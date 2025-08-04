Жилой комплекс

Новый кондоминиум на пляже Банг Тао, от одного из крупнейших тайских застройщиков.
Комплекс состоит из 3-х восьмиэтажных здания, всего 545 квартир.
Отличное месторасположение и концепция проекта делает его отличным вариантом для жизни или сдачи в аренду.
В квартирах стильный дизайн, отлично продуманные планировки апартаментов с просторными террасами.
Детали объекта:
В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 3-й квартал 2026 года.
Инфраструктура: