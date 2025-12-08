  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Жилой комплекс AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE

Чонг Тале, Таиланд
от
$194,002
;
15
ID: 33040
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Инвестиционный объект! Доход от 7%!
Рассрочка!
Мебель включена в стоимость!
Великолепный вид на море!
AYANA Heights -  в окружении национальных парков и тропической растительности, недалеко от знаменитого пляжа Банг Тао. Это уединенный рай с легким доступом ко всем городским удобствам. 
Удобства: 3 бассейна и водопад, коворкинг-библиотека, детская игровая площадка, детская комната, фитнес студия, сауна, лобби.
Расположение: 
- пляж Лаян, 3 минуты;
- Laguna Phuket, 5 мин;
- гольф поля Laguna, 5 мин;
- Boat Avenue, 10 мин;
- Porto De Phuket, 10 мин.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса

Местонахождение на карте

Чонг Тале, Таиланд

