Жилой комплекс Проект премиум класса Gardens of Eden на берегу моря в районе Банг Тао.

Gardens of Eden - роскошный жилой комплекс, расположенный на площади 15.000 м2 на первой линии пляжа Лаян в районе Банг Тао.

Комплекс объединяет первоклассные резиденции, гармонично вписанные в природный ландшафт, где 70% территории отдано под зелёные парки, озёра и благоустроенные прогулочные зоны.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

В продаже апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя, тремя и четырьмя спальнями.

Дизайн резиденций и помещений общего пользования выполнен компанией White Jacket - сингапурской дизайн-студии, удостоенной целой россыпи международных наград.

Фаза I - Eden Residences

141 апартаментов

Площади от 72 м2

Сдача: конец 2026 года

Доступ к инфраструктуре только для резидентов первой фазы



Фаза II - Park Residences

240 апартаментов

Площади от 47 м2

Сдача: середина 2027 года

Фаза III - Lake Residences

Закрытый старт пред-продаж состоится в декабре 2025 года.

Сдача: 2028 год.

Первый взнос 35%.

Без% рассрочка до конца строительства.

Инфраструктура:

Общая площадь бассейнов 11.000 м2 - инфинити бассейн, песчаная лагуна, детский бассейн с горками

Wellness-центр (ориентировочно 5000 м2) от мирового оператора GOCO hospitality, включающий СПА, тренажерный зал, студию йоги, различные виды ванн и бассейнов, аппаратную медицину и косметологию, медицинскую лабораторию, сад медитаций, органическую ферму, специально организованные дорожки для бега и прогулок.

Детский клуб, включает в себя двухэтажное здание с площадками для игр в любую погоду, батутами, скалодромом, комнатой Лего, горками, песчаным садом, детским бассейном с мини-аквапарком,

8 ресторанов, Кафе и зона отдыха.

Club house с рестораном находится в зоне «Голубая лагуна», где расположен бассейн с белым песком, лежаками и раздевалками.

Club house, находящийся на пересечении большого бассейна и озера, включает ресторан, детскую площадку, зону лежаков и раздевалок.

Уникальный ландшафтный дизайн садов и парка, расположенного на территории более 5 Га, включает более 100 различных видов экзотических деревьев, водопады, пешеходные и беговые дорожки, зоны отдыха с беседками.

Бизнес-центр с супермаркетом

Подземная парковка под каждым жилым зданием с электрическими зарядками для машин

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.