phuket!Exclusive Sky to nowy boutique condominium na sprzedaż w Phuket. Kondominium Exclusive Sky oferuje wille w stylu condominium, bardzo rzadką okazję. Wyłączne Niebo składa się z 3 budynków kondominium dwukondygnacyjnych, każdy budynek posia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Willa THE PEACEFUL
Si Sunthon, Tajlandia
od
$532,897
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 244–324 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy projekt willi premium w zacisznej lokalizacji Projekt willi premium położonych w centrum Phuket, w rejonie Sunton, został zbudowany w lutym 2023 r. W pobliżu znajdują się Porto de Phuket, centrum handlowe Robinson Thalang i Boat Avenue, a także Kajonkiet International School. Lotni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Willa The Ozone Luxury
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Ozone Luxury Villas, dwupiętrowa willa składa się z 5 nowoczesnych, współczesnych prywatnych luksusowych willi z czterema do pięciu sypialni z łazienkami, garderobą, otwartą przestrzenią mieszkalną z oknem na całą długość i wysokim sufitem zapewniającym chłodne schronienie, dużą jadalnią i k…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Willa Pavara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$910,985
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 372 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Luksusowe tajskie wille Projekt oferuje niesamowity wybór 16 ekskluzywnych luksusowych willi z basenem. położone na przestronnych działkach lądowych, te wille oferują od 3 do 4 sypialni. Projekt znajduje się w popularnym obszarze Pasak. To miejsce o spokojnej i malowniczej sytuacji. Del…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Willa Civetta
Rawai, Tajlandia
od
$1,06M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Civetta Villas is a collection of six boutique villas located on a serene hillside in Saiyuan, residential area of Nai Harn, in Phuket Thailand. The name of this development means ‘owl’; and it was inspired by the villa’;s design, as well as its natural surroundings. The signature charact…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Willa Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tajlandia
od
$744,269
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 320 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twój własny raj Luksusowe życie otoczone naturą Najlepsze w Phuket Hotel Residence pod międzynarodową marką. Kolekcja 68 mieszkań z widokiem na morze inspirowana natury znajduje się między górami i morzem Ciesz się panoramicznym widokiem na Morze Andamańskie otoczone dżunglą, przejdź…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Willa NATURALE POOL VILLAS
Phuket, Tajlandia
od
$1,08M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Możliwość inwestycji o wysokim potencjale dochodowym: unikalne wille z prywatnymi basenami w malowniczej dzielnicy Bang Tao Phuket!Dostępne urządzenia!Naturale Pool Villas jest rezydencją w samym sercu Bang Tao, 5 minut od Porto de Phuket i Blue Tree. Mamy ograniczoną liczbę 13 prywatnych wi…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Willa Unique Eco Viva
Chalong, Tajlandia
od
$534,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Unikalne wille Eco Viva położone są u podnóża mniej uczęszczanych zalesionych gór w Chalong. Krótki przejazd samochodem dzieli obiekt od takich udogodnień jak szkoła międzynarodowa BCIS, przedszkola, szpitale, Lotus's Chalong, Villa Market i centrum handlowe Robinson Lifestyle.Ten projekt wi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Willa Lavish Estates
Chalong, Tajlandia
od
$1,18M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 571–827 m²
3 obiekty nieruchomości 3
„Hojne majątki” - duma elitarnego dworu i pierwszy projekt dewelopera Elite Real Estate na Phuket szczególną uwagę zwraca się na innowacyjny i funkcjonalny projekt, który spełnia wyłącznie potrzeby klientów. Z oczywistych powodów jest idealny do życia i godny inwestycji. Każda willa, zapro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
571.5
46,61M
Mieszkanie 5 pokojów
751.4 – 827.2
63,32M – 63,78M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Willa LA VISTA LUXURY
Chalong, Tajlandia
od
$1,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 453–1 569 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Elitarne wille znajdujące się na szczycie góry w malowniczej okolicy Chalong Nowy projekt ekskluzywnych luksusowych willi segmentu premium oferuje tylko 9 ekskluzywnych willi z basenem. Kompleks z wyborem proponuje trzy różne opcje willi z basenem: 4 sypialnie o powierzchni 453 m2, 5 sypia…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Willa Rawayana
Rawai, Tajlandia
od
$559,690
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 295–339 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Ekskluzywny projekt Wille 30 metrów od Ravai Beach Rava, największa dzielnica wyspy Phuket, położona na południu, jest popularnym wyborem wśród emigrantów i turystów dzięki wygodnej dostępności transportu. Ponadto oferuje bliskość pięknych plaż, takich jak Naicharn, Yanui, Ao San i Ravai. …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Willa Anchan Indigo Phase 1-2
Thalang, Tajlandia
od
$822,447
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 112 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Anchan, luksusowej społeczności mieszkaniowej w malowniczej dzielnicy Thalang na Phuket. Nasze głębokie zrozumienie Phuket wpływa na rozwój naszych produktów i wybór lokalizacji, zapewniając doskonałe możliwości inwestycyjne. Dzięki ponad dziesięciu udanym projektom nadal demonstruj…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Willa The Ozone Residences Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$967,550
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 329 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowa faza luksusowych willi Projekt znajduje się w jednym z najbardziej obiecujących pod względem dynamiki rozwoju i zapotrzebowania na obszar Phuket, zaledwie 5 minut od Bang Tao Beach i bogatych w rozrywkę infrastruktury okręgowej. To tutaj najbardziej status i prestiżowe placówki wysp -…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Willa Aileen Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$517,598
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
1 obiekt nieruchomości 1
Wspaniałe wille w gorącej cenie w elitarnym obszarze wyspy Nowy projekt Will od niezawodnego dewelopera rozpoczął się w najbardziej elitarnym obszarze Phuket - w pobliżu plaży Lyan i Bang Tao W tym prestiżowym obszarze znajduje się wiele restauracji, pól golfowych, infrastruktury komercyj…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Willa Panora Pool
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$584,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panora Pool Villas - są 38 luksusowe rezydencje, które łączy korzyści życia willi z unikalną infrastrukturą dużego condominium. Panora Villas znajduje się w odległości spaceru od pięknych Surin i Bangtao plaż. Sama marka Panora stała się symbolem sukcesu i splen życia nad morzem na wyspie Ph…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Cocoon
Willa Cocoon
Willa Cocoon
Willa Cocoon
Willa Cocoon
Willa Cocoon
Sakhu, Tajlandia
od
$745,249
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Cocoon Villas Phase 3 is our new development featuring 8 luxurious villas nestled within a peaceful and tranquil setting Designed with a modern and contemporary flair, each villa sits on expansive plots of land ranging from 580 to 630 sqm. and boasts a generously sized private pool, with dim…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Willa Infinity Life Club
Pa Khlok, Tajlandia
od
$107,145
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Infinity Life Club to wyjątkowy kompleks dla wygodnego i beztroskiego życia w łonie natury w Phuket. Projekt oferuje nie tylko apartamenty, ale także wille z prywatnymi basenami, łącząc nowoczesny komfort z opieką medyczną i usługami zdrowotnymi Mieszkańcy mogą cieszyć się różnorodnością ku…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Willa Aileen Phase 6 Naithon Hills
Sakhu, Tajlandia
od
$384,502
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
To jest – Szósta faza kompleksu Aileen Nai Thon, który jest położony pomiędzy Nai Thon i Nai Yang. Wille na tym etapie zostaną wybudowane na łagodnym zboczu wzgórza otoczonego tropikalną roślinnością, zaledwie kilka minut jazdy od piaszczystych brzegów Nai Thon i Nai Yang, a także międzynar…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Willa Sugar
Kamala, Tajlandia
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 1
Sugar Villa to prywatna willa z basenem położona na spokojnym zboczu wzgórza, około 5 minut jazdy samochodem od plaży Kamala i głównej ulicy Kamala, gdzie znajduje się wiele sklepów detalicznych, restauracji, barów sportowych i centrum handlowego. Do plaż Patong i Surin można dojechać samoch…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Willa Punyisa Bang Jo
Si Sunthon, Tajlandia
od
$2,99M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Punyisa Bang Jo jest strategicznie zlokalizowana w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów mieszkalnych Phuket, wygodnie położonego w połowie pomnika bohaterki i Laguna. Bang Jo, jest zaledwie 10-15 minut od Phuket ’; najwspanialsza plaża, golfa w Laguna Phuket i zaledwie kilka minut od …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Willa Manor
Si Sunthon, Tajlandia
od
$891,313
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Nowy projekt luksusowych willi w sercu wyspy Phuket Nowy prestiżowy projekt rozpoczął się w samym sercu Phuket, popularnego obszaru Bang Tao Lokalizacja kompleksu zapewnia wygodny dostęp do rozwiniętej infrastruktury dzielnicy i bierze pod uwagę potrzeby kupującego. Przy 10-12 minut jazdy…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Willa Asherah Phase 1-2
Thalang, Tajlandia
od
$501,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie fazy 1-2 Asherah Villas, luksusowy projekt mieszkalny w sercu Thalang, Phuket, który oddaje esencję współczesnej elegancji i tropikalnego uroku. Ten ekskluzywny rozwój obejmuje ekspansywne 11200 m2, zawierające 20 starannie wykonanych willi zaprojektowanych dla osób poszukującyc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Willa Sunpao Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$491,572
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Villa Sunpao to kameralny butikowy ośrodek oferujący elegancko urządzone prywatne wille z basenem otoczone naturą i zielenią. Nasza kolekcja tropikalnych domów łączy nowoczesną technologię i egzotyczne materiały, tworząc bogaty design w całkowitej harmonii z otaczającym środowiskiem. Piękn…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Willa Star Silas
Chalong, Tajlandia
od
$908,008
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa z 3 sypialniami i prywatnym basenem w Chalong, Phuket Kompleks Star Silas Villas to miejsce, w którym można cieszyć się komfortem i luksusem otoczonym piękną naturą. Każda z 16 willi tego unikalnego kompleksu jest harmonijnym połączeniem nowoczesnego designu i funkcjonalnoś…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Willa AG Club
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$686,701
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Club Villa Club Villas jest idealnym miejscem do życia i inwestowania w sercu najbardziej poszukiwanego rogu Phuket! Nasze wille są nie tylko w domu, ale wysokiej propozycji inwestycyjnej Bez przesady-idealna lokalizacja: w okolicy znajdują się dwie wygodne plaże, duże centrum sportowe i…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Willa MADCHA LE VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$521,353
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille w sercu północnej Pattayi!Madcha Le Villa to ekskluzywny projekt łączący nowoczesny design, prywatność i wysoki standard życia. Każda willa jest zaprojektowana z nienaganną dbałością o szczegóły, oferując przestronne obszary rekreacyjne, eleganckie wykończenia i zaawansowaną …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Willa D Architecte Aela
Rawai, Tajlandia
od
$1,19M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Witamy w nowym rozwoju w Phuket, gdzie przestrzeń do oddychania i życia o niskiej gęstości leży u podstaw naszej filozofii. Villa to Breathe Odblokuj esencję życia dla przestronnej duszy Położony w spokojnym i wygodnym obszarze Palai, z 5 minutami; Po przejściu z Villa Aela można dotr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Willa Mutti Family
Chalong, Tajlandia
od
$335,840
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 134–289 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Willa HOME TOWN
Phuket, Tajlandia
od
$444,049
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille na wyspie Phuket! Jest to idealny wybór dla tych, którzy szukają stabilnego dochodu i komfortu!700m do plaży!Wyposażenie: lobby, biblioteka, kawiarnia, klinika publiczna, restauracja, sklep z okrągłym zegarem, wspólny basen, sala wielofunkcy…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Andamantia
Willa Andamantia
Willa Andamantia
Willa Andamantia
Willa Andamantia
Willa Andamantia
Si Sunthon, Tajlandia
od
$861,045
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wille z basenem 2-piętrowe do zamieszkania i długoterminowej inwestycji Szczegóły typu jednostki Te dwie ekskluzywne wille oferują niezrównany luksus i komfort, o łącznej powierzchni użytkowej 511 metrów kwadratowych i tylko 2 dostępnych jednostkach. Każda jednostka ma dwa charakteryst…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa FLOW
Willa FLOW
Willa FLOW
Willa FLOW
Willa FLOW
od
$113,590
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Przytulne jednopiętrowe domy FLOW w zielonej okolicy Pong są na sprzedaż - idealny dom nad morzem jest tylko 10 minut!Możliwa rata na 3 miesiące!Nowoczesne domy z trzema sypialniami i przemyślanym układem są harmonią komfortu i natury. Przestronne jasne pokoje, wysokiej jakości dekoracji i p…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Willa The Residence Prime by Andaman Asset Solution
Thalang, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Koncepcja projektuDla waszego największego faktu życia w określonym miejscu, REZYDENCJA PRIME jest przeznaczona do wyłączności we wszystkich aspektach waszego uprzywilejowanego życia. Bardziej niż prosty "dom", ale cenny dar zwany "doskonałością". Ostateczny w twoim zasięgu. Odkryj poza eksk…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Willa THE SYLVA PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,30M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe wille otoczone naturą Pattaya!Instalacje są dostępne do zakończenia budowy!Sylva Pattaya jest unikalnym projektem z Arneja Estates, gdzie nowoczesny luksus jest harmonijnie połączony z prywatnością lasów deszczowych. Każda willa jest przeznaczona dla tych, którzy cenią prywatność, …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Willa Sri Panwa Lagoon Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
The New Legacy Of Sri Panwa Begins Branded Luxury Mixed-Use Residence, Managed By Sri Panwa Phuket, World Renowned Luxurious Hotel & Residences Development For Over 20 Years. Sri Panwa Lagoon offers 3BR, 4BR, 5BR & 6BR pool villa with a built-up area ranging from 565sqm to 572sqm and 3…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Willa Asherah Phase 3
Thalang, Tajlandia
od
$887,767
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
2 obiekty nieruchomości 2
Trzecia faza najlepszych willi w stuleciu Banyan W projekcie organizuje 19 willi różnych wygodnych i głęboko wypracowanych oraz ulepszonych układów, które zostaną przekazane w 2024 roku. Obszar Bang Tao, w którym znajduje się kompleks, znany jest z bogatej infrastruktury - wielu wykwintn…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Willa Botanica Grand Avenue
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Projekt jest wyjątkowy pod względem skali - Botanica Grand Avenue. Znajduje się w doskonałej lokalizacji. Wieloformatowa społeczność składająca się z luksusowych willi, apartamentów i rozległej infrastruktury. Wspaniały projekt, który obejmuje 100 willi z 4-5 sypialniami i 5-8 łazienkami, pr…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Willa Amrits Luxury
Sakhu, Tajlandia
od
$534,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
„gdzie nieodkryta natura spotyka się z luksusem”. Nazwa amrits jest zakorzeniona od starożytnego tajskiego słowa „amarit”, co oznacza wodę życia. Podczas gdy nasze wille znajdują się w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaży Phuket, jest również otoczona bujnym parkiem narodowym. Nasz …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Cerulean
Willa Cerulean
Willa Cerulean
Willa Cerulean
Willa Cerulean
Willa Cerulean
Sakhu, Tajlandia
od
$461,780
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Modern tropikalne wille w Phuket, Tajlandia Położony wśród zielonego uścisku gór, ten projekt willi jest skrupulatnie zaprojektowany tak, aby harmonizować z naturą. Koncepcja otwartej przestrzeni płynnie łączy obszary wewnętrzne i zewnętrzne, zachęcając do delikatnego pieszczoty i miękkie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Willa Suksan Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$759,703
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
WHERE ELEGANCE MEETS INNOVATION Step into the redefined luxury of Villa Suksan, now offering expanded spaces up to 360 sq.m, tailored for both modern living and investment. High ceilings and an abundance of glass invite natural light, enhancing the villa's airy ambiance. Multiple layouts …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Willa Maya
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
ENJOY AN EXCLUSIVE EXPERIENCE The VILLA MAYA is a family compound designed as an immersive yet modern retreat with tropical tone over the golden valued location where is worth for investment and living. Villa Maya is an immersive, modern retreat with a tropical ambiance, nestled in a h…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Willa Thala Phuket
Si Sunthon, Tajlandia
od
$333,135
Opcje wykończenia Gotowe
THALA VILLASTen rzadki i nierynkowy projekt obejmuje 4 luksusowe wille w nowoczesnym stylu na podzielonych działkach, których bezpośrednim właścicielem jest deweloper. Każda willa z 3 sypialniami i 4 łazienkami ma powierzchnię 254 mkw. i duży taras z 8-metrowym basenem. Wycenione na wyjątkow…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa The Tales Story One
Willa The Tales Story One
Willa The Tales Story One
Willa The Tales Story One
Willa The Tales Story One
Willa The Tales Story One
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,33M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Historia opowieści Jedna to ekskluzywna willa z Sansiri w Phuket. Kolekcja 13 jednopoziomowych willi z basenem inspirowana przyrodą i tajską architekturą kurortu.Każda willa o powierzchni 329 do 401 metrów kwadratowych. m posiada trzy sypialnie, przestronne obszary mieszkalne z panoramicznym…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Willa Grand View Residence Lagoon
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rezydencje Grand View,26 nowoczesny styl loft 3- 4 sypialnia dwie willi Story. Unikalna koncepcja luksusowych, ale niedrogie wille w środku Phuket 's niesamowite przyrody z widokiem na góry i laguny. Każda willa posiada przestrzeń użytkową minimum 404 m2 do 710 m2.Overlooking duży prywatny b…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Mouana Breeze Mai Khao
Willa Mouana Breeze Mai Khao
Willa Mouana Breeze Mai Khao
Willa Mouana Breeze Mai Khao
Willa Mouana Breeze Mai Khao
Willa Mouana Breeze Mai Khao
Thalang, Tajlandia
od
$650,875
Opcje wykończenia Gotowe
Wille z basenem Mouana Breeze w Mai Khao — to zupełnie nowy projekt oferujący stylowe wille z basenem tuż przy piaszczystych brzegach plaży Mai Khao na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Te eleganckie, parterowe wille charakteryzują się nowoczesnym, tropikalnym wystrojem i oferują oazę pryw…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Willa Sunpao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$418,707
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 225 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowoczesne wille w rozsądnej cenie na południu wyspyNowy projekt willi rozpoczął się w jednym z najbardziej wysuniętych przez inwestorów i mieszkańców wyspy - Rawai, na południu wyspy Phuket. Obszar posiada dobrze ugruntowaną bogatą infrastrukturę społeczną i handlową; istnieje kilka wspania…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
225.0
465,116
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Willa LAVENDER VILLA
Pattaya City, Tajlandia
od
$615,127
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Elitarna wioska butikowa Lavender Villa w Pattaya!15 ekskluzywnych willi z prywatnymi basenami w stylu współczesnego luksusu!Wydajność wynajmu: 7- 9% rocznie!Indywidualne harmonogramy płatności dla Klienta są możliwe!Budowa mebli i wyposażenia są wliczone w cenę!Wyposażenie: sufity 5-metrowe…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Willa Walai Layan Villas Phuket
Choeng Thale, Tajlandia
od
$627,239
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 267–600 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy pragną luksusowego życia nad morzem, cenią wygodę i chcą inwestować w prestiżowe nieruchomości. Projekt jest przeznaczony dla rodzin, inwestorów i każdego, kto chce uciec od codziennego zgiełku i udać się do …
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Willa Manisa
Willa Manisa
Willa Manisa
Willa Manisa
Willa Manisa
Willa Manisa
Si Sunthon, Tajlandia
od
$442,833
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Willa Punyisa Layan
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,93M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Znajduje się zaledwie 7 minut jazdy od Layan Beach i wygodnie w pobliżu hubów gastronomicznych i zakupowych Boat Avenue i Porto Phuket. Punyisa Layan oferuje również nasze trzy podpisane opcje układu. Doświadczenie właściciela to pełna prywatność, ale zaledwie kilka minut od wszystkich udogo…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Willa Goldena Twin
Kamala, Tajlandia
od
$342,364
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Stylowe Townhai w pobliżu morza W tym projekcie twoje marzenie o życiu we własnym domu w odległości spaceru od morza może stać się rzeczywistością, kompleks kamienicy łączy wygodę życia we własnej przestronnej dom. Kamala ma chwałę obszaru rodzinnego, tutaj spokojny i wymiar życia jest w p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Willa Mouana Residence KO KAEO
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$502,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Welcome to Mouana Residence Ko Kaeo, a splendid blend of modern luxury and natural serenity by Modern 79. With over 15 years of crafting exceptional living spaces, Mouana Residence Ko Kaeo is your promise of an exceptional life. It’;s more than a residence; it’;s a sanctuary where each detai…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Willa THE SCENEVANAR
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,10M
Liczba kondygnacji 2
Elitarne wille z przemyślaną lokalizacją i udogodnieniami premium!Scenariusz jest ekskluzywnym kompleksem premium willi położonych w malowniczej okolicy Thung Klom- Tanman. To harmonijnie łączy nowoczesny design, prywatność i innowacyjne technologie, tworząc idealne miejsce dla pokoleń żyć.K…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Willa Quinta Lane by Intira
Rawai, Tajlandia
od
$461,447
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Introducing Our Exclusive Four Bedroom Private Pool Villas Welcome to Intira Villas latest project - Quinta Lane - six exclusive three or four bedroom private pool villasin the beautiful area of Rawai, Phuket. These luxurious villas are designed for those seeking a high-endlifestyle and a…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Willa THE AROWANYX
Pattaya City, Tajlandia
od
$567,388
Liczba kondygnacji 2
Elitarny kompleks mieszkalny w sercu Pattayi!Arowanyx to ekskluzywny kompleks 18 luksusowych willi w spokojnej okolicy Nong Prue, łączący prywatność, nowoczesny design i zaawansowaną technologię. Każda willa jest przeznaczona dla maksymalnego komfortu, z przestronnych rekreacji, baseny prywa…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Willa Wyndham Grand Phuket Surin Beach (Oceana Surin)
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$192,251
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Kompleks mieszkalny Wyndham Grand Phuket Surin Beach jest jedną z najbardziej prestiżowych i luksusowych sytuacji na wyspie Phuket w Tajlandii. Ten kompleks mieszkalny jest idealnym połączeniem nowoczesnego designu, wysokich standardów komfortu i pierwszej klasy udogodnień Bezpośrednia blis…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Willa Rainpalm
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$774,040
Rainpalm Villa to projekt inspirowany tworzeniem prostych budynków, aby spotkać się ze stylem życia wszystkich, którzy szukają miejsca na relaks lub wynajem pod koncepcją pokoju i szczęścia, które jest znaczeniem projektu. Drzewa deszczowe są uważane za symbole pokoju, spokoju, zrównoważone…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Ayana Luxury
Willa Ayana Luxury
Willa Ayana Luxury
Willa Ayana Luxury
Willa Ayana Luxury
Willa Ayana Luxury
Si Sunthon, Tajlandia
od
$860,186
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Ayana jest świadectwem więzi między blaskiem architektonicznym a symfonią natury. inspirowane zapierającym dech w piersiach pięknem kaskadowych wzgórz i tropikalnych lasów wysp. Typ A Poziom gruntu | ★ (20 m nad poziomem morza) Doświadcz bezproblemowego życia w pomieszczeniach w o…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Willa Mount Mono
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
GDY ZACZYNAMY PROJEKTOWAĆ DOM, GŁÓWNYM ZADANIEM JEST UZDROWIENIE SZCZĘŚCIA Naszą misją jest uchwycenie nieodpartego uroku wiejskich domów i czerpanie inspiracji z mądrości azjatyckich rdzennych projektów domów, idealnie dostosowanych do nowoczesnego życia. Łączymy piękno natury, aby kultyw…