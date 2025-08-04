Жилой комплекс Проект премиум класса Gardens of Eden на берегу моря в районе Банг Тао.

Gardens of Eden - роскошный жилой комплекс, расположенный на площади 15.000 м2 на первой линии пляжа Лаян в районе Банг Тао.
Комплекс объединяет первоклассные резиденции, гармонично вписанные в природный ландшафт, где 70% территории отдано под зелёные парки, озёра и благоустроенные прогулочные зоны.
В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.
В продаже апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя, тремя и четырьмя спальнями.
Дизайн резиденций и помещений общего пользования выполнен компанией White Jacket - сингапурской дизайн-студии, удостоенной целой россыпи международных наград.
Фаза I - Eden Residences
- 141 апартаментов
- Площади от 72 м2
- Сдача: конец 2026 года
Доступ к инфраструктуре только для резидентов первой фазы
Фаза II - Park Residences
- 240 апартаментов
- Площади от 47 м2
- Сдача: середина 2027 года
Фаза III - Lake Residences
- Закрытый старт пред-продаж состоится в декабре 2025 года.
- Сдача: 2028 год.
Первый взнос 35%.
Без% рассрочка до конца строительства.
Инфраструктура:
- Общая площадь бассейнов 11.000 м2 - инфинити бассейн, песчаная лагуна, детский бассейн с горками
- Wellness-центр (ориентировочно 5000 м2) от мирового оператора GOCO hospitality, включающий СПА, тренажерный зал, студию йоги, различные виды ванн и бассейнов, аппаратную медицину и косметологию, медицинскую лабораторию, сад медитаций, органическую ферму, специально организованные дорожки для бега и прогулок.
- Детский клуб, включает в себя двухэтажное здание с площадками для игр в любую погоду, батутами, скалодромом, комнатой Лего, горками, песчаным садом, детским бассейном с мини-аквапарком,
- 8 ресторанов, Кафе и зона отдыха.
- Club house с рестораном находится в зоне «Голубая лагуна», где расположен бассейн с белым песком, лежаками и раздевалками.
- Club house, находящийся на пересечении большого бассейна и озера, включает ресторан, детскую площадку, зону лежаков и раздевалок.
- Уникальный ландшафтный дизайн садов и парка, расположенного на территории более 5 Га, включает более 100 различных видов экзотических деревьев, водопады, пешеходные и беговые дорожки, зоны отдыха с беседками.
- Бизнес-центр с супермаркетом
- Подземная парковка под каждым жилым зданием с электрическими зарядками для машин
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.