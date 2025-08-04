  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Чонг Тале
  4. Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.

Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$160,000
BTC
1.9031681
ETH
99.7531795
USDT
158 189.5209329
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
Оставить заявку
ID: 28073
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный кондоминиум в составе комплекса Andaman City, расположенный в районе Чоенг Тхалей (Пхукет), всего в 500 метрах от пляжа Банг Тао.

Проект включает два 7-ми этажных здания общей площадью около 9.500 м2 всего 311 апартаментов. Апартаменты на первом этаже имеют прямой доступ к общим или приватным бассейнам.

Управление комплексом - Radisson Hotel Group:

  • Radisson Hotel Group - один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся операторов в сфере гостиничного бизнеса.
  • Портфель Radisson включает девять брендов и более 1500 отелей в 114 странах мира. Более 60 лет компания работает в индустрии гостеприимства, делая акцент на персонализации и уникальном опыте для гостей.
  • Отельное управление Radisson гарантирует высокий уровень сервиса и стабильный доход для инвесторов.
  • В комплексе будет действовать система Rental Pool в пропорции 70/30 с возможностью собственникам самостоятельно проживать в апартаментах.
  • Кроме того, Radisson предлагает собственную программу лояльности с эксклюзивными тарифами и привилегиями для участников.

В проекте реализованы современные инженерные решения: системы «умный дом», панорамные окна, звукоизоляция, огнеупорные двери, системы пожаротушения, японская система очистки воды, собственные водонагреватели, подземный паркинг и зарядные станции для электромобилей.

Локация отличается развитой инфраструктурой: рядом расположены гольф-поля, спа-центры, международные рестораны, спортивные клубы, торговые зоны Boat Avenue и Porto de Phuket. До международного аэропорта Пхукета — около 30 минут езды.

Окончание строительства: 4-й квартал 2026 года.

Инфраструктура:

  • Ресторан на первом этаже
  • Rooftop-ресторан с баром
  • Фитнес-зона на крыше
  • Коворкинг и лобби
  • Бассейны и зоны для отдыха
  • Wellness & SPA
  • Водные виды спорта и прокат инвентаря
  • Детская площадка для разных возрастов
  • Аквапарк и детский клуб с анимацией
  • Мини-дискотека, квесты и мастер-классы

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс THE OZONE OASIS CONDOMINIUM
Choeng Thale, Таиланд
от
$136,297
Жилой комплекс Исключительный новый жилой комплекс между лагуной и морем в Лагуне Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$7,80 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$881,939
Жилой комплекс Закрытый комплекс вилл с бассейнами в 400 метрах от побережья, Самуи, Таиланд
Натон, Таиланд
от
$370,044
Жилой комплекс The Ozone Condominium Phuket
Choeng Thale, Таиланд
от
$149,264
Вы просматриваете
Жилой комплекс Уникальный проект Atrium Andaman City под управлением Radisson.
Ban Bang Thao, Таиланд
от
$160,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемый комплекс вилл с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$2,28 млн
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточной охраной. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Стенной шкаф Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Пляж Лаян - 7 минут Пляж Банг Тао - 13 минут Пляж Най Тон - 1…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Показать все Жилой комплекс 7 PALMS
Жилой комплекс 7 PALMS
Baan Chaloklum, Таиланд
от
$70,164
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Уникальные апартаменты на колоритном острове Пханган! Инвестиционно - привлекательный объект! Доходность от 7%! Рассрочка! В непосредственной близости от пляжа! Апартаменты меблированы! 7 PALM - комфортные условия для уединенного отдыха с самым красивым пляжем на острове, с белым пе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с зонами отдыха, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$92,511
Комплекс представляет собой 2 здания с 787 квартирами с 1 спальней. Особенности: лобби зоны отдыха фитнес-клуб Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
Показать все публикации