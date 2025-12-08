Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Инвестиционный объект! Доход от 7%!

Рассрочка!

Мебель включена в стоимость!

Великолепный вид на море!

AYANA Heights - в окружении национальных парков и тропической растительности, недалеко от знаменитого пляжа Банг Тао. Это уединенный рай с легким доступом ко всем городским удобствам.

Удобства: 3 бассейна и водопад, коворкинг-библиотека, детская игровая площадка, детская комната, фитнес студия, сауна, лобби.

Расположение:

- пляж Лаян, 3 минуты;

- Laguna Phuket, 5 мин;

- гольф поля Laguna, 5 мин;

- Boat Avenue, 10 мин;

- Porto De Phuket, 10 мин.

Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса