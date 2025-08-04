  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Проект премиум класса Gardens of Eden на берегу моря в районе Банг Тао.

Жилой комплекс Проект премиум класса Gardens of Eden на берегу моря в районе Банг Тао.

Choeng Thale, Таиланд
ID: 28115
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Gardens of Eden - роскошный жилой комплекс, расположенный на площади 15.000 м2 на первой линии пляжа Лаян в районе Банг Тао.

Комплекс объединяет первоклассные резиденции, гармонично вписанные в природный ландшафт, где 70% территории отдано под зелёные парки, озёра и благоустроенные прогулочные зоны.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

В продаже апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями, а также пентхаусы с двумя, тремя и четырьмя спальнями.

Дизайн резиденций и помещений общего пользования выполнен компанией White Jacket - сингапурской дизайн-студии, удостоенной целой россыпи международных наград.

Фаза I - Eden Residences

  • 141 апартаментов
  • Площади от 72 м2
  • Сдача: конец 2026 года

Доступ к инфраструктуре только для резидентов первой фазы

Фаза II - Park Residences

  • 240 апартаментов
  • Площади от 47 м2
  • Сдача: середина 2027 года

Фаза III - Lake Residences

  • Закрытый старт пред-продаж состоится в декабре 2025 года.
  • Сдача: 2028 год.

Первый взнос 35%.
Без% рассрочка до конца строительства.

Инфраструктура:

  • Общая площадь бассейнов 11.000 м2 - инфинити бассейн, песчаная лагуна, детский бассейн с горками
  • Wellness-центр (ориентировочно 5000 м2) от мирового оператора GOCO hospitality, включающий СПА, тренажерный зал, студию йоги, различные виды ванн и бассейнов, аппаратную медицину и косметологию, медицинскую лабораторию, сад медитаций, органическую ферму, специально организованные дорожки для бега и прогулок.
  • Детский клуб, включает в себя двухэтажное здание с площадками для игр в любую погоду, батутами, скалодромом, комнатой Лего, горками, песчаным садом, детским бассейном с мини-аквапарком,
  • 8 ресторанов, Кафе и зона отдыха.
  • Club house с рестораном находится в зоне «Голубая лагуна», где расположен бассейн с белым песком, лежаками и раздевалками.
  • Club house, находящийся на пересечении большого бассейна и озера, включает ресторан, детскую площадку, зону лежаков и раздевалок.
  • Уникальный ландшафтный дизайн садов и парка, расположенного на территории более 5 Га, включает более 100 различных видов экзотических деревьев, водопады, пешеходные и беговые дорожки, зоны отдыха с беседками.
  • Бизнес-центр с супермаркетом
  • Подземная парковка под каждым жилым зданием с электрическими зарядками для машин

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
