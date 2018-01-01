Резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд

В проекте виллы с разными планировками: 3-6 спальни и 4-6 ванные комнаты. Они отлично подойдут семьям и экспатам, которые стремятся к уединённой спокойной жизни. При этом за 5-20 минут можно доехать до ресторанов, магазинов, пляжей, международных школ HeadStart и British School, которые относятся к лидирующим учебным заведениям для школьников на Пхукете.
Из каждого дома открывается вид на море и озеро, либо на сад, либо на горы. В некоторых домах есть тренажёрный зал, винный погреб и кинозал.
Доступна беспроцентная рассрочка по этапам строительства.
План оплаты:
Бронирование - 200 тыс. бат
Предоплата - 30%
Во время строительства - 65%
После строительства - 5%
Расположение и объекты поблизости
Дамба Маник в районе Кату — интересное и совсем нетуристическое место на Пхукете. Вокруг озера, на котором установлена дамба, проходит живописная 5-ти километровая дорога через джунгли. Отличная локация для прогулок, пробежек и езды на велосипеде. Тайцы также приходят на дамбу к вечеру заниматься спортом.
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- подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! D-Eco - это оздоровительный центр для людей в возрасте. Спокойное место с чистым воздухом и процедурами.
Центр расположен на севере Паттайи, в 1,3 км от пляжа Вонг Прачан и в 1,5 км от пляжа Вонг Амат.
В апартаментах есть полностью оборудованная кухня с холодильником, чайником и микроволновой печью.
В распоряжении гостей полностью оборудованная собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
К услугам гостей апартаментов относится бесплатный Wi-Fi, кондиционер и выход в сад с открытым бассейном.
Оздоровительный центр имеет большой сад. Первый этаж и сад на крыше спроектированы Nong Nooch Garden.
Это позволяет пожилым людям каждый день приближаться к природе и является местом для физических упражнений.
Для развития эмоций, мозга и памяти, а также для восстановления сильных мышц.
Расстояние от D-Eco до международного аэропорта У-Тапао Районг-Паттайя составит 41 км.
Услуги в рамках проекта:
- Трансфер в рамках проекта
- Услуги по вывозу мусора и отходам
- Услуги реабилитационной клиники
- Услуги фитнес-центра и бассейна
- Сад на первом этаже и сад на крыше
- Услуги спа-массажа
- Услуги трансфера в больницу скорой помощи
- Служба рекомендаций по питанию От диетологов
- Профессиональные услуги по проведению занятий
- Инструкторы по аквааэробике
- Зоны отдыха
- Молитвенная комната\ комната для медитации
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Предлагаются виллы с 15-метровыми бассейнами, джакузи, большими террасами, зелеными садами и панорамным видом на горы.
Резиденция располагает садом, парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки в гостиной открытой планировки (6 метров)
Полы из тикового дерева
Кондиционеры
Встроенная кухня
Бытовая техника Teka
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре одного из самых престижных районов острова, рядом с автомагистралями и международным аэропортом.
Международная школа - 10 минут
Порт - 13 минут
Поле для гольфа - 15 минут
Аквапарк - 20 минут
Международный аэропорт - 12 минут
Пляж Най-Тон - 15 минут
Пляж Лаян - 15 минут
Пляж Банг Тао - 15 минут
Пляж Сурин - 20 минут
Пляж Май-Као - 20 минут
Больница Бангкока - 30 минут