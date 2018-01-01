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Резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€276,242
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10
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с террасами.

Резиденция располагает бассейнами, зелеными зонами и зонами отдыха, круглосуточной охраной.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Лайян - 5 минут
  • Пляж Банг Тао - 10 минут
  • Пляж Най Тон - 13 минут
  • Пляж Сурин - 15 минут
  • Гольф-клуб - 10 минут
  • Больница - 13 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 25 минут
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€276,242
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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