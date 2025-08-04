  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс

Жилой комплекс

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$135,800
BTC
1.6153140
ETH
84.6655111
USDT
134 263.3558918
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 28077
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Новый кондоминиум на пляже Банг Тао, от одного из крупнейших тайских застройщиков.

Комплекс состоит из 3-х восьмиэтажных здания, всего 545 квартир.

Отличное месторасположение и концепция проекта делает его отличным вариантом для жизни или сдачи в аренду.

В квартирах стильный дизайн, отлично продуманные планировки апартаментов с просторными террасами.

Детали объекта:

  • До моря: 400 м
  • Спальни: студии, 1, 2
  • Ванные: 1 - 2
  • Жилая площадь: 25 м2 - 50 м2
  • Доход: фактический доход от сдачи в аренду (управляющая компания) 

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры

Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 3-й квартал 2026 года.
 

Инфраструктура:

  • Лобби
  • Бассейн
  • Зона отдыха на крыше
  • Тренажерный зал
  • И многое другое

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
